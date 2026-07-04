暑期活動精選6大推介 戶外教室遊歷香港/YMCA超過130個夏令營｜暑假好去處

距離學期結束不足兩星期，相信不少家長正為孩子長達六星期的悠長暑假安排各項節目。除了善用時間讓孩子學習自理，也可趁機嘗試不同體驗，增長不同知識和技能，同時發掘孩子的多元潛能。

暑期活動推介1：Babygaga戶外教室 探索＋小任務遊歷香港

暑假將暫別校園的課堂，但學習並不限於學校，除了到海外旅遊開眼界，其實香港各區也是「戶外課室」。

今年暑假戶外教室將有10條全新加升級路線，到訪不同地方探索香港。（圖片來源：受訪者提供）

由「論盡寶寶Babygaga」舉辦的2026暑假限定戶外學習系列今年載譽歸來，精心設計了10條路線遊走市區及郊區，讓小朋友在體驗中學習。整個7、8月每天均有不同活動，包括「電車×街市任務」、沙灘清潔、小小郵輪探索員、深水埗布藝探索等，透過「80%探索香港 + 20%生活技能」的活動內容，讓小朋友在戶外學習中自然建立觀察力、自信同溝通能力。課程由導師全程帶領，設有專車接送及拍照記錄，家長可以放心讓四至九歲小朋友獨立參加。

（圖片來源：受訪者提供）

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Babygaga暑假限定戶外學習系列

對象：4 - 9歲兒童 （約1:5師生比例）

費用： 單堂$430、$2,000 / 5堂、$3,800 / 10堂（套票有效期1年，可彈性選擇不同課堂。）

集散地點：港鐵九龍塘地鐵站D出口（專車接送）

報名方法：6381 6788（WhatsApp）

暑期活動推介2：港青YMCA夏令營 上山下海挑戰自我

雖說科技高速發展下，很多資訊都能從網上獲得，甚至利用AI、VR來進行模擬體驗，但對仍在成長的兒童和青少年來說，真實經驗所獲得的啟發是無可替代的，而與他人互動、結識新朋友更可能是暑假最寶貴的得着之一。

5天探索日營帶小朋友到黃金海岸遊艇會， 體驗獨木舟及其他水上運動。（圖片來源：受訪者提供）

由港青YMCA推出的夏令營每年都相當搶手，今年預備了超過130個不同類型、適合不同年齡小朋友參加的夏令營，日營和宿營都有，定必可找到最適合子女的活動。當中特別推介皇牌冒險日營（四至七歲），包含烹飪、做手工、運動體驗等，又會走出戶外參觀博物館、食物製作工廠觀政府機構中心及主題樂園等；愛玩水的小朋友則可留意海洋主題的探索者日營 （七至九歲） ，體驗乘坐遊艇觀賞海豚、沙灘活動、室內遊戲室、海洋知識問答比賽、游泳及獨木舟活動等！

●今年的 Amazing Race多元體驗日營將會以大富翁為主題，讓小朋友在有限資源下展開刺激又具挑戰性的城市探索。（圖片來源：受訪者提供）

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港青夏令營2026

日期：即日起 - 8月28日（共10個星期）

對象：4歲起（各夏令營適用年齡不同）

報名：＞＞按此＜＜

查詢：2268 7079 / 9374 8259 （WhatsApp）

暑期活動推介3：13B Store繪本夏令營

這個年頭的小朋友大多從小接觸3C產品，觀看網上影片或打遊戲機，無形中減少了閱讀時間。雖說書中自有黃金屋，但要引起小朋友閱讀興趣，並從中培養良好品格及正向思維，由繪本入手未嘗不是好方法。本地童書店13B Store今年推出繪本夏令營，提供三大課程，包括以情緒教育為主題的「讀出好情商」及皇牌課程「生命教育」，並為參與以上課程的學生提供延伸課程「奇創異想演說家」及「午膳照顧服務」，歡迎家長按個別需要，挑選適合課程報讀。

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13B Store繪本夏令營：讀出好情商

日期： 7月13 - 22日（A組）、8月3 - 12日（B組）、 7月16日 - 8月7日（C組）、8月13 - 28日（D組）

對象： 年滿3歲或以上兒童 （*生命教育課程需滿4歲或以上兒童報讀）

價錢： 全期早鳥優惠 $280 / 節、奇創異想演說家 $160 / 節、健康營養午膳 $60 / 日、全日10:30 - 15:00 $740 / 包午膳

地址： 牛頭角泉源工業大廈11樓B座1116室（港鐵牛頭角站B6出口，步行約3分鐘）

報名：9138 4673（WhatsApp）

暑期活動推介4：知涵兒童財商學院 從小培養財商

現今大多數家庭的孩子都是一個起、兩個止，備受父母和長輩寵愛，不但生日、聖誕有禮物收，平日也常得到扭蛋、盲盒等玩具，卻未必知道父母賺錢不容易，也沒有金錢概念。知涵兒童財商學院是香港少有以「財商」為主題的教育機構，今年暑假特別推出夏季課程，透過遊戲、桌遊及真實情景，教導小朋友儲蓄、消費、收入及投資四大範疇，培養理財能力之餘，也明白做每個財務決定背後的邏輯和正確價值觀。

