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夏日圖書節2026｜14個免費親子工作坊+STEAM活動推介：捏捏膠/海洋生物3D打印筆 附報名方法/活動日期

親子
更新時間：15:28 2026-06-29 HKT
發佈時間：15:28 2026-06-29 HKT

暑假又是家長們為安排行程而頭痛的日子。想讓小朋友充實度過漫長假期，同時遠離電子螢幕？「親子共讀」與「體驗式學習」絕對是最佳活動。香港公共圖書館推出的「夏日圖書館節2026」，以「幸福列車—尋找心靈寶藏」為主題，透過一系列精彩的閱讀活動，涵蓋故事時間、手作體驗、科技探索等，即為大家集合14個免費親子工作坊與STEAM活動，包括可愛的捏捏膠、奶油膠手作，也有海洋生物3D打印筆、星球模型等STEAM科技體驗。即睇「夏日圖書館節2026」活動日期、詳情及報名方法，方便家長及早規劃。

夏日圖書館節2026｜親子活動免費玩 4歲以上可參加

「夏日圖書館節2026」集合圖書故事與親手創作、科學探索活動，小朋友不僅從中可培養閱讀興趣，還能寓學於樂。活動全部免費參加，由4歲開始就可以玩，大部分活動均需於舉行前一星期親臨或致電報名，家長們記住bookmark報名時間喇！

夏日圖書節2026｜13個免費親子工作坊+STEAM活動推介 （圖片來源：香港公共圖書館）
夏日圖書節2026｜13個免費親子工作坊+STEAM活動推介 （圖片來源：香港公共圖書館）

夏日圖書館節2026｜3大故事工作坊：親子共讀開啟幸福列車

暑假是親子共讀的最佳時機，今年「夏日圖書館節2026」特別舉辦3種不同語言的故事工作坊，包括「和諧號」列車（粵語）、「夢想號」列車（英語）及「發現號」列車（普通話），透過生動的故事講述，結合互動遊戲，讓小朋友在聆聽中培養專注力與想像力，家長則可一同參與，透過創作與分享整理自己的感受，亦學會透過創作與分享整理自己的感受，同時分享閱讀心得。

「和諧號」列車（粵語）（圖片來源：香港公共圖書館）
「和諧號」列車（粵語）（圖片來源：香港公共圖書館）

夏日圖書館節2026｜6大親子工作坊：發揮創意，動手樂無窮

手作活動是小朋友最愛的暑假節目之一，能提升專注力、創造力與手眼協調。夏日圖書節2026有多個免費親子手作工作坊，適合4-12歲小朋友與家長共同參與。「捏捏膠工作坊」絕對是最超受歡迎的療癒手作，導師將示範捏捏膠的實際做法，亦會指導參加者運用不同的顏料粉末，並以獨特的手法及輔助工具，為純色的「貓貓肉球」捏捏膠添上色彩，製作既療癒又富有個人獨特色彩的「貓貓肉球」。而「奶油膠工作坊」將會提供不同顏色的奶油膠及多款迷你配件，讓小朋友親手製作和裝飾筆盒，創作既療癒又實用的小手作。

「捏捏膠工作坊」（圖片來源：香港公共圖書館）
「捏捏膠工作坊」（圖片來源：香港公共圖書館）

小小文青可參加「乾花小夜燈工作坊」，邊認識各種乾燥花材的特性，邊學習如何搭配色彩和安排構圖，再親手將永生花、繡球花、滿天星等素材鑲嵌於燈座之中，製作獨一無二的小夜燈。「創意扭扭花環工作坊」則由導師帶領下運用不同技巧，製作獨一無二的花環，還可用不織布在花環上製作名牌呢！

