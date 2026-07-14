暑期學習｜10位校長暑假網上學習平台推介（上）STEM小遊戲/編寫真實APP/設計電子書

暑假學習｜來到7月，一個學年結束，長達個半月的暑假近在眼前，相信不少家長已經為孩子安排了暑假活動，放鬆身心。玩樂有時、學習有時，若然遊玩之間能輕鬆學習新知識、增進學科能力，家長必然樂見其成。集合了多位小學校長精心推薦，連串有用網上資源一次過公開，暑假學習營，就在你家。

（示意圖 / AI生成圖）

問題：

請分享網上學習平台，以及其特色所在。 這個暑假，你認為孩子可以快速學習甚麼技能呢？



油蔴地天主教小學（海泓道）陳淑儀校長 慢下來感受生活

不少家長認為AI對未來學習及工作很重要，可能希望子女在暑假期間加以學習，不過油蔴地天主教小學（海泓道）陳淑儀校長認為，現時學校教育或日常生活中，孩子已很容易接觸AI，所以鼓勵家長於暑假期間，暫不將AI方面的學習放於首位。「我們不妨重拾一些人性化的應用技能，好像跟媽媽學煮飯，這不僅是生活自理能力的訓練，更是一個實踐愛德與感恩的過程，促使人與人之間的情感交流。

油蔴地天主教小學（海泓道）陳淑儀校長（圖片來源：受訪學校提供）

1. 「APLUS」

對象：小一至小六

這是一個付費平台，會為學生提供課業，並由AI分析，輔導學生難點，拔尖保底，適合不同能力的學生，有助提升中、英、數方面的能力。

「NASA Science Space Place」

對象：小三至小六

由NASA為兒童及青少年設計的教育網站，透過探索太空活動小遊戲，學習科學及太空知識，同時學習邏輯思維，是簡單生動的STEM學習平台。

（圖片來源：受訪學校提供）

2. 個人特別鼓勵孩子學習一項能與家人、社會產生連結的「生活應用技能」，就是跟媽媽學煮飯， 孩子可以在廚房中，體會父母平日預備膳食的辛勞，從中學會珍惜食物，實踐天主教核心價值的「生命」與「家庭」價值。此外，自主規劃一場家庭小旅行也很不錯，孩子有機會從「被照顧者」轉變為「貢獻者」，希望小朋友能利用暑假，慢下來去感受生活，學習如何去愛與服務身邊的人。

（圖片來源：受訪學校提供）

和富慈善基金李宗德小學潘嘉璇校長 勿單向灌輸式學習

每位孩子都是獨特的學習者。和富慈善基金李宗德小學是Apple Distinguished School，在推動電子學習時，核心理念不是讓孩子成為科技的「被動消費者」，而是培養他們成為「主動創造者」。潘嘉璇校長說：「我們不鼓勵家長在暑假讓孩子進行單向灌輸式、或重複操練式的電子練習，以下推薦具『創作與思考呈現』空間的數碼工具，都能讓孩子主動將暑期的所見所聞、思考與知識，轉化為具體的數碼作品，實踐自主學習。」

和富慈善基金李宗德小學潘嘉璇校長（圖片來源：受訪學校提供）

1. 「Swift Playgrounds」

對象：小一至小六

讓低年級學生在遊戲中建立空間感，高年級學生則可嘗試編寫真實的APP；讓學生能在不斷「試錯」與「解難」中，將抽象的邏輯思維實體化，建立成長思維。

「Keynote」 （iPad 內置）

對象：小一至小六

可利用Keynote的「塗鴉」功能繪製思維導圖，用「錄

音」功能解釋數學解題步驟，甚至利用「神奇移動」動畫功能來模擬科學中的水循環，正是將學習過程「可視化」的典範，改變了Keynote只是簡報工具的傳統想法。

「Canva for Education」

對象：小三至小六

在跨學科專題研習中，學生廣泛應用此工具，不再局限於傳統的紙筆報告，而是能跨學科、跨時空協同設計海報、電子書，讓不同天賦（如視覺、文字）的孩子，在SAMR模型中的「轉化」層次中，自信地展現所學。

（圖片來源：受訪學校提供）

2. 在這個生成式AI快速發展的時代，AI已經成為孩子不可或缺的「思考玩伴」。暑假期間，小朋友可以嘗試學習如何向AI發出精準的指令，並結合AI繪圖工具與iPad的Keynote程式，將自己心中的奇思妙想，又或對身邊人與事的觀察，親自創作成一本「數位感恩繪本」。這不僅能提升孩子的資訊素養，更重要是在創作過程中，他們需要代入他人角色、表達情感，這正是學校一直推廣的社會情緒學習的實踐。科技不應只是娛樂，同時是孩子表達關懷與創意的溫度媒介。

（圖片來源：受訪學校提供）

九龍灣聖若翰天主教小學高翠萍校長 寓學習於遊戲

面對悠長暑假，九龍灣聖若翰天主教小學高翠萍校長認為，寓學習於遊戲，永遠是善用長假的不二法則，新一代需要具備自主學習、終身學習的素質，加上學校重點發展學生的閱讀能力、數字化學習能力和數字素養，所以高校長會重點介紹這幾方面的網上學習平台。

九龍灣聖若翰天主教小學高翠萍校長（圖片來源：受訪學校提供）

1.

