香港書展2026｜送100張香港書展門票 600項文化活動/8大主題講座系列｜親子有禮

香港書展2026｜一年一度的香港書展將於7月15至21日在香港會議展覽中心舉行，今年年度主題為「文創傳承．旅悅人生」，到時不止可以盡情入手好書，場內、場外還有超過600項文化活動。今期《親子王》將送出送100張香港書展2026門票，讓大家可以一起到書展尋書香樂，過個充實的暑假。即睇親子有禮玩遊戲方法去贏門票喇！

香港書展2026｜一年一度的香港書展將於7月15至21日在香港會議展覽中心舉行（圖片來源：香港書展2026）

香港書展2026｜齊來揭開文學「心度遊」

香港書展2026的「世界文藝廊」將帶來 「揭開文學心度遊」展覽，以「本地眼」和「世界眼」雙重視角貫穿四大體驗區，想知道自己最適合看哪些書？可透過最新AI互動裝置，根據個性及喜好推薦一些最合心水的書籍，以及香港深度遊的故事；同時亦會與各國駐港領事館合作，展出超過200本來自世界各地的書籍及特色文化展品，讓大家可穿梭於香港故事與環球文學之間，領略多元文化的魅力。

「世界文藝廊」將帶來 「揭開文學心度遊」展覽，以「本地眼」和「世界眼」雙重視角貫穿四大體驗區。（圖片來源：香港書展2026）

香港書展2026｜8大主題講座系列 英華小學校長到場講故事

愛書之人最關注的八大主題講座系列，分別為「年度主題」、「名作家」、「英語及國際閱讀」、「國際視野」、「兒童及青年閱讀」、「本地文化及歷史」、「寫意生活」及「心靈勵志」，將廣邀世界各地的作者與讀者分享。特別要留意「名作家講座系列」，請來多位華文世界極具影響力的作家主持講座，親臨現場與書迷互動交流。重量級講者包括獲選2025年《亞洲週刊》全球華人十大小說的劉震雲、中國先鋒小說領軍人物之一的蘇童、曾獲莊重文文學獎及魯迅文學獎等的畢飛宇、中國建築師兼小說家劉家琨以及香港中文大學文化及宗教研究系客席副教授茹國烈等。

（圖片來源：香港書展2026）

「英語及國際閱讀講座系列」邀得多位海外作家來港分享，星級作家包括榮獲多個英國代表性詩詞獎項的英國當代詩人兼小說家Luke Kennard等，各位粉絲要把握機會與他們交流。

榮獲多個英國代表性詩詞獎項的英國當代詩人兼小說家Luke Kennard（圖片來源：香港書展2026）

而每年最受家長、小朋友歡迎的「名人講故事」，今年邀得英華小學校長陳美娟、香港男子手球代表隊隊長謝永輝、藝人張寶兒等參與，大家到時可坐定定去聽故事喇！而早前香港歷史性誕生了首位載荷專家，今年書展亦有多位航天專家講者，包括香港理工大學的吳波教授、香港科技大學的高揚教授和蘇慧教授，以及香港太空館館長蘇柱榮博士，為大家介紹國家航天任務的歷程與成果。

每年最受家長、小朋友歡迎的「名人講故事」，今年邀得英華小學校長陳美娟為小朋友講故事。（圖片來源：《親子王》）

去年大受歡迎的「文創空間」今年載譽歸來，福建展團、杭州展位及香港展商集古齋，將帶來當地非遺工藝、特色文創產品及IP精品等。而中國內地出版展館今年集合49個內地出版單位，帶來約20,000冊精品圖書，同時會以雲南作主題省，以「同飲一江水，共讀萬卷書」為主題，展現雲南多元的民族文化、獨特的生態環境和獨具魅力的文旅資源，讓大家可在書

