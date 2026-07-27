「康乃爾筆記」4個優點建立高效自學態度 兩種學習法推介：間隔重複學習+費曼學習法

學習法｜暑假還要操學術未免太殘忍，倒是學習一些「聰明」軟技巧更實際。家長總希望孩子能自動自覺學習，卻忽略了「做筆記」這個關鍵。教會孩子做筆記，不但提升他們的自主學習動機，更是建立良好自學態度的重要基石。擁有兩名兒子的Nana媽媽，哥哥是初中生、弟弟升小五，兩名兒子的「溫習大業」，一直由Nana媽媽主理，她認為只要掌握正確的筆記與溫習方法，孩子就能輕鬆駕馭各個學科，並從中獲得成就感，當中她推介康乃爾筆記法。

Nana媽媽：從做筆記開始 建立高效自學好態度（圖片來源：受訪者提供）

康乃爾筆記4大特點：

索引：根據筆記內容構想的短問題或關鍵字

筆記內容：課文重點

總結：以自己的文字概括這頁的溫習重點

成效：大腦在記錄時，同步進行「篩選」與「濃縮」，有效內化記憶。

康乃爾筆記範本（AI生成圖）

康乃爾筆記法 記好重點

康乃爾筆記法是美國康乃爾大學教授Walter Pauk開發的筆記方法，Nana媽媽形容比傳統的抄寫式筆記更能幫助孩子有效率溫習，顯著提升記憶力與理解力。「不僅能避免『抄過就忘』，還能培養專注力與整理思維的能力。」Nana媽媽直指大部分孩子的盲點就是「抓不到重點」。「一來不懂怎樣溫，二來面對龐雜的資訊理不出頭緒。說穿了，考試就是要掌握答題技巧和針對性溫習，後者的核心正是『了解重點』。」

4個核心優點：

康乃爾筆記法能有效促進主動學習。當孩子填寫「索引欄」和「總結欄」時，必須轉換成自己的文字表達，從而加深對知識的理解，避免死記硬背，以下是其優點：

內化複習機制：溫習時先遮蔽筆記內容，僅透過「索引」和「總結」來進行自我測驗。這反覆運用的過程，能有效將短期記憶轉化為長期記憶。 提升課堂專注力：由於筆記欄空間有限，孩子在課堂上必須專心聽講並篩選真正重點，不能盲目全抄。 建立個人知識庫：結構一致的筆記，長期累積後能形成專屬的資料庫，考試前便能快速檢索，大為提升複習效率。 強化知識輸出：溫習時只需重溫「索引」便能輕鬆回顧重點，繼而將所學順暢「輸出」。

哥哥小一時自做的筆記，清晰易明。（圖片來源：受訪者提供）

轉化資訊 記憶更持久

Nana媽媽直言「輸出」是成績高低所在。「成績好是有足夠輸出，而死記硬背只是輸入，孩子根本不清楚自己是否真正『識書』，考試便提不出正確答案。」活用於兩個囝囝身上，Nana媽媽說做筆記不止適合中、英文科，連人文科與科學科也很適合，而最大得着是考試複習變得更快捷，以及培養孩子獨立思考能力。

密密做筆記（圖片來源：受訪者提供）

要是家長未能掌握筆記之道，Nana媽媽鼓勵趁放假，親子一起探索與學習。「初小孩子還未懂太多字，可以剪貼圖片或畫畫，甚至把書上的內容print出來貼上，順道當心智圖用；家長更可以一起做筆記，孩子負責畫圖、家長輔以文字說明，讓孩子感受到互動樂趣，過程中務必尊重孩子創作，為他們建立成功感。」Nana媽媽坦言，只要從初小培養做筆記習慣，孩子升上高小會擁有自動做筆記的良好態度。

初小的筆記以畫畫或剪貼形式進行，很cute啊！（圖片來源：受訪者提供）

間隔重複學習 + 費曼學習法

不止做筆記，Nana媽媽還應用多種記憶法輔助溫習。「哥哥可以坐定定，弟弟稍欠耐性，我讓哥哥利用『間隔重複學習』。有沒有試過晚上溫習後，明天醒來卻忘記？這就是艾賓浩斯遺忘曲線。」由德 國心理學家Hermann Ebbinghaus提出的「遺忘曲線 」， 揭示了人類大腦的遺忘規律，而間隔重複學習是實行一個規律的「抗遺忘時間表」，在記憶消退前重溫課文，有效地將短期記憶鞏固為長期記憶。

針對艾賓浩斯遺忘曲線而產生的間隔重複學習。（圖片來源：受訪者提供）

寫好筆記加記憶法，Nana媽媽提醒還要輸出：創造機會讓孩子把所學「表演」出來。「哥哥升中後，加入了『費曼學習法』來溫習，對於需要牢記大量史料的中史科特別有效。」費曼學習法是諾貝爾物理學獎得主Richard Feynman所創，認為「如果能用簡單到小學生都聽得明的話，把複雜概念解釋清楚，才代表真正學懂。」費曼學習法將被動記憶轉為主動的輸出，溫習內容自然入腦。「讓孩子角色扮演老師，把所學教導別人 —— 可以是家長、公仔，甚至對着鏡頭像KOL拍片也可。朋友的女兒科學科本來不合格，媽媽教她把公仔當學生『講書』給它們聽，結果成績從3字頭進步到6字頭！這個過程很輕鬆，孩子認為自己厲害又有滿足感，自然大大提升信心。」

費曼學習法可檢視自己掌握了多少知識，提升自信心。（圖片來源：受訪者提供）

至於常用的「番茄工作法」（每溫習20分鐘休息5分鐘），就適合「坐唔定」的弟弟，讓他溫習時有規律的休息時間。「建議使用計時器代替手機APP，因為總會分心看手機（笑），這方法同時適合專注力不足的孩子，幫助他們將大目標分拆成小段落來完成。」

間隔重複學習（圖片來源：受訪者提供）

無壓力的開學準備

「家長心，海底針。」既希望孩子在暑假不完全絕緣學習，又深怕他們有壓力，Nana媽媽有妙招：利用新學年的書本為引子。「拿出新書讓孩子先貼上姓名貼紙、隨意翻閱，並給予正面鼓勵『你升班了，能力高了！看看今年的內容有甚麼不同？』」。對於將升上小五、小六，甚至升中的孩子，由於課程難度驟增，暑假難免需要稍微預習，目的不是要整天埋頭溫習，而是用輕鬆手法，如一起做筆記、畫心智圖，將學習當作生活習慣來培養。「預備好心態，迎接新學年。」

文：劉佩樺

哥哥將「約同學去玩」做mind map，家長想想，這已經可寫成一篇周記了。（圖片來源：受訪者提供）

圖：受訪者提供

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