「Hour of Code」

對象：小一至小六

自學編程非難事，由全球知名非營利組織Code.org推出的網站，專為兒童設計的積木式編程自學平台，結合了小學生最愛的熱門IP，如《Minecraft》、《魔雪奇緣》、《星球大戰》等，讓孩子在「玩遊戲破關」的過程中，不知不覺學會排序、循環和條件判斷等核心編程概念。大幅降低科技學習的門檻，還能鍛煉學生拆解複雜問題並逐一擊破，同時提升運算思維、解決問題能力、創新科技素養。



「Google - Be Internet Awesome」

對象：小三至小六

隨着AI廣泛應用，數字素養越見重要。由Google打造的網路安全自學平台，以核心遊戲Interland為重點，透過3D互動冒險，讓學生化身虛擬特工橫渡島嶼，在闖關中學會守護隱私密碼、辨別網路詐騙與假新聞、拒絕網路欺凌、謹慎分享資訊等必修課題。平台以「引導代替禁止」，幫助高小學生在暑假享受上網樂趣的同時，建立起受用終身的數位防禦力與良好的網絡禮儀。

（圖片來源：受訪學校提供）

2. 如果說技能，倒希望孩子重拾「孝親」。孝順父母是中華文化的優良傳統，現代父母疼愛孩子，有時怕他們辛苦，有時覺得沒必要，往往不再要求孩子做家務與服侍。這些表達愛意的舉動，不僅是體力上的分擔，更是培養孩子感激之情與同理心的最佳途徑。作為校長，特別為學生在暑假設計了一個「孝親實踐任務」，希望將美好的傳統傳承。

溫馨迎賓 ：父母回家時，主動遞上拖鞋並說「辛苦了！」，再送上一杯清水，表達關心。

：父母回家時，主動遞上拖鞋並說「辛苦了！」，再送上一杯清水，表達關心。 愛心按摩 ：睡前為父母揼骨或按摩肩膀，順道享受輕鬆的親子時間。

：睡前為父母揼骨或按摩肩膀，順道享受輕鬆的親子時間。 家事小幫手：每天完成一項簡單家務。

（圖片來源：受訪學校提供）



大角嘴天主教小學周德輝校長 安全自主地學習

隨着AI與數碼科技的迅速發展，引導小學生在課後進行高效、安全且具啟發性的自主學習，已成為教育界與家長高度關注的焦點。大角嘴天主教小學（大天）周德輝校長指出：「學校將『數碼公民素養』、『前沿AI實踐』與『高階思維探究』結合。透過優質網上學習平台，成功為學生築起課後居家自學的後盾，建議學生在暑假多加應用。」

大角嘴天主教小學周德輝校長（圖片來源：受訪學校提供）

1.「資訊素養自學網站」

對象：小一至小六

在網絡世界，「防守」是自主學習的第一步。大天利用氛圍編程「Vibe Coding」建設的校本網站，完全對接教育局《香港學生資訊素養》學習架構。該網站針對小學生的日常網上行為，涵蓋網絡安全、防範網絡欺凌、個人隱私保護及辨別虛假資訊等關鍵議題。網站配以生動的互動小測試，潛移默化地建立「網絡免疫力」，確保學生在利用網絡搜集資料、享受科技便利的同時，懂得如何保護自己、尊重他人。



「賽馬會人工智能工具平台」

對象：小一至小六

身為賽馬會人工智能教育的第一期聯網學校，為了讓學生在安全、受控的環境中實踐創科技能，由香港中文大學團隊研發的平台，成為課後自學的關鍵。該平台強調「安全第一」，具備內置的內容過濾功能，徹底解決家長對學童接觸不良網上資訊的擔憂。

（圖片來源：受訪學校提供）

2. 任何以孩子的興趣為驅動力、且能促進未來發展所需的技能，都值得學習，唯有是孩子真正喜歡、感興趣，才會主動投入學習。

（圖片來源：受訪學校提供）

文：劉佩樺 圖：受訪學校提供

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