（圖片來源：香港書展2026）

香中走近雲南，感受「有一種叫雲南的生活」。香港賽馬會亦有主題展區，透過各項「寓學於樂」的互動體驗，啟發大眾建立健康積極的生活。

點擊圖片瀏覽名作家講座系列作家詳情：

運動消閒博覽 小小寵物園設室內互動式動物體驗空間

香港書展、香港運動消閒博覽及零食世界繼續一票可通行三展。今年運動博覽涵蓋多項運動體驗及相關產品，香港遊樂場協會將設置融合障礙競技運動及體能挑戰元素的「好動體能之塔」，讓大、小朋友挑戰不同難度的機關障礙，體驗這項考驗肌力、敏捷、柔軟及協調的運動。Cyber Smart Limited則帶來匹克球服裝，展現新興運動用品的發展趨勢。

（圖片來源：香港書展2026）

（圖片來源：香港書展2026）

My Mini Zoo小小寵物園更會設立香港首個室內互動式動物體驗空間，讓大家可近距離接觸多種特色動物，加深對自然生態的認識，為一家大小帶來寓教於樂的參觀體驗。

（圖片來源：香港書展2026）

（圖片來源：香港書展2026）

「零食世界」搜羅環球滋味

零食世界雲集近30個國家及地區、超過1,300款環球特色零食，如本地品牌阿嫲現烤手工蛋糕將會帶來人氣手工花生酥；本地年輕人研發的Do Did Dust豆脆、Night Fever Limited凍乾夾糖、Goods2buy高蛋白脆片都是必試之選。

香港書展、香港運動消閒博覽及零食世界繼續一票可通行三展，成人票價維持港幣30元，同時亦繼續設有「上午進場票」、「免費再進場」及「訪港人士票價」等特別優惠。

香港書展、香港運動消閒博覽、零食世界小檔案

日期：7月15 - 21日（星期三至星期二）

地點：香港會議展覽中心

詳情：www.hkbookfair.com

票價： 成人 $30，小童 $10 （適用於小學生 / 身高1.2米或以下兒童）

*3歲或以下小童及65歲或以上長者免費進場

購票方法：電子門票可透過電子門票贊助商The Club、電子門票銷售伙伴 01空間、 7-11App 、AlipayHK、支付寶、八達通App、全線7-11及Circle K便利店。

票務優惠：上午進場票 港幣10元（成人和小童同價，每天中午12時前進場），只限於會場入口售票處以八達通即時付費入場。

免費再進場特別優惠：凡以正價（成人港幣30元、小童港幣10元）購買7月15或16日香港書展門票人士，可憑完整票尾或現場派發的再進場優惠券免費於以下時段各進場一次：

1. 7月17-19日（星期五至日）晚上7時後；

2. 7月20日（星期一）晚上7時後。

*此優惠不適用於其他門票（包括上午進場票、優惠進場票、貴賓進場票以及贈券）。

超級書迷證：港幣88元，持此證的人士可於書展期間無限次入場參觀，更可使用特別通道進入會場，節省輪候時間。

訪港人士票價優惠：訪港人士於會議廳售票處出示有效旅遊證件，可以港幣20元優惠購買入場門票。

殘疾人士票價優惠：凡以殘疾人士八達通即時付費入場，或於會議廳前廳售票處出示由勞工及褔利局發出的「殘疾人士登記證」之人士，一律可以港幣10 元優惠購買入場門票。



香港書展

日期及時間：7月15 - 20日 10:00 - 22:00、7月21日 09:00 - 17:00

香港運動消閒博覽、零食世界

日期及時間：7月15 - 16、19 - 20日 10:00 - 21:00；7月17 - 18日 10:00 - 22:00；7月22日 09:00 - 17:00

送100張第36屆香港書展門票

《親子王》現送出第36屆香港書展門票共100張，名額25個，每人將可獲第36屆香港書展門票4張，價值$120。想要就請即follow《親子王》facebook及like相關帖文，並回答問題：「你最想參觀書展哪個活動？為甚麼？」答得最有創意的讀者，將獲得禮物！

活動日期：即日起至7月8日（23:59）

獎品：第36屆香港書展門票4張

名額：25個

遊戲參加表格（活動詳情及條款細則）：https://forms.gle/op6RtCwbD8t9hpRb7

* 得獎者將有專人以電郵通知，門票將以電子門票方式送出；

* 須受條款及細則約束；

* 《親子王》保留一切最終決議權。

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