「乾花小夜燈工作坊」（圖片來源：香港公共圖書館）
「乾花小夜燈工作坊」（圖片來源：香港公共圖書館）

「幸福許願瓶工作坊」導師將透過演讀繪本《許願瓶 : 索索的夢想魔法罐》，讓小朋友學習從生活中發現及感受幸福，並教導參加者製作精美的許願瓶；隋唐時，在藝術、書法與雕版印刷技巧興盛，是中國歷史上的黃金時期。「『隋唐印記』工作坊」將通過青花瓷紙碟製作，加深小朋友對隋唐文化的認識，並從器物之美到書寫之韻，體會隋唐美學對現今文化的啟發，感受中華文化的傳承。

「幸福許願瓶工作坊」（圖片來源：香港公共圖書館）
「幸福許願瓶工作坊」（圖片來源：香港公共圖書館）

夏日圖書館節2026｜3大STEAM工作坊推介 

STEAM教育近年大熱，夏日圖書節2026特別安排多場互動STEAM工作坊，讓小朋友在玩中學，接觸科學與科技概念。「海洋生物3D打印筆工作坊」將使用3D打印筆繪製立體海洋生物和釣竿，並在作品中加入磁石，製作獨一無二的3D互動作品。通過構思、設計、測試、調整和組裝作品，參加者不但可提升其動手能力、創意思維和解難能力，更可在藝術創作過程中學習STEAM知識。

海洋生物3D打印筆工作坊（圖片來源：香港公共圖書館）
海洋生物3D打印筆工作坊（圖片來源：香港公共圖書館）

夏日圖書館節2026｜2大焦點活動推介

除了乖乖的待在圖書館內看書，原來閱讀也可有不同的體驗。「感官共融『A巴』外展活動」將於
活動於三級歷史建築「石屋家園」舉行，升級改造的感官共融藝術巴士「A巴」將帶來多個與觸感、視覺、聽覺等感官相關體驗的活動，如A巴導賞團、A巴工作坊、 石屋導賞團、故事大使講故事等，發掘大家的幸福感。

「感官共融『A巴』外展活動」（圖片來源： 香港公共圖書館）
「感官共融『A巴』外展活動」（圖片來源： 香港公共圖書館）
「感官共融『A巴』外展活動」（圖片來源： 香港公共圖書館）
「感官共融『A巴』外展活動」（圖片來源： 香港公共圖書館）
「感官共融『A巴』外展活動」（圖片來源： 香港公共圖書館）
「感官共融『A巴』外展活動」（圖片來源： 香港公共圖書館）

「『你我共融』—小小圖書館大使計劃」將會介紹圖書館的日常工作、設施及服務。同時，透過創作及演譯故事，提升兒童的表達能力，從而培養閲讀的興趣。

「『你我共融』—小小圖書館大使計劃」（圖片來源： 香港公共圖書館）
「『你我共融』—小小圖書館大使計劃」（圖片來源： 香港公共圖書館）

感官共融「A巴」外展活動
地點 : 九龍城聯合道133號石屋家園 
日期 : 7月25及26日
時間 : 10:30 - 17:30
報名方法：
由2026年6月29日開始電郵至[email protected]。於電郵標題註明「報名參加A巴外展活動」，並在電郵中提供以下資料：
．參加者姓名
．同行子女的姓名及年齡 (如適用)
．聯絡電話
．請註明選擇參加活動的名稱及其節數，各節數內容相同

「感官共融『A巴』外展活動」（圖片來源： 香港公共圖書館）
「感官共融『A巴』外展活動」（圖片來源： 香港公共圖書館）

「和諧號」列車（粵語）
講者/主持：跳樂劇團
對象：1位4–7歲兒童及1位家長
報名方法：親臨/致電

日期

時間

 地點 名額 開始報名日期 查詢/報名
7月11日 14:30 - 16:00 九龍公共圖書館 15 對 6月27日 2926 4055
7月18日 14:30 - 16:00 長洲公共圖書館 6對 7月4日 2981 5455
7月25日 11:00 - 12:30 馬鞍山公共圖書館 10 對 7月11日 2630 1911
8月1日 13:00 - 14:30 屏山天水圍公共圖書館 15 對 7月18日 2126 7520
8月2日 11:00 - 12:30 屯門公共圖書館 15 對 7月19日 2450 0671
8月8日 11:00 - 12:30 荔枝角公共圖書館 12 對 7月25日 2746 4270

