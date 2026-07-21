暑假學習｜把握暑假黃金期中文「升呢」 校長教路助小朋友學中文2個方法

隨着本學年結束，學生、家長接過成績表，各科目的表現一目了然，成績優異的，下學年要保持優勢；成績未如理想，可以趁暑假了解錯處，急起直追，特別是中、英、數三個主科，更是不容有失。要在暑假平衡休息與學習並不容易，小學校長們分析提升三大主科成績的策略，讓家長在暑假與子女一起打好學習基礎，深入淺出掌握知識概念，重拾自信及學習動機，超前預習，為升班做好準備，迎接新學年。

（示意圖 / AI生成圖）

「讀」與「寫」相輔相成

中文科考起不少學生，從生字筆劃到閱讀理解、作文等，都暗藏扣分陷阱。位於將軍澳的天主教聖安德肋小學（下稱聖安德肋），中文科課程以中華文化為基礎，重視讀、寫、聽、說、思維、自學與審美能力的均衡發展。陳善科校長指出，若子女的中文科成績未如理想，家長難免焦慮，甚至容易陷入「買更多補充練習」、「逼孩子默書」的惡性循環，陳校長直指這樣不但成效有限，更會抹殺孩子的學習興趣。中文科的難點在於詞彙量和閱讀理解，而中文科的「讀」與「寫」是相輔相成 —— 「讀」是輸入，「寫」是輸出。沒有足夠且高質素的輸入，孩子自然無法流暢地輸出，如果孩子的中文成績未如理想，家長應對症下藥，從「讀」和「寫」兩大核心入手。

天主教聖安德肋小學陳善科校長（中）指暑假不應是催谷的延續，而是培養興趣與建立習慣的黃金時間。（圖片來源：受訪學校提供）

建立習慣黃金期



強調廣泛閱讀與跨課程閱讀的聖安德肋，利用校內閱讀資源、好書推介及電子學習，鼓勵學生從閱讀中學習。老師優化課業設計，讓學生在閱讀、寫作與思考之間建立連繫，達致「學得穩、學得深」的目標。此外，學校更把中文學習延伸至課室以外，透過故事大使、文化活動、作品展示等，讓學生建立自信與成就感。

（圖片來源：受訪學校提供）

陳校長強調，暑假不應是催谷的延續，而是培養興趣與建立習慣的黃金時間。只要家長掌握「讀」與「寫」的正確方法，幫助孩子累積詞彙、提升閱讀理解能力，並在輕鬆氛圍中多說多寫，孩子的中文能力便能穩步提升，從容迎接新學年的挑戰，為升班做好準備。以下是為家長整合的學中文方法，讓大家在暑假試行。

方法1：建立佳詞佳句寶庫

初小學生可閱讀繪本與童詩；高年級學生則進階至少年小說與成語故事。家長可以協助孩子建立一本「佳詞佳句寶庫」，把閱讀中遇到的好詞好句記下，作為日後寫作的素材。親子閱讀時，除了家長為孩子講故事，應讓孩子「反客為主」，由他們分享圖書。家長多提問開放型問題，如：「你認為主角為甚麼會這樣做？」、「如果結局改寫，你會怎樣寫？」，引發孩子思考；亦可嘗試繪製腦圖，將被動閱讀轉化為邏輯輸出。此外，善用電子學習平台自學，每日維持15分鐘的閱讀習慣，效果遠比盲目操練補充練習理想。

學生分享圖書中的人物角色，培養閱讀習慣。（圖片來源：受訪學校提供）

方法2：多說多寫 以說帶寫

家長應多與孩子溝通，鼓勵他們分享生活中的趣事，這有助提升組織與表達能力。然後，讓孩子用記事本記下自己的經歷和感受，並鼓勵他們多運用「佳詞佳句寶庫」中的詞句。寫作訓練上，家長要戒除盲目做補充練習的習慣，改為採取「多鼓勵、少批評」的原則。先放大讚賞孩子寫得好的句子，再挑選較平淡的段落，與孩子共同局部修改，重拾孩子的語感與寫作信心，而不是讓他們害怕動筆。

透過角色扮演活動，學生加深對小說名著的賞析。（圖片來源：受訪學校提供）

（圖片來源：受訪學校提供）

文：佘君儀 圖：受訪學校提供

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