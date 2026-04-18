兒童職場體驗10大推介 小昆蟲科學家/貓Cafe店長/電繪設計師/小護士/普通科醫生
發佈時間：09:28 2026-04-18 HKT
兒童職場體驗｜小朋友都愛「扮」大人，對於各種職業都感到好奇。除了「大路」的醫生、警察，原來兒童職業體驗甚為「多元化」，可以學做手打烏冬、做小獸醫，也可以做個貓cafe店長，甚至當電繪設計師！種種職業都有趣又好玩，即玩以下活動，開拓小朋友的未來志向！
兒童職場體驗推介1：My Mini Zoo小昆蟲科學家
昆蟲雖然不像貓、狗、雀鳥、兔子等動物形象討好，但昆蟲是世界上最繁盛的動物類群，據估計全球約有550萬種，不論任何地方都可見蟲蹤。
My Mini Zoo作為坊間少有結合小動物及教育的機構，特別推出甲蟲標本班及小小飼養員工作坊。前者結合STEM讓小朋友親身接觸觀察標本到動手製作標本展示盒，輕鬆走入昆蟲世界；後者可體驗親手餵食、製作幼蟲居住環境、記錄成長過程，親眼見證幼蟲變蛹、再羽化成成蟲的神奇旅程。所有活動均由專業團隊帶領，深入淺出結合科學知識和手作體驗，小朋友可從玩樂中學習，記憶自然深刻。
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My Mini Zoo
地址： 長沙灣創匯國際中心16樓F室（港鐵荔枝角站B1出口步行3分鐘）
對象：4歲以上（4 - 6歲建議由家長陪同）
收費： $288（4月早鳥優惠價，5月正價 $328）
報名方法：＞＞按此＜＜
甲蟲標本班
日期及時間：4月18日起逢星期六 11:30 - 12:45
小小飼養員
日期及時間：4月18日起逢星期六 14:00 - 15:15
兒童職場體驗推介2：Meow Art Coffee小小貓Cafe店長計劃
可愛又慵懶的貓咪治癒感十足，連帶貓cafe也廣受歡迎，也不失為一個認識貓貓的入門好地方。想測試自己是否能成為可靠又盡責的小貓奴，不妨參加由Meow Art Coffee舉辦的小小貓cafe店長計劃，近距離接觸一班各有故事的貓咪，了解貓咪生活習慣同特性、照顧貓咪起居飲食、打掃貓房間及與貓咪互動，少不了利用貓貓零食（活動免費贈送）即場籠絡一眾貓咪！
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小小貓cafe店長計劃
地址： 荃灣柴灣角街38 - 40號銓通工業大廈16樓B室Meow Art Coffee （屯馬線荃灣西站B1出口行12分鐘，有線電視旁邊。）
收費： 每組$388 （1位大人及1位小朋友） 額外家長每位$50 / 位，額外小朋友可半價優惠加購；2對以上
可享有額外折扣優惠，8對以上可包場。
查詢及預約：5690 0686（WhatsApp）
兒童職場體驗推介3：ClayMaMa×Procreate電繪小達人
隨着設計軟件和AI應用越見廣泛，小學生用電腦進行美術設計和繪圖做報告已非新鮮事。相比傳統繪畫，電繪無疑更易上手，變化也大得多，但美感、構圖及色彩調配等還是最好有人指導一番。擁多年美術教育經驗的ClayMaMa今年新增電繪班，教導小朋友利用iPad和Procreate軟件，結合美術知識進行創意電繪，課程設基礎技巧班及中階技巧班，適合初學新手及有一定Procreate基本繪畫和上色技巧的小朋友，齊齊做個電繪設計達人！
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ClayMaMa×Procreate創意電繪工作坊
日期：4月19、26日，5月3日 （逢星期日）
時間：16:30 - 18:30
地址： 荔枝角永康街環薈中心1207室 （港鐵荔枝角B1出口步行3分鐘）
查詢及報名：9081 1132（WhatsApp）
兒童職場體驗推介4：Pet Centrals小小動物醫生體驗日做小獸醫
獸醫的工作其實不只治療患病的動物，想一睹真正動物診所的運作和獸醫的工作，小朋友可參加由獸醫診所Pet Centrals舉辦的Pets Central Junior Vet Academy小小動物醫生體驗日，由專業動物醫生團隊及教育局註冊老師帶領，讓小朋友穿上制服，齊齊進入獸醫院體驗獸醫工作。
現場將有真人示範基本動物體檢，近距離認識動物醫生日常工作如檢查健康、診症等，並參觀獸醫醫院及認識醫療設備，也有機會參與角色扮演環節，讓小朋友透過互動學會尊重生命及培養同理心、責任感。
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Pet Centrals小小動物醫生體驗日
日期： 最新開班情況請以表格內之日程為準
地址： 北角渣華道48號地下Pets Central Veterinary Academy
授課語言：英文
報名方法：＞＞按此＜＜
3 - 5歲組別（6月班）
日期：6月7、21日
時間：10:00 - 11:30
費用：$600（1位家長及1位小朋友）
*需由家長陪同
6 - 10歲組別（6月班）
日期：6月7、14、21、28日
時間：12:30 - 14:00 （6月14、28日另設10:00 - 11:30）
費用：$400 / 位
*毋須家長陪同
兒童職業體驗推介5：日籍師傅手作烏冬工作坊