 

「夢想號」列車（英語）（圖片來源：香港公共圖書館）
「夢想號」列車（英語）（圖片來源：香港公共圖書館）

「夢想號」列車（英語）
講者/主持：跳樂劇團
對象：1位4–7歲兒童及1位家長
報名方法：親臨/致電

日期

時間

 地點 名額 開始報名日期 查詢/報名
7月11日 16:00 - 17:30 油蔴地公共圖書館 15對 6月27日 2928 6055
7月12日 15:30 - 17:00 柴灣公共圖書館 12對 6月28日 2921 5055
7月19日 14:00 - 15:30 大埔公共圖書館 16對 7月5日 2651 4334
7月25日 15:30 - 17:00 荃灣公共圖書館 15對 7月11日 2490 3891
7月26日 14:30 - 16:00 西貢公共圖書館 10對 7月12日 2792 3669
8月9日 14:00 - 15:30 粉嶺公共圖書館 12對 7月16日 2669 4444

 

「發現號」列車（普通話）（圖片來源：香港公共圖書館）
「發現號」列車（普通話）（圖片來源：香港公共圖書館）

「發現號」列車（普通話）
講者/主持：香港語言研究中心
對象：1位4–7歲兒童及1位家長
報名方法：親臨/致電

日期

時間

 地點 名額 開始報名日期 查詢/報名
7月12日 14:00 - 15:30 駱克道公共圖書館 10 對 6月28日 2879 5560
7月18日 14:30 - 16:00 瑞和街公共圖書館 10 對 7月4日 2927 3055
7月19日 14:00 - 15:30 新蒲崗公共圖書館 15 對 7月5日 2927 6107
7月26日 20:00 - 11:30 香港仔公共圖書館 10 對 7月12日 2921 1056
8月1日 14:30 - 16:00 北葵涌公共圖書館 15 對 7月18日 2421 4740
8月2日 14:00 - 15:30 石塘咀公共圖書館 10對 7月19日 2922 6055

捏捏膠工作坊
講者/主持：Wonderland Art & Nature
對象：1位8–12歲兒童及1位家長
報名方法：親臨/致電

日期

時間

 地點 名額 開始報名日期 查詢/報名
7月11日 15:00 - 16:30 屯門公共圖書館 15 對 6月27日 2450 0671
7月12日 11:00 - 12:30 上水公共圖書館 12對 6月28日 2679 2804
7月18日 14:30 - 16:00 花園街公共圖書館 12對 7月4日 2928 4055
7月19日 10:30 - 12:00 土瓜灣公共圖書館 16對 7月5日 2926 4155
7月25日 15:30 - 17:00 元朗公共圖書館 12對 7月11日 2479 2511
7月26日 15:00 - 16:30 柴灣公共圖書館 12對 7月12日 2921 5055
8月1日 10:00 - 11:30 大會堂公共圖書館 10對 7月18日 2921 2555
8月2日 14:30 - 16:00 西貢公共圖書館 10對 7月19日 2792 3669

 

 

奶油膠工作坊
講者/主持：香港聖公會麥理浩夫人中心
對象：1位8–12歲兒童及1位家長
報名方法：親臨/致電

日期

時間

 地點 名額 開始報名日期 查詢/報名
7月11日 14:30 - 16:00 深水埗公共圖書館 16對 6月27日 2234 5122
7月12日 14:00 - 15:30 新蒲崗公共圖書館 15對 6月28日 2927 6107
7月18日 10:30 - 12:00 藍田公共圖書館 15對 7月4日 2927 7055
7月19日 13:00 - 14:30 沙田公共圖書館 20對 7月5日 2694 3788
7月25日 14:30 - 16:00 青衣公共圖書館 15對 7月11日 2497 2904
8月1日 15:30 - 17:00 上水公共圖書館 12對 7月18日 2679 2804
8月2日 14:30 - 16:00 圓洲角公共圖書館 20對 7月19日 2324 2700
8月9日 14:00 - 15:30 大埔公共圖書館 16對 7月26日 2651 4334

