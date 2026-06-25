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荃新天地 x JUMPTOPIA消暑水戰Party 商場玩戶外水上攻防戰區/充氣彈床坐漂流船｜親子好去處

親子
更新時間：17:15 2026-06-25 HKT
發佈時間：17:15 2026-06-25 HKT

親子好去處｜步入炎夏，走出室外就如陷入火爐，炙熱難耐，把不得隨時隨地可以玩水消暑降溫。如到荃灣shopping，爸媽可考慮帶孩子去荃新天地的全港首個結合小小航海探險家訓練與戶外水上攻防夏日樂園，在商場一樣可以齊齊消暑狂歡。活動將設有戶外與室內兩個主題遊樂區，趁有早鳥優惠快快手入手門票去玩。

親子好去處｜充氣彈床玩漂流船 戶外水上攻防戰區7大互動水上裝置

荃新天地 x JUMPTOPIA合辦的「向偉大航道啟航」 水戰Party設有戶外與室內兩個主題遊樂區。商場中庭將化身為小小航海探險家訓練基地，各位小探險家們可乘坐專用漂流船，在迷霧與聲效導航中完成航海探險訓練，並解開隱藏密碼；「探險船甲板區」設有多重關卡，小朋友需穿越障礙、翻越防禦牆及彈跳平台，模擬海上航行時面對的未知挑戰，最後要於六米高的「極速逃生滑道」一滑而下，全面提升身體協調與反應力。

室內主題遊樂區可以坐漂流船，還有不同的關卡等大家去挑戰。（圖片來源：《親子王》）
室內主題遊樂區可以坐漂流船，還有不同的關卡等大家去挑戰。（圖片來源：《親子王》）

直徑達10米的圓形水池水戰區

戶外花園廣場則設有全港首個商場「戶外水上攻防戰區」，內有結合動感、科技與親子共融元素的七大互動水上裝置。水戰園區中心有直徑達10米的圓形水池，小朋友可於「探險船」上展開激烈水戰，持有入場手帶的小朋友可使用場內提供的基本款水槍進行近距離混戰，亦可到場內補給站選購射程更遠、水量更大的高級水槍，進一步提升刺激感。玩樂區亦有會定時傾瀉巨型水花的「水花巨塔」，也有頂部持續灑水形成柔和水幕的「蘑菇噴泉區」，以及融合STEM元素的「水動科技基地」，喜歡刺激玩意必玩「衝刺滑翔道」，藉著水流衝力在水面上滑行！

想不到商場有如此好玩的消暑活動，爸媽們可放心去shopping了。（圖片來源：《親子王》）
想不到商場有如此好玩的消暑活動，爸媽們可放心去shopping了。（圖片來源：《親子王》）

年齡小一點的孩子又可玩「五角星水輪轉盤」，透過多方向感應水柱設計，可轉動裝置觸發不同噴水效果，提升探索樂趣與互動性；而「水幕凱旋門」則以拱門式設計結合流動水幕，營造儀式感十足的入場體驗，亦是極具視覺效果的拍照位置。

（圖片來源：《親子王》）
（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽親子好去處詳情：

JUMPTOPIA向偉大航道啟航水戰PARTY
日期：即日起至8月31日
時間：星期一至五 12:00 - 20:00；星期六、日及公眾假期 11:00 - 20:00
地點：荃新天地1期中庭及花園廣場
室內遊樂場門票：星期一至五（平日）$58 / 25分鐘，$88 / 50分鐘；星期六、日及公眾假期 $68 / 25分鐘，$118 / 50分鐘
戶外水上樂園門票：星期一至五（平日）$118 / 50分鐘；星期六、日及公眾假期 $148 / 50分鐘

早鳥門票發售日期：即日起至6月25日
早鳥門票售價：正價門票9折優惠
其他優惠：全線Kiztopia及Bouncetopia之遊樂通行證持證人於活動期間到現場購票即可獲得全單88折優惠。

購票連結：＞＞按此＜＜

*大小同價；身高未足120厘米小朋友需由已購票之成人陪伴入場。
*神秘灣漂流（漂流船）僅限體重40公斤或以下的3至12歲兒童遊玩。

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