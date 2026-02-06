Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

學習教具│3個學習階段安排不同教具 特別適合這一類小朋友 家長要學跟孩子「玩」

發佈時間：07:15 2026-02-06 HKT

學習教具｜市面的育兒教具多籮籮，入手既要考慮「筆直」（budget），更要考慮個人需要，絕對因人而異，否則得物無所用只會浪費又閉翳。資深兒童⼯作者、致德教育資深教學顧問Miss Ada Lee，跟另一位創辦⼈共同設計的STRAW學習法，以獨特拆字方法教導中文，繼而衍生不同效用的字卡；關於運用教具及其好處，Ada稱最大得益者其實是家長。「足不出戶，家長已能運用互動方式陪伴小朋友學習，省卻四出『學嘢』的舟車勞頓或金錢，到頭來得益真是家長。」

講求能力適切性

SP：Smart Parents  A：Miss Ada Lee

SP：教具對學習有甚麼正面影響呢？又會對提升學習效益有何幫助？

A：學校的教學，主要是偏向知識傳遞，是單向性的，可是使用教具的話，不論老師或家長，跟小朋友的互動情況便大為增加，而互動越多的話，小朋友吸收知識或技巧的效益也越高，這情況更常見於一些有特殊教育需要（SEN）的小朋友身上。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

SP：家長為孩子選擇教具，需要考慮甚麼條件？

A：相信不少家長都曾聽過學校老師經常提及一個概念：年齡適切性，在我來說會更準確形容為「能力適切性」。舉例就讀K3準備升小學的小朋友，如果他的能力已經達到小一、小二程度這般超前，那就應該依照其實際能力來選擇教具，事實這情況現今也很普遍。
至於小學生不論初小或高小，需要配合其學校課程的需求、即個人學習歷程來決定教具主題，也可以按照具體需要，例如有中文認字上的問題，可以選擇一些關於中文認讀、拆解方法的遊戲學習套件，如果是社交、情緒上的，市面上，也有這類型的卡牌及互動遊戲。因此，最終還是要看具體的教學課題來決定適合小朋友的教具。
值得留意是SEN小朋友的情況就有所不同，就算已經是小五的年紀，其實際能力可能只有小二、小三，這時就要按照他們的能力來選擇教具。

（圖片來源：Freepik）
（圖片來源：Freepik）

 

3個學習階段 因應能力提供不同教具

SP：針對不同階段的小朋友，我們要如何選擇不同類型的教具呢？

A：上題提及選擇教具可以根據小朋友自身能力，可是為了清晰區分，以下會根據就讀不同班別來解釋。

I. K3準備升小一

  • 幼小階段的小朋友，建議選擇一些可信賴品牌的產品，因為它們的設計理念與內容會非常豐富，而且品質或素材也有相關機構監管，質素較具保證。簡單如小朋友需要練習寫字的話，市面上有太多同類型產品，當中以可信賴品牌生產的會較少出錯；舉例自己對識字卡、點讀筆等較熟悉，有些識字卡會出現中、英文翻譯錯誤，或者語音讀音錯誤，特別是遇到一些多音字時，可能未能妥善處理。這些細節一旦出錯，小朋友就會學到錯誤內容，相信家長並不想預見這些結果。
（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

II.初小學生

  • 這是打好學習基礎時期，具體還是要看小朋友的個別情況。如果小朋友的學習程度屬正常基礎階段，那就可以多着重認字、造句等基礎練習，而一些「按按樂」（按壓式操作）的教具，是專門用來學習乘數表，那當然是適合二年級的小朋友，亦可以加入sight words phonics學習；要是小朋友的程度已經接近高階，那就可以多接觸一些需要靈活思考的內容，由基礎過度到高階，兩者之間需要循序漸進，家長勿操之過急。
（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

III. 高小學生

  • 想提醒一下家長，小四至小六這個階段的小朋友年紀漸長，對於教具運用的靈活性要求也比較高。市面上雖然有很多不同的教具或練習，但如果只是讓孩子反覆機械式地操練，對他們的長遠發展不見得是好。高小學生開始需要學習以更靈活的方式去運用所學，一來這樣才有機會在學習上取得更好表現，二來也為他們日後升中所需的思維能力做好準備，尤以後者對他們來說是非常重要。
（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

 

互動的重要性

SP：教具齊備，家長應該如何跟孩子「玩」？過程中要注意甚麼？

A：首要考量必然是互動。教具買回來的核心就是互動，它並不是一種機械式的操練工具，家長必須要改變心態，重要是不要只把教具丟給小朋友自己做 / 玩。明白家長都很忙，自己亦然，但如果你只是把教具丟給孩子自己操作，那和一般的練習有甚麼區別呢？使用教具的意義又在哪裏？玩樂過程中，家長透過不斷提問，鼓勵小朋友自行尋求解答，才能真正提升他們各方面的能力。
此外，有一點看似無聊卻是非常重要，家長真的要詳細閱讀教具的說明書！根據我們自家設計教具的經驗，很多時設計者都會把許多細膩的設計巧思寫在說明書，讓家長理解每個使用規則或玩法背後的意義。當然，家長未必有時間閱讀全部內容，但至少仔細看清楚說明書中的「玩法」，以免玩錯或誤解箇中意思，浪費了設計者心思。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

SP：請提供貼士予家長，如何自製簡單教具嗎？

A：家長絕對可以自製教具！It's not rocket science（火箭科學，口語即不是甚麼高深莫測的學問）。家長可以從小朋友的日常生活出發，多留意其身邊事物，這點非常重要，因為教具不應該脫離孩子的生活經驗，而且其核心也在於「動機」。

對，我們做這麼多事情，就是希望透過互動來引發孩子的學習動機，讓他更願意去主動學習。那麼，要怎樣才能做到更好呢？關鍵是透過小朋友平日感興趣的事物作引子。好像小朋友一般都比較饞嘴，家長可以跟他們一起設計餐單，他們因而自然地學寫很多生字。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

不過，大部分小朋友都需要時間才能消化及汲收教具背後的意義，家長切勿灰心，就如家長常認為閱讀很重要，但一個核心問題是：如果小朋友認識的字還不夠多，閱讀對他們來說就不是一件容易的事，然而，家長千萬不要因此而讓孩子減少接觸書籍，可以帶他們到圖書館或逛書店，讓他們感受文字的氛圍，題外話是家長應該多讀書給孩子聽，這是非常重要的。話說回來，教具也可以是家中順手拈來的物品，好像通心粉、豆甚至一粒粒的糖果，可藉此練習數數、分類或排列圖形，就算廢紙、紙盒等都可以用作剪貼創作，製作立體模型等。

 

致德教育資深教學顧問Miss Ada Lee
致德教育資深教學顧問Miss Ada Lee


文：劉佩樺  圖：受訪者提供

相關文章｜學習教具｜趣味教具打造學習黃金腦 對孩子成長發展7大好處 無壓力建立書寫經驗

 