 

乾花小夜燈工作坊
講者/主持：香港聖公會麥理浩夫人中心
對象：1位8–12歲兒童及1位家長
報名方法：親臨/致電

日期

時間

 地點 名額 開始報名日期 查詢/報名
7月11日 10:00 - 11:30 石塘咀公共圖書館 10對 6月27日 2922 6055
7月12日 14:30 - 16:00 調景嶺公共圖書館 12對 6月28日 2360 1678
7月18日 11:00 - 13:30 圓洲角公共圖書館 20對 7月4日 2324 2700
7月19日 14:00 - 15:30 油蔴地公共圖書館 15對 7月5日 2928 6055
7月25日 14:30 - 16:00 牛頭角公共圖書館 12對 7月11日 2927 4055
8月1日 11:30 - 13:00 香港中央圖書館 -
二樓兒童活動室		 30對 7月18日 2921 0385
8月2日 14:30 - 16:00 元朗公共圖書館 12對 7月19日 2479 2511
8月9日 14:30 - 16:00 荔枝角公共圖書館 12對 7月26日 2746 4270

 

 

（圖片來源：香港公共圖書館）
（圖片來源：香港公共圖書館）

創意扭扭花環工作坊
講者/主持：香港聖公會麥理浩夫人中心
對象：1位4–7歲兒童及1位家長
報名方法：親臨/致電

日期

時間

 地點 名額 開始報名日期 查詢/報名
7月11日 11:30 - 13:00 石塘咀公共圖書館 15對 6月27日 2126 7520
7月12日 14:30 - 16:00 牛頭角公共圖書館 12對 6月28日 2927 4055
7月18日 11:00 - 13:30 香港中央圖書館 -
二樓兒童活動室		 30對 7月4日 2921 0385
7月19日 11:00 - 13:30 馬鞍山公共圖書館 10對 7月5日 2630 1911
7月25日 16:00 - 17:30 牛頭角公共圖書館 11對 7月11日 2109 3011
7月26日 14:00 - 15:30 東涌公共圖書館 10對 7月12日 2879 5560
8月1日 11:30 - 13:00 駱克道公共圖書館 12對 7月18日 2928 7055
8月2日 14:30 - 16:00 保安道公共圖書館 15對 7月19日 2926 4055

幸福許願瓶工作坊
講者/主持：香港聖公會麥理浩夫人中心
對象：1位4–7歲兒童及1位家長
報名方法：親臨/致電

日期

時間

 地點 名額 開始報名日期 查詢/報名
7月11日 11:30 - 13:00 大埔公共圖書館 16對 6月27日 2651 4334
7月12日 13:00 - 14:30 沙田公共圖書館 20對 6月28日 2694 3788
7月18日 15:30 - 17:00 荃灣公共圖書館 15對 7月4日 2490 3891
7月19日 14:30 - 16:00 北葵涌公共圖書館 15對 7月5日 2421 4740
7月25日 14:30 - 16:00 將軍澳公共圖書館 12對 7月11日 2706 8101
7月26日 10:30 - 12:00 牛池灣公共圖書館 15對 7月12日 2927 6055
8月1日 14:30 - 16:00 九龍公共圖書館 15對 7月18日 2926 4055
8月8日 14:30 - 16:00 瑞和街公共圖書館 10對 7月25日 2927 3055

 

「『隋唐印記』工作坊」（圖片來源：香港公共圖書館）
「『隋唐印記』工作坊」（圖片來源：香港公共圖書館）

「隋唐印記」工作坊
對象：4至12歲小朋友及其家長
報名方法：親臨/致電

日期

時間

 地點 名額 開始報名日期 查詢/報名
7月19日 14:30 - 16:00 秀茂坪公共圖書館 8對 7月5日 2927 7155
7月25日 14:30 - 16:00 鯉魚門公共圖書館 8對 7月11日 2340 3519
8月2日 14:30 - 16:00 藍田公共圖書館 15對 7月19日 2927 7055
8月16日 14:30 - 16:00 順利邨公共圖書館 8對 8月2日 2927 3155

