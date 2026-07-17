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暑期學習｜10位校長暑假網上學習平台推介（下）親子時間替代暑期功課/全力學習AI

親子
更新時間：07:15 2026-07-17 HKT
發佈時間：07:15 2026-07-17 HKT

暑期學習｜1悠長期假剛剛開始，我們仍然可以輕鬆學習，為自己打好知識基礎，完滿裝備迎接新學年。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）


問題：

  1. 請分享網上學習平台，以及其特色所在。
  2. 這個暑假，你認為孩子可以快速學習甚麼技能呢？


光明英來學校徐志權校長  透過閱讀累積文化

培養閱讀習慣，發揮自主學習精神，可說是學生最能善用暑假的方法。光明英來學校的發展重點是，提升學生的國民身份認同，徐志權校長認為透過每天閱讀，不但能逐步累積文化知識，更能在潛移默化中，提升個人的文化素養與人文底蘊。

光明英來學校徐志權校長（圖片來源：受訪學校提供）
光明英來學校徐志權校長（圖片來源：受訪學校提供）

 

1. 「篇篇流螢」
對象：小四至小六
一個有效促進學生在知識與情意層面全面成長的網上學習平台，由中國文化研究院製作，透過閱讀經典文學、欣賞詩詞歌賦，學生能領略漢語之美，體會傳統思想的深厚底蘊。語文與文化相輔相成，當學生掌握良好的語言表達能力，便能更深入地理解中華文化的精髓，進而培養文化自信與歸屬感。

「華萃薪傳」 
對象：小一至小六
由教育局主辦、中國文化研究院協辦的網上學習平台，提供大量中華文化文章。網站內容每年更新，文章篇幅精簡、長度適中，卻具備相當的內容深度，涵蓋經典思想、歷史故事、文學藝術與傳統習俗等範疇。

（圖片來源：受訪學校提供）
（圖片來源：受訪學校提供）

2. 暑假是跟家人出外走走的好時機，想旅遊變得更有意義，同學可靈活運用數位地圖軟件及AI工具，自行規劃國內外 / 香港本土旅遊行程，透過智能行程設計、景點推薦與路線規劃等功能，同學能主動參與旅遊安排，從中學習地理、歷史與文化知識，並能親身體驗多元風貌。此外，家長可與孩子共同討論行程、協作規劃及一同遊歷，過程中有助促進親子溝通，加深彼此的理解與情感連結，從而提升親子關係。透過親子同行、共學共樂，暑期旅遊不再是單純的玩樂，而是富有教育意義的成長經歷。

（圖片來源：受訪學校提供）
（圖片來源：受訪學校提供）


圓玄學院陳國超興德小學賴子文校長 全力學習AI

問圓玄學院陳國超興德小學賴子文校長：學生該如何善用暑假？他立即回覆：「小朋友必須立即學習AI的各方面應用，暑假正好是自學AI的好時機。」賴校長坦言今日孩子，就是未來世界的大人，有必要從小裝備自己。「未來世界的機械人是如何應用呢？AI各項領域的板塊，將來如何幫助人類呢？這些都交給我們的孩子好好去思考。」

圓玄學院陳國超興德小學賴子文校長（圖片來源：受訪學校提供）
圓玄學院陳國超興德小學賴子文校長（圖片來源：受訪學校提供）

1.  「5 - Minute Crafts」
對象：小一至小六
這不是一個嶄新的網上平台，卻依然大受歡迎。主打DIY短片、科學小實驗、簡易烹飪、環保收納或趣味小遊戲等，不少更包含STEAM的應用。

（圖片來源：受訪學校提供）
（圖片來源：受訪學校提供）

2. 不止這個暑假，其實任何暑假，學生可以做的永遠都是：A. 回顧 - 複習知識，鞏固；B. 活在當下 - 爭取休息，與家人相聚，參與平日未有時間參與而又喜歡的活動；C. 展望未來 - 訂立新一年目標，編訂作息時間表，預習未來需要學習的知識內容；D. 時間容許的話，可以參與義務工作，培養良好價值觀，最重要是孩子能自行做到。

（圖片來源：受訪學校提供）
（圖片來源：受訪學校提供）


荃灣公立何傳耀紀念小學朱慧敏校長 親子時間替代暑期功課

炎炎夏日，除了網上學習不躲懶外，自主學習也可以非常靈活。荃灣公立何傳耀紀念小學於2021年起，透過「暑期自主學習任務」取代傳統的暑期作業，鼓勵學生於暑假時多與家人享受親子時間，主動發掘日常生活的事物從而進行自主學習，朱慧敏校長說：「與家人一同遊覽香港勝地、一起設計營養餐單等，之後以展板、影片或簡報等多元化方式記錄經驗及心得，過程中學生更能利用到不同的共通能力，如溝通能力、研習能力、創造力、運用資訊科技能力等，使學習既輕鬆又有意義。」

荃灣公立何傳耀紀念小學朱慧敏校長（圖片來源：受訪學校提供）
荃灣公立何傳耀紀念小學朱慧敏校長（圖片來源：受訪學校提供）


1. 「錢家e 理財」動畫  
對象：小一至小六
由投資者及理財教育委員會推出，用輕鬆有趣的卡通動畫，教導小學生「想要與需要」、金錢管理及建立良好的儲蓄習慣，並配有免費的學生下載版工作紙，為人文及常識科打好基礎。

「Google Arts and Culture」 
對象：小一至小六
培養欣賞藝術的能力，對視藝科大有幫助。這平台以不同的分類，如藝術家、流派或主題等，讓孩子認識各類型的作品；同時有小遊戲，增強學習趣味。

（圖片來源：受訪學校提供）
（圖片來源：受訪學校提供）


2. 強烈建議跟爸爸媽媽學煮飯、做家務。在學校常說要培養孩子「素養」，廚房就是一個最完美的全方位學習實驗室，以及可以訓練生活自理與責任感。這亦是跨學科的實踐：運用數學科學到的量度食材分量、計算時間，結合科學學到的觀察食材由生變熟的物理和化學變化，再以語文科學習的邏輯，如閱讀食譜、按部就班執行步驟。最珍貴是能拉近親子關係，暑假讓孩子當你的「小廚神助手」，一邊切菜、一邊聊天，共同完成一件事的親密感，是任何電子遊戲或補習班無法替代。

（圖片來源：受訪學校提供）
（圖片來源：受訪學校提供）

文：劉佩樺 圖：受訪學校提供

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