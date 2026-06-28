小朋友化身「小泰山」！免費玩杏花新城4米高流動繩網陣挑戰8大關卡 附報名方法｜親子好去處

好動又喜歡攀爬的小朋友，這個暑假必到港鐵商場與香港遊樂場協會聯乘打造的「放電基地」，於港鐵旗下四個商場、免費做個「小泰山」，挑戰4米高流動繩網陣，大玩感統遊戲！即睇報名方法及活動詳情。

親子好去處｜免費玩杏花新城4米高流動繩網陣挑戰8大關卡

今個暑假，港鐵商場聯乘香港遊樂場協會，打造充滿活力與挑戰的「港鐵商場Summer Fun」！7月5至19日的指定日子，杏花新城二樓活動平台將化身「歷奇大冒險」流動繩網玩樂基地，現場設有近四米的流動繩網，當中設有八大挑戰關卡，包括繩網隧道、搖搖木、平衡木、千秋繩、木板陣、繩網橋、山崎步道等，小朋友於專業教練及工作人員的指導下，穿戴安全裝備即可試玩！

流動繩網陣將會搬到杏花新城，小朋友可於商場內挑戰4米高繩網，有專業教練帶領，安全好玩。（圖片來源：港鐵商場）

孩子需逐一穿越關卡，體驗如「小泰山」般於繩網間穿梭飛躍，以及挑戰平衡的樂趣，更可訓練協調力與專注力。放電後，只要即日於商場以電子貨幣消費滿$100，更可獲贈Namco代幣1份，名額有限，送完即止。

繩網陣設有八大挑戰關卡，包括繩網隧道、搖搖木、平衡木、千秋繩、木板陣、繩網橋、山崎步道等，非常刺激。（圖片來源：港鐵商場）

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「感統大考驗」陸續登陸港鐵三大商場

除了做個免費「小泰山」，暑假還有免費「感統大考驗」活動。「感統」即「感覺統合」，指大腦透過視覺、觸覺、前庭平衡覺及本體覺等感官系統，分析及整理接收到的訊息，從而作出適當反應。

港鐵另外旗下三個商場 — 綠楊坊、海趣坊及新屯門商場將分階段推出「感統大考驗」。（圖片來源：港鐵商場）

於7月24日至8月27日，港鐵另外旗下三個商場 — 綠楊坊、海趣坊及新屯門商場將分階段推出「感統大考驗」，小朋友可在工作人員指導下，暢玩集合攀爬闖關、平衡挑戰、觸感探索及簡單認知訓練等元素的互動遊戲區，並逐一解鎖呼拉圈跳格、平衡板、滾輪滑梯、攀石板等關卡，小朋友可邊玩邊鍛煉身手，提升身體協調與專注力。完成遊戲體驗並於商場即日任何消費，還即可換領小禮物。

（圖片來源：港鐵商場）

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杏花新城「歷奇大冒險」

日期：7月5 - 7、9 - 14、16 - 19日（合共13天）

時間：12:00 - 18:00（每節約30分鐘）

地點：杏花新城2樓活動平台

對象： 6 - 12歲兒童參與（須符合身高及體重限制）

參加方法：網上報名，於指定時段預約特定時段

．6月29日開放報名7月5 - 17日名額

．7月8日開放報名7月9 - 14日名額

．7月15日開放報名7月16 - 19日名額）

*名額有限，先到先得。

*網上報名詳情請查閱杏花新城網、Facebook 、 Instagram及遊協體育服務部Instagram。

（圖片來源：港鐵商場）

「港鐵商場Summer Fun」3大商場「感統大考驗」

時間：12:00 - 18:00

對象： 6 - 12歲兒童參與（須符合身高及體重限制）

參加方法：現場報名排隊參加

綠楊坊「感統大考驗」

日期：7月24 - 27日

地點：荃灣綠楊坊露天廣場

海趣坊「感統大考驗」

日期：8月8 - 13日

地點：海趣坊一樓戶外空間趣綠平台

新屯門商場「感統大考驗」

日期：8月22 - 27日

地點：新屯門商場旋轉梯對出活動空間

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