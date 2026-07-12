暑假活動2026｜2026暑期親子電影 8套必睇兒童電影推介 附上映日期/劇情

暑假活動2026｜暑假是親子增進感情的最佳機會，除了跟孩子外遊放電，一起走進電影院欣賞精彩的電影，既消暑又可消磨時間，更可從電影中學懂不少人生大道理，絕對是最佳暑假活動。今個暑假電影陣容鼎盛，不但有陪伴家長成長的經典動畫續集，亦有備受大、小朋友歡迎的日本動漫及超級英雄大片。即為大家精選8套適合小朋友觀看的暑假必睇電影，提早買飛與子女過一個充實的電影之旅吧！

暑假活動2026｜8套必睇暑假親子電影（AI生成示意圖）

暑期親子電影推介1：《反斗奇兵5》（Toy Story 5）

上映日期：已上映

電影介紹：

陪伴幾代人成長的胡迪、巴斯光年與翠絲等玩具老友記，在這個暑假再次震撼回歸！今集故事非常貼近現實生活，講述小主人邦妮開始迷戀上各式各樣的新科技電子產品，令到傳統玩具們面臨前所未有的「失寵」危機。為了重新奪回小主人的注意力和關愛，玩具們決定團結一致，與電子產品展開一場鬥智鬥勇的世紀大戰。

（圖片來源：《反斗奇兵5》劇照）

電影亮點：

電影探討了當今社會最常見的「小朋友沉迷玩Mon」問題，家長帶同子女觀看時必定深有共鳴。也是個絕佳的親子教育時機，讓小朋友反思屏幕時間與真實陪伴的價值，極具啟發性。

（圖片來源：《反斗奇兵5》劇照）

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暑期親子電影推介2：《迷你兵團與大怪獸》（Minions & Monsters）

上映日期： 已上映

電影介紹：

一班黃色小小兵於今個暑假再次施展搞笑本領！三位小小兵占士、阿亨同阿德來到了1920年代的電影重鎮荷里活。他們原本一心想圓明星夢，嘗試拍攝屬於自己的驚悚怪獸電影，怎料誤打誤撞地召喚出真的遠古大怪獸，並引發全城大混亂，迷你兵團要靠他們的搞笑本色與團結力量，拯救世界。

（圖片來源：《迷你兵團與大怪獸》劇照）

電影亮點：

全片節奏明快，加上迷你兵團的獨有無厘頭身體語言及搞笑外星語，小朋友每每聽到「Banana」、「Bello」、「Papoy」便會「爆笑」，即使是年紀較小、不擅長看字幕的幼童也能看得開懷。

（圖片來源：《迷你兵團與大怪獸》劇照）

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暑期親子電影推介3：《多啦A夢：新・大雄之海底鬼岩城》

上映日期： 7月16日

電影介紹：

每年暑假，多啦A夢與大雄相約靜香、胖虎和小夫本在暑假出發露營，但因意見不合，多啦A夢提議利用神奇法寶帶大家深入汪洋大海，來一場前所未有的「海底露營」。靠著「水底旅行車」、「萬應燈」，他們一邊享受夢幻的海洋風光，一邊探索未知領域，卻意外在深海中發現了高度文明的神祕國家「姆聯邦」，並與海底人少年希路結為好友，攜手對抗潛伏在深海的恐怖危機，為拯救地球一起大冒險。

（圖片來源：《多啦A夢：新・大雄之海底鬼岩城》劇照）

電影亮點：

多啦A夢與大雄一班好朋友每年暑假都會大家帶來有趣的大電影，多啦A夢故事也是不少爸媽們的童年回憶。電影中描繪的美麗海底世界能激發小朋友對海洋生態的無限想像，五人組的深厚友誼與面對未知考驗時的勇氣，也為小朋友帶來正面影響。

（圖片來源：《多啦A夢：新・大雄之海底鬼岩城》劇照） ​

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暑期親子電影推介4：《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day）

上映日期： 2026年7月30日

電影介紹：

繼《蜘蛛俠：不戰無歸》引發連場激戰後，Peter Parker為了守護大局，決定徹底「捨棄」原有身份，將自己從所有摯愛的記憶中完全抹除。4年過後，Peter於紐約市過著「隱姓埋名」的生活，他成為「全職蜘蛛俠」，日以繼夜守護著這個無人知曉他真實身份的城市。怎料壓力過大令身體竟然產生異變而威脅生命，同時一連串離奇罪案席捲紐約，原來隱藏背後的力量，竟是Peter最深不可測的宿敵。

（圖片來源：IG@Sony Pictures）

電影亮點：

《蜘蛛俠》不止受小朋友歡迎，亦是大朋友必看的電影。電影刻畫了Peter在孤獨中堅持做正義擔當，能讓小朋友學到「能力越大，責任越大」的深層意義。電影預告片中更出現了球王美斯驚喜客串鏡頭，相信一眾球迷定必非常期待。