海洋生物3D打印筆工作坊
講者/主持：跳樂劇團
對象：1位8–12歲兒童及1位家長
報名方法：親臨/致電

日期

時間

 地點 名額 開始報名日期 查詢/報名
7月11日 14:30 - 16:00 牛池灣公共圖書館 15對 6月27日 2927 6055
7月12日 14:30 - 16:00 青衣公共圖書館 15對 6月28日 2497 2904
7月18日 11:30 - 12:30 上水公共圖書館 12對 7月4日 2679 2804
7月19日 14:00 - 15:30 石塘咀公共圖書館 10對 7月5日 2922 6055
7月25日 16:00 - 17:30 保安道公共圖書館 12對 7月11日 2928 7055
7月26日 14:30 - 16:00 元朗公共圖書館 12對 7月12日 2479 2511
8月1日 16:00 - 17:30 東涌公共圖書館 11對 7月18日 2109 3011
8月2日 15:00 - 16:30 柴灣公共圖書館 12對 7月19日 2921 5055

 

星球模型工作坊（圖片來源：香港公共圖書館）
星球模型工作坊（圖片來源：香港公共圖書館）

星球模型工作坊
講者/主持：跳樂劇團
對象：1位8–12歲兒童及1位家長
報名方法：親臨/致電

日期

時間

 地點 名額 開始報名日期 查詢/報名
7月11日 14:30 - 16:00 北葵涌公共圖書館 15對 6月27日 2421 4740
7月12日 14:00 - 15:30 粉嶺公共圖書館 12對 6月28日 2669 4444
7月18日 13:00 - 14:30 沙田公共圖書館 20對 7月4日 2694 3788
7月19日 10:00 - 11:30 香港仔公共圖書館 10對 7月5日 2921 1056
7月25日 11:00 - 12:30 香港中央圖書館 -
二樓兒童活動室		 30對 7月11日 2921 0385
7月26日 10:30 - 12:00 瑞和街公共圖書館 10對 7月12日 2927 3055
8月1日 10:30 - 12:00 將軍澳公共圖書館 12對 7月18日 2706 8101
8月2日 14:30 - 16:00 屏山天水圍公共圖書館 15對 7月19日 2126 7520

 

古今STEAM之旅（圖片來源：香港公共圖書館）
古今STEAM之旅（圖片來源：香港公共圖書館）

古今STEAM之旅
講者/主持：香港STEM培育協會
對象：1位4–12歲兒童及1位家長
報名方法：親臨/致電

日期

時間

 地點 名額 開始報名日期 查詢/報名
7月12日 14:30 - 16:00 花園街公共圖書館 12對 6月28日 2928 4055
7月25日 14:30 - 16:00 油蔴地公共圖書館 13對 7月11日 2928 6055
8月8日 14:30 - 16:00 大角咀公共圖書館 10對 7月25日 2928 4155
8月23日 14:30 - 16:00 尖沙咀公共圖書館 10對 8月9日 2926 1072

「你我共融」—小小圖書館大使計劃
講者/主持：離島婦聯有限公司
對象：1位5 – 12歲小朋友及1位家長
名額 : 6對本地+6對非華語家庭 

日期

時間

 地點 名額 開始報名日期 查詢/報名
8月11日 15:00 - 17:00 東涌公共圖書館 6對 7月28日 2109 3011
8月14日 15:00 - 17:00 東涌公共圖書館 6對 7月28日 2109 3011
8月18日 15:00 - 17:00 東涌公共圖書館 6對 7月28日 2109 3011
8月21日 15:00 - 17:00 東涌公共圖書館 6對 7月28日 2109 3011
8月22日 10:00 - 11:15 東涌公共圖書館 6對 7月28日 2109 3011

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