關於金錢的桌遊又豈止大富翁，活動上有大量遊戲及引入台灣iMoney桌遊，教導小朋友理財知識。（圖片來源：受訪者提供）

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IMONEY財商Summer course

日期：7月17日 - 8月21日（共6堂）

時間：14:00 - 15:00（逢星期五）

費用：每位$2,000（4人以上組團優惠）

地點：牛頭角同在坊

對象：6 - 12歲兒童

報名：6128 9099（WhatsApp）

查詢：https://kycahk.com

暑期活動推介5：嘉道理農場暨植物園 親子夏日探險隊2026

長達個半月的暑假快將展開，家長們安排了哪些節目予孩子？到主題樂園遊玩？還是到室內遊樂場放電？想孩子過個寓玩於學的暑假，可以跟他們到嘉道理農場暨植物園「親子夏日探險隊2026」，一張套票即輕鬆體驗「食、玩、學」三重樂趣，可參加深度學習工作坊，還可以趁機入園親近大自然，也可享用有機美食，還有農場雞蛋做手信，可舒舒服服玩足一整天！

在保育員帶領下，可近距離觀察園區拯救的野生哺乳動物，如活潑的赤麂、豹貓或鳥類，還有蟒蛇、蜥蜴，學習牠們的保育故事。（圖片來源：嘉道理農場暨植物園）

以大自然為主題的工作坊選擇多多，想近距離觀察園區拯救的野生哺乳動物與野生動物，可參加「哺乳動物保育課」、「泰加巨蜥大解密」、「尋蛇特攻隊」、「尋蛇特攻隊」，分別與赤麂、豹貓、蜥蜴、蟒蛇等見面，了解牠們的生活習性。「夏日蜂 Show」則可參觀平日不開放的蜂園，認識蜜蜂的有趣特性；喜歡入廚的又可參加「酵玩小廚神」，體驗傳統發酵食品的製作過程，親自炮製純素迷你薄餅及七彩芭菲杯；於「攀過番果山」活動中，可遊覽果園及採收，即埸試食夏日當造的番石榴。

亦可做個小廚神，親手製作發酵食物，享受純素迷你薄餅及七彩芭菲杯。（圖片來源：嘉道理農場暨植物園）

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親子夏日探險隊2026

集合地點： 嘉道理農場暨植物園 / 大埔墟鐵路站（參考各個活動

詳情）

對象：3歲或以上親子

報名方法：＞＞按此＜＜

* 必須至少1位小童加1位或以上成人同行（即最少購買2套套票）。

夏日蜂 Show

日期：7月18日、8月15日（星期六）

時間：10:30-11:40、12:30 - 13:40、14:45 - 15:55（70分鐘）

套票費用：$320 / 位

酵玩小廚神

日期：7月18、25，8月1、15、22日（星期六）

時間：13:00 - 15:15（連交通2小時15分鐘）

費用：$320 / 位

哺乳動物保育課 / 泰加巨蜥大解密 / 尋蛇特攻隊

日期：7月19、26日，8月2、9、16、23日（星期日）

時間：11:30 - 12:15（哺乳動物保育課）、13:30 - 14:15（泰加巨蜥大解密）、14:30 - 15:15（尋蛇特攻隊）（45分鐘）

費用：各$260 / 位

夏日田園無限Fun

日期：7月25日、8月8日（星期六）

時間：10:30 - 11:45、14:30 - 15:45（75分鐘）

費用：$320 / 位

蟲遊水陸空

日期：8月1日（星期六）

時間：09:30 - 11:00（90分鐘）

費用：$260 / 位

攀過番果山

日期：8月8日（星期六）

時間：10:30 - 11:30、13:30pm - 14:30pm（60分鐘）

費用：$320 / 位

暑期活動推介6：挪亞方舟2大夏日體驗營 做小小研究員/環保工藝師

四至七歲的小朋友可參加「多元智Fun探索營」，五天日營有10大學習體驗，小朋友可透過「非你莫屬」體驗非洲鼓的澎湃與熱情的舞蹈訓練，提升節奏感與肢體協調性；「科學奇技」讓孩子在實驗過程中拆解物理學原理，培養邏輯思維；「人體研究所」有多項趣味實驗和遊戲，可探索呼吸及消化系統的奧秘；更可化身「環保工藝師」通過創意手作與遊戲，學習如何有效減廢回收，培養環境保育意識。還有可發揮創意的「藝術大師」工作坊、體驗烘焙樂趣的「小小廚神」、鍛煉體格與訓練膽量的「夏日運動會」及「繩網大挑戰」，活動精彩多樣！

挪亞方舟於暑假舉辦「挪亞學堂」，將有針對不同成長階段學童的兩大特色夏日體驗營。（圖片來源：挪亞方舟）

「全方位STEAM挑戰營」的10個學習體驗適合8至12歲小朋友，可化身「小小研究員」認識不同科學原理，如自製空氣炮的工作坊，可學習氣壓及力學定律；又可於「小方舟歷險記」親手打造專屬小方舟，學習造船結構與認識浮力運作；「紙鳶飛翔任務」讓他們探索飛行科學奧秘，從設計理念、親手製作至紙鳶航天，認識航空力學原理；亦有藝術創作、運動競技與繩網挑戰賽等活動，動靜皆宜，滿足充滿求知欲、電力無窮的小朋友。

挑戰「空氣炮 製作坊」，自製空氣炮。（圖片來源：挪亞方舟）

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夏日體驗營2026

地點：馬灣挪亞方舟

查詢：3411 8600 / [email protected]

交通安排： 免費專車來往青衣港鐵站、荃灣港鐵站、九龍

塘港鐵站及挪亞方舟

報名方法： ＞＞按此＜＜

截止報名日期：7月5日 23:59

多元智Fun探索營

日期： 7月13 - 17、20 - 24日、27 - 31日，8月10 - 14、17 - 21、24 - 28日（5天日營）

時間：09:30 - 15:30

對象：4 - 7歲

費用： $3,400（包括午餐、證書1張、免費專車來往指定集合地點）

全方位STEAM挑戰營

日期：8月3 - 7日（5天日營）

時間：09:30 - 15:30

對象：8 - 12歲

費用： 3,250 （包括午餐、證書1張、免費專車來往指定集合地點）

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