兒童職業體驗｜AEON小小理貨員體驗營活動 AEON Dream學習貨場整理/了解百貨營運

兒童職業體驗｜轉眼學期已快將完結，是時候為孩子準備暑期活動。除了學術上的知識，生涯規劃對小朋友的成長同樣重要，就趁暑假為小朋友安排一些兒童職業體驗活動，讓他們提早感受職場的酸甜苦辣，學習面對無數挑戰。AEON每年均會舉辦「AEON Dream」體驗營活動，讓小朋友免費化身成為「小小理貨員」，體驗工作樂趣！即睇活動詳情與報名方法。

兒童職業體驗｜免費玩！AEON小小理貨員體驗營活動

爸媽平日愛到AEON超市入手生活百貨，原來AEON每年會舉辦兒童職業體驗「AEON Dream」體驗營活動，讓兒童及青少年親身體驗職場實況，協助他們探索未來職業取向，更可以學習與體會社會工作的意義、勞苦及樂趣。今年的AEON Dream體驗營活動主題為 「小小理貨員」，參加的小朋友可以從中體驗學習貨場整理、陳列及其他相關知識，了解百貨營運的基礎工作！

（圖片來源：AEON）

點擊圖片瀏覽兒童職業體驗詳情：

做AEON一日限定小店員

全港9間AEON STYLE分店預備了 「AEON Dream小小理貨員」體驗營活動，免費邀請各位小朋友親身到店內做一日限定店員！活動只接受網上及親身報名，不接受電話報名。如有興趣的9至14歲小朋友，記住要留意以下各分店的舉辦日期、開放報名日期與報名連結呀！

小朋友平日常吃急凍「叮叮」食物，你 們又可知道應如何將食品分類及存放呢？（圖片來源：Aeon）

點擊圖片瀏覽以往「AEON Dream」體驗營活動：

AEON STYLE油塘

日期：7月11日（星期六）

時間：10:00 – 12:00

開始報名日期：6月22日（星期一）

截止報名日期：6月26日（星期五）23:59

報名連結：＞＞按此＜＜

*報名連結會於6月22日 （星期一)開放

*中選參加者將於7月4日或之前獲電郵或電話通知

AEON荔枝角店

日期：7月13日（星期一）

時間：10:00 am – 12:00 noon

開始報名日期：6月24日（星期三）

截止報名日期：6月28日（星期五） 23:59

報名連結：＞＞按此＜＜

*報名連結會於6月24日（星期三)開放

*中選參加者將於7月6日或之前獲電郵或電話通知

AEON STYLE黃埔

日期：7月16日（星期四）

時間：10:00 – 12:00

開始報名日期：6月27日（星期六）

截止報名日期：7月1日（星期三） 23:59

報名連結：＞＞按此＜＜

*報名連結會於6月27日（星期六)開放

*中選參加者將於7月9日或之前獲電郵或電話通知

AEON大窩口店

日期：7月17日（星期五）

時間：10:30 – 12:30

開始報名日期：6月28日（星期日）

截止報名日期：7月2日（星期四）23:59

報名連結：＞＞按此＜＜

*報名連結會於6月28日 (星期日）開放

*中選參加者將於7月10日或之前獲電郵或電話通知

AEON STYLE康怡

日期：7月24日（星期五）

時間：10:00 – 12:00

開始報名日期：7月5日（星期日）

截止報名日期：7月9日（星期四）23:59

報名連結：＞＞按此＜＜

*報名連結會於7月5日（星期日）開放

*中選參加者將於7月17日或之前獲電郵或電話通知

AEON STYLE 荃灣

日期：7月28日（星期二）

時間：11:00 – 13:00

開始報名日期：7月9日（星期四）

截止報名日期：7月13日（星期一）23:59

報名連結：＞＞按此＜＜

*報名連結會於7月9日（星期四）開放

*中選參加者將於7月21日或之前獲電郵或電話通知

AEON九龍灣店

日期：8月7日（星期五）

時間：10:00 – 12:00

開始報名日期：7月19日（星期日）

截止報名日期：7月23日（星期四）23:59

報名連結：＞＞按此＜＜

*報名連結會於7月19日（星期日）開放

*中選參加者將於7月31日或之前獲電郵或電話通知

AEON將軍澳店

日期：8月9日（星期日）

時間：10:30 – 12:30

開始報名日期：7月21日（星期二）

截止報名日期：7月25日（星期六）23:59

報名連結：＞＞按此＜＜

*報名連結會於7月21日（星期二）開放

*抽籤結果會於8月2日或之前透過電郵或電話通知

AEON屯門店

日期：8月28日（星期五）

時間：10:00 – 12:00

開始報名日期：8月9日（星期日）

截止報名日期：8月13日（星期四）23:59

報名連結：＞＞按此＜＜

*報名連結會於8月9日（星期日）開放

*中選參加者將於8月21日或之前獲電郵或電話通知

AEON Dream 體驗營活動

費用：免費（活動時長約1-2小時）

對象：9 - 14歲

查詢：FB@AEON Stores Hong Kong

*只接受網上及親身報名，不接受電話報名。

*如報名人數超出活動名額，將會以抽籤形式揀選。

*參與該分店活動只可到該分店報名，其他分店不能代為報名。

*活動詳情請到以下AEON/AEON STYLE分店顧客服務台查詢。

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