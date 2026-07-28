拋開課業壓力 暑假為孩子創造3種體驗 準備2種能量迎接新學年｜暑期學習

暑期學習｜綠樹陰濃夏日長，孩子整個學期眼界不斷開拓，一顆小小心靈卻無處可依。「級一」只有一個，不是天選之人都是好孩子，家長值得為子女準備一場心靈之旅，紓解學業壓力，讓身心在長假憩息。生命教育機構Why Not Education創辦人林秋霞直言，暑假過得豐盛非活動有多豐富，在於能否為孩子創造三種體驗：開心點、記憶點和特別點。「開心點是過程中孩子真正感到快樂，記憶點就是暑假結束後，孩子仍能清晰回想這段經歷；而特別點是參與跟平日不同活動。」要成就以上三「點」，秋霞有以下多項提議。

1. 實踐「天才時光」

秋霞推介Google公司的「天才時光」：容許工程師將80%的工作時間用於主要職務，其餘20%投入自己熱愛的事。應用這個概念，孩子在暑假每天要有一小時「做自己事」時間，如學煮一道菜、看一本喜歡的書。完成後，鼓勵孩子拍短片，介紹學到的技能或嘗試表演。「當孩子全情投入一件自己喜愛的事，可以轉移壓力，減少無力感，正向情緒也隨之增加，並且在暑假中持續進步。」

（AI生成圖）

2. 同理心陪伴

學期完結，不同年級的小學生面對不同「上坡路」，家長謹記「孩子心事無小事」，大人眼中的微不足道，對他們來說像天塌下來般嚴重，家長應該嘗試站在孩子立場，與他同行。「習慣將同理心理解為『理心同』；『理』即理解孩子行為和情緒背後的真正原因，要運用冰山理論，層層深入探索孩子底層需求，這些深層的自我觀感，才是情緒的真正源頭。」第二步是用「心」感受，問自己「假如我係佢會點諗？」然後用言語表達出來：如果我是你也會很難過；孩子感到被明白，就更願意打開心扉。第三步是「同」行，尊重他有時需要獨處和沉澱。先處理心情，再處理事情，事情往往能自然解決。

（圖片來源：PhotoAC）

3. 開學前：換個想法重新出發

當暑假接近尾聲，要幫助孩子做好情緒建設迎接開學，很多時，情緒問題的根源在於想法偏差，家長可以運用兩個互相配合的方法。

情緒ABC ：A是誘發事件，B是我們對該事的信念，C是由信念導致的結果。如開學後第一次測驗退步了，如果孩子能抱持信念：「升班後難度增加，以前的方法不夠用，需要調整策略。」那麼結果就會加把勁，並主動尋找更有效的方法。

：A是誘發事件，B是我們對該事的信念，C是由信念導致的結果。如開學後第一次測驗退步了，如果孩子能抱持信念：「升班後難度增加，以前的方法不夠用，需要調整策略。」那麼結果就會加把勁，並主動尋找更有效的方法。 培養成長思維：成長思維者面對困難會想「我可以」、「諗吓辦法先」，成長思維能透過後天鍛煉來強化，家長在日常生活中，當孩子說「我做唔到」時，引導他轉變為「我暫時未做到」，並鼓勵他將失敗視為學習機會。將情緒ABC理論和成長思維結合，孩子漸漸學會專注於自己可以控制的事情，並用積極態度面對不可控的部分，這種思想建設，就是最穩固的情緒建設。

（圖片來源：受訪者提供）

暑假結束前：將能量放進書包

開學前兩、三天，全家共同完成一個簡單而有意義的小儀式，將假期累積的美好能量，具體地轉化為迎接新學年的動力。這趟心靈準備，讓孩子知道總有這美好時光依靠，家人常陪伴在旁，當愛與能量在家庭中流動，新學年就不再是壓力。

（AI生成示意圖）

做法：

全家一起翻看暑假所有照片和短片，重溫快樂時光，包括那些過程中的失誤或小挫折，因為如何克服困難的經歷，都很值得回憶。 買一個較大的畫框或展示板，將精選的照片貼上，掛在家中當眼位置。這個「回憶能量板」是一個心靈錨點，日後孩子遇到壓力或挑戰，只要看到照片，那段放鬆而快樂的回憶就會湧現，給予前行的力量。

（圖片來源：受訪者提供）

文：劉佩樺 圖：受訪者提供

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