來自日本名古屋，於1925年成立，已有逾百年歷史，最著名的是其採用日本小麥粉每日新鮮製造的烏冬，配以味噌或鰹魚等數款湯底及獨創砂鍋燉煮，大人、小孩都聞香而至。
現時「山本屋」在每個周末於尖沙咀LCX店和圍方店均會舉辦「手作烏冬工作坊」，資深又鬼馬的師傅們將會帶領大家製作麵團、手切麵條，更會把親手製作的烏冬即場烹煮並享用，更可選清新鰹魚湯底口味，還可將多餘的麵條可帶回家作自行料理，工作坊也包每位大人一碗砂鍋味噌烏冬，齊齊品嘗傳統滋味。完成後會獲得日文職人證書，更有抽獎環節、打卡道具，保證收穫滿滿。
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山本屋親子手打烏冬體驗工作坊
地址： 尖沙咀海港城海運大廈LCX 3樓32號舖分店 / 大圍圍方5樓527號舖分店
時間 : 10:00 - 11:30（逢星期六）
對象：5 - 12歲兒童及其家長
語言 : 日文 （有現場翻譯） / 廣東話
價格 : $460 / 組 （每組包括 1 位小童 + 1 位成人） ，額外成人每位加$138（包括享用自選烏冬1份）
報名方法： 按 https://linktr.ee/thefoodstoryhk 登記成會員，然後於The Food Story App報名。
兒童職業體驗推介6：Tiny Buddies兔子倉鼠護理員
可愛的兔子是否只吃紅蘿蔔？兔子看似溫馴乖巧、易照顧但其實要飼養兔子並非想像般容易，亦因此不時發生棄養事件。
小動物用品店Tiny Buddies定期舉辦兔子護理員班，教導小朋友正確照顧兔子的方法，小朋友需負責清理大、小便、整理籠子、準備牧草，還會製作草餅給兔子。有見近年棄養倉鼠情況亦相當嚴重，Tiny Buddies今年更新增小倉鼠護理工作坊，一起學習照顧待領養倉鼠，培養小朋友愛心和責任感。
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Tiny Buddies小動物護理工作坊
地址：沙田安麗街11號企業中心2樓215室Tiny Buddies
報名及查詢：5661 6727（WhatsApp聯絡Kiki）
草餅製作×兔兔護理工作坊
日期：4月19日
時間：10:00 - 12:00、14:00 - 16:00
收費： $250 / 位（6歲或以下小朋友必須由1位成人陪同而毋須額外收費）
倉鼠新手班
日期：可查詢預約，彈性開班。
收費：
•親子（1位大人 + 1位未滿16歲小朋友） $200
•每多1位同行未滿16歲小朋友加 $120
兒童職場體驗推介7：彩豐小小配方師體驗日製作沐浴露
小朋友可於活動中認識及接觸配方師工作，還可了解護膚產品的包裝流程，體驗及了解產品回收分類，親手生產並手動入料，之後齊齊換上全套白袍和頭套裝備，DIY調配彩豐皇牌蔗糖特滋潤沐浴露。除了可以帶專屬沐浴露回家，每個小朋友亦可獲得一袋禮物包及證書，更可獲得遊戲金幣扭蛋換禮物呢！
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彩豐小小配方師體驗日
日期： 4月19日， 5月1、10、24日
時間：11:00 - 12:30 （4月1日為15:00 - 16:30）
地址：屯門天后路18號南豐工業城1座6樓609 - 610室
對象：3 - 12歲
費用： $200 / 1大1小（額外加1位小朋友 $150，1位大人 $50）
報名方法：https://forms.gle/zyRHdMPxooXsLmkx9
*整個活動預計1.5小時內完成；
*每場小朋友人數不少於15人，不多於20人；
*所有參加者須大人與小朋友一同參與；
*名額有限，先到先得。
兒童職場體驗推介8：小小店長彩豐體驗日
除了可以做「小小配方師」，想試試產品售銷的小朋友，亦可參加限定的「小小店長」體驗活動。可了解彩豐品牌發展成長之餘，還可到店學習產品分類及上貨流程、體驗即場顧客互動、體驗模擬收款流程，還可獲取大量試用裝回家慢慢試呢！當然也有派發證書及打卡時間，也有禮品包及每位小朋友派發證書後獲2枚遊戲金幣夾公仔，爸媽還可趁機購物呢！
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小小店長彩豐體驗日
對象：3 - 12歲
費用： $200 / 1大1小（額外加1位小朋友 $150，1位大人 $50）
報名表格：https://forms.gle/BejHqQWuB6qb43856
包團查詢 : 6311 2531（WhatsApp聯絡Bella）
* 每場包場小朋友人數不少於15人，不多於20人。
* 所有參加者須大人與小朋友一同參與，締造美好回憶。
*名額有限，先到先得
*如有任何爭議，彩豐將保留最終決定權。
兒童職場體驗推介9：醫生職業體驗工作坊｜普通科｜人體解剖生理學及X光概念
不少孩子夢想成為醫生，但小朋友知道醫生的工作是怎樣嗎？參加為3至5歲小朋友而設的「醫生職業體驗工作坊（普通科｜人體解剖生理學及X光概念），就可以了解病人由受傷後開始，經由救護車送往醫院的整個流程；也可以知道人體解剖學理論，包括基本的人體結構知識，協助小朋友懂得照顧及尊重自己和他人的身體；也有「X光小教室」，透過有趣的小手工，教導小朋友X光學的原理，復康治療的方法等。活動結束時，將會頒發個人證書/獎狀，印證小朋友做了一日小醫生。
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【醫生職業體驗工作坊｜普通科｜