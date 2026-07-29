助孩子打開社交之門先要增加與子女互動 校長給升中同學的5個叮囑｜暑期學習

層期學習｜人際關係是成長的重要關鍵，中華基督教會基華小學林逸龍校長坦言現今學生的社交困難，源於表達能力不足。「許多年輕人主要透過電子媒介與人溝通，加上經常打機或上網，口語表達機會相對減少，從而說話欠清晰或未能抓着重點，聽者容易不耐煩，想表達的人亦感到挫敗，形成惡性循環。」此外，部分學生缺乏自信或安全感，沒勇氣表達心中所想，漸漸變得寡言，久而久之孤單感凝聚，促使他們更封閉。

中華基督教會基華小學林逸龍校長重視小一暑期適應活動，曾親身演繹彩熊寶寶、船長與機師等角色，拉近與小一學生的距離，也是放下身段的表現。（圖片來源：受訪者提供）

增加與子女互動

面對社交匱乏的子女，林校長認為暑假餘暇時間較多，正是與人建立更多連結的好時機。「生活中讓孩子多參與、多表達、多思考，當他們肯表達意見，也是重整思維和邏輯之際，既能建立關係連繫，亦有助與他人相處。」家長也可多跟子女一起做飯、做家務，增加交流。親子關係可說是孩子第一場「社交」，要維繫這一段珍貴的關係，林校長提醒家長要放下。

放下手機：當大人拿起手機時，孩子感到被看見與關注的程度會直線下降，嚴重阻礙親子溝通外，也摧毁孩子建立社交能力的意識。 放下身段：不能經常以高高在上姿態與孩子相處，最理想是扮演聆聽者，用孩子熟悉的「語言」聊天，持續追問細節，才能真正了解子女。孩子並非愛沉默，只是不懂如何表達或感尷尬，家長如能展現誠意，他們便願意分享，其實他們正等待大人關心呢！「提提家長要『惜字如金』，有時你們的回應比孩子的說話還要多，令其誤以為被教訓，一、兩句有智慧的說話，勝過長篇大論。」

（圖片來源：受訪者提供）

勇於拒絕不合理

小學生處於成長期的自我中心階段，有時會向同儕做出不合理行為，林校長請父母教導孩子參考以下三個基本法則：拒絕、離開現場、告訴信任的人。此外，父母必須與孩子進行事後檢討，一同檢視事件細節。「過程必須以同理心聆聽孩子心聲，不止聆聽事實，更要了解他們感受，這是最重要的一步，讓孩子感受到父母與他同行。」然後，家長要與孩子一同跟進，找出癥結並分析處理。若問題在於與同學關係便處理關係；若因個性內向備受逼迫，便請老師了解和處理。「過程中要保護孩子，不要製造仇恨亦毋須仇視他人，因為不當行為背後可能有其軟弱和盲點。我們應互相接納，積極解決和跟進，期望所有孩子也重回正軌。」

（圖片來源：PhotoAC）

給升中同學的叮囑

林校長記得自己升中一時，坐進課室已經不習慣，小學的窗戶較矮，中學的窗戶卻高至天花板。「處身新環境感到侷促乃正常，需要時間適應。」以下是幫助中一學生喜悅地展開中學階段的建議。

（圖片來源：受訪者提供）

學習自我管理：掌握時間管理和物品管理，建立自理能力。 主動進行社交：第一步學習說「早晨」，友善的笑容和互動便會隨之而來。建議相約小學同學結伴踏入新校園，若然沒有「舊相識」，也可結識其他未有朋友的新生，一同探索校園。 參加活動：中學生活多姿多采，總有適合自己的活動或學會，主動參加，順道結識新朋友。 全程投入：無論就讀的學校是第一志願還是第七志願，家長都要與孩子一起發掘學校的優點，讓他們投入，自然會喜歡新學校。 與學校保持溝通：家長應與學校保持良好溝通，了解支援措施，並鼓勵孩子積極參與學校活動。

中華基督教會基華小學（圖片來源：小學概覽）

文：劉佩樺 圖：受訪者提供

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