電影預告片中更出現了球王美斯驚喜客串鏡頭，相信一眾球迷定必非常期待。（圖片來源：Sony Pictures影片截圖）

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暑期親子電影推介5：《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》

上映日期： 2026年8月6日

電影介紹：

風靡全亞洲、深受大人小朋友喜愛的超人氣吉伊卡哇（Chiikawa）終於首度登上大銀幕！有日，吉伊卡哇與好友小八在廣場休息時，活力十足的兔兔突然帶來了一張神秘的「特別島嶼招待」傳單。宣傳單張上寫滿了「島上的簡單討伐就能獲得100倍報酬」、「限定島拉麵與限定甜點，甜的辣的全部實質免費」等極具吸引力的字眼，更有完成簡單的討伐任務就能獲得100倍報酬的賣點！於是，三個好朋友便興高采烈地出發前往神秘的人魚島，展開一場驚險又溫馨的冒險。

（圖片來源：《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》） ​

電影亮點：

Chiikawa的魅力簡直男女老少通殺！電影保留Chiikawa治癒、可愛的作風，一班好朋友的互動更是萌度爆燈。故事圍繞著朋友之間單純的陪伴、面對困難時互相扶持的純真友情，非常適合小朋友觀看，是洗滌心靈的暑假首選。

（圖片來源：YouTube@《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》截圖）

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暑期親子電影推介6：《蠟筆小新劇場版：千奇百怪！我的妖怪假期》

上映日期： 2026年8月13日

電影介紹：

調皮搗蛋的野原新之助在今年暑假將跟家人返鄉度假，本以為可以享受寧靜的田園風光，怎料小新卻在無意中闖入了一個連接著精靈與日本傳統妖怪的神秘奇幻世界。在這個奇特的世界裏，小新結識了許多外表奇特但心地善良的妖怪朋友，並與他們一起捲入了一場保護村莊水源與大自然的搞笑大冒險。

（圖片來源：《蠟筆小新劇場版：千奇百怪！我的妖怪假期》） ​

電影亮點：

蠟筆小新劇場版一向以「外表爆笑，內裏催淚」見稱，今集除了滿載小新招牌式的幽默笑料、亦深刻描繪了野原一家人的溫馨親情。電影中充滿夏日氣息的鄉村與精靈場景，讓大、小朋友如到了日本度假。

（圖片來源：YouTube@《蠟筆小新劇場版：千奇百怪！我的妖怪假期》截圖）

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暑期親子電影推介7：《汪汪隊立大功：恐龍大電影》（PAW Patrol: The Dino Movie）

上映日期： 2026年8月20日

電影介紹：

「只要你遇上麻煩，就大聲呼救！」小朋友最愛偶像汪汪隊於今個夏天再次出動！今次救援隊的船隻在海上遭遇了神祕風暴，意外擱淺在一個與世隔絕、住滿活生生恐龍的熱帶島嶼上。在島上牠們認識了被困多年的恐龍專家小狗「樂樂」，同時汪汪隊的宿敵韓丁納市長也悄悄來到島上進行非法採礦，企圖掠奪自然資源，卻不慎引發休眠火山爆發。汪汪隊必須立刻展開海陸空大救援，拯救恐龍島！

（圖片來源：《汪汪隊立大功：恐龍大電影》）

電影亮點：

當「汪汪隊」遇上小朋友最愛的「恐龍」，絕對是小朋友必看電影！故事帶出團隊合作、環境保護以及解決困難的正能量訊息，超酷的救援裝備和可愛的恐龍互動也能讓幼兒目不轉睛。

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暑期親子電影推介8：《威利狼大戰阿卡米公司》（Coyote vs. Acme）

上映日期：香港未確定上映日（2026年8月28日美國上映）

電影介紹：

幾十年來，經典卡通角色威利狼（Wile E. Coyote）為了捕捉速度飛快的「嗶嗶鳥」，一直堅持向「阿卡米（Acme）公司」購買各種高科技捕鳥機。然而，這些機器每次都因為嚴重的品質瑕疵而爆炸或故障，導致威利狼非但捉不到鳥，還弄得遍體鱗傷。這次，屢敗屢戰的威利狼終於忍無可忍，決定聘請一位人類律師，正式將這家無良的跨國大公司告上法庭，討回公道！

（圖片來源：YouTube@《威利狼大戰阿卡米公司》截圖）

電影亮點：

這部一度因減稅政策險被華納兄弟永久封存的作品，結合了真人演出與經典2D動畫的黑色幽默喜劇。家長可以在戲中找到童年看《Looney Tunes》的情懷，而小朋友則會被威利狼層出不窮的滑稽遭遇逗得哈哈大笑。電影有豐富的視覺動作，又帶點諷刺幽默，是合家歡樂之選。電影將於8月28日在美國上映，期待香港也有機會欣賞此作。

（圖片來源：YouTube@《威利狼大戰阿卡米公司》截圖）

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