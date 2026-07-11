暑假好去處｜夏日消暑活動4大推介 親子水戰/探索溪澗/充氣水世界/做小農夫插秧
發佈時間：13:21 2026-07-11 HKT
消暑活動｜夏天除了去泳池、沙灘和水上樂園，7至8月還有不少適合小朋友去玩水的消暑活動！快快收藏以下的活動推介，帶孩子去充氣城堡水池放電，去玩水戰兼泥漿浴，也可在溪流山澗嬉水，更可親親大自然一嘗插秧呢！
夏日消暑活動推介1：Oikos田舍夏日水世界
小孩子未必個個會游泳，但玩水就一定人人喜歡！今年夏日，沙田Oikos田舍把場地變作迷你「水上樂園」，放置了巨型波波水池，讓全家一起狂歡！小朋友可變身水槍特務，展現水戰；另有水彈發射區，可體驗觸感刺激！場內還有多款玩水水池區、噴水區，小朋友記得帶泳衣盡情度過涼爽一夏。
Oikos田舍亦推出夏日限定「大自然藝術探索營」，把畫室搬進了耕地，7月裏的三星期將進行「自然×藝術×耕種×觸感」的感官探險，和其他小朋友一起繪本分享、繪畫創作、體驗耕種及觸感玩水，讓孩子在暑假遠離電子產品，在泥土與畫筆間找回純真。
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Oikos田舍夏季活動
地址：沙田大涌橋路21號（近港鐵車公廟站）
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夏日水世界
日期： 8月22日（星期六）
時間：10:00 - 15:00（隨時進出，自由玩樂）
費用： $380 （早鳥價 / 2大1細），$420 （原價 / 2大1細） ；另加$100 / 成人，$280 / 小童
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大自然藝術探索營
日期：7月15、17、22、24、29、31日
時間：09:30 - 12:00
費用：$500 / 課（凡報8課可享88折）
小班教學：8人即成班（歡迎好友自組）
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夏日消暑活動推介2：果子夢盛夏水花大作戰
悠長暑假不但小朋友要放下書本唞唞，大人也要忙裏偷閒，趁小朋友參加暑期日營便可放自己一
日假享受me time！
果子夢今年特別舉行「盛夏水花大作戰」兒童獨立消暑放電日營，家長毋須參與，小朋友既可在備有室內冷氣空間學習，也有戶外大自然體驗，兼且可以參與玩水活動。活動內容豐富，包括萌寵互動、親手製作傳統茶粿 、認識豆腐花、幫農夫插秧、水槍大戰及品嘗美味農家午餐。小朋友於過程中可以親近大自然、揮灑汗水、瘋狂玩水也不怕中暑。
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果子夢盛夏水花大作戰
日期：7月19、26日，8月2、9、16、23日
時間：10:00 - 17:00
地點：上水私人營地
集合及解散地點：九龍塘地鐵站D出口
對象：4歲以上小朋友
費用： $850 / 位（旅遊車、活動、午餐、保險、專業導師與社工帶領）
報名：5188 0429（WhatsApp ）
菠蘿的秘密
日期：7月12、19日，8月2、9 、16、23日
時間：11:00 - 13:00（上午場），14:00 - 16:00（下午場）
地點：朗屏士多啤梨葡萄園
暑期優惠：$280 / 小童（家長免費）
對象：2歲以上小朋友（必須最少一位成人陪同參與）
報名：5188 0429（WhatsApp ）
夏日消暑活動推介3：白石燒烤 FunFun充氣水世界
暑假將至，最佳活動當然是相約親朋好友聚餐，大人們開心聊天，小朋友們又可以一起玩樂。白石燒烤夏季限定的白石FunFun充氣水世界經已開始，今年依然有刺激的超長滑梯、兒童水上闖關設施、水彈大戰和泡泡浴等。
今年更增設能量補充站，免費提供少量零食給小朋友（僅限持有當節及全日票的手帶）。場內亦設小食部、更衣室、沖身區及儲物區，方便各位家長。由即日起至8月30日（逢星期六、日及公眾假期），凡購買指定「白石燒烤套餐」，即送「充氣水世界買一送一優惠券」，價值高達$220！
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白石FunFun充氣水世界
地址：馬鞍山白石第1950號
時段： 逢星期六、日及公眾假期 14:00 - 19:30 （每節1 - 1.5小時，每節完結後設15分鐘清潔；由7月起星期六及公眾假期延長至20:30）
費用：$180起 / 6月，$200起 / 7月
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夏日消暑活動推介4：自然脈絡 夏日．自然2026
現今小朋友物質資源豐富，幾乎人手一機，假期又會與家人去主題樂園或playhouse玩。趁着悠長暑假，不如參加由「自然脈絡」舉辦的一連串「夏日．自然2026」活動，走進大自然，回歸本性，探索海岸、林地、溪澗等，和孩子共享自然喜悅，連結身體、他人與大自然。小朋友可以參與全部五天活動，亦可單日參與，選擇隱秘林中山澗、清溪、北潭、西貢赤徑、橋咀島及西貢海獨木舟活動。
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夏日．自然2026
日期：7月20 - 24日（A班），8月3 - 7日（B班）
對象： 6 - 11歲 兒童（7月24日、8月7日「獨木舟日」
只限8 - 11歲兒童參與）
費用： $3,100 / 人 （全期5日活動優惠，包括導師、簡便午膳、活動物資及保險），單日活動費用 $580 / 位；7月24日、8月7日 「獨木舟日」$860 / 位
查詢： Facebook@自然脈絡 natural network / Instagram@natural_network / 9669 6965 （WhatsApp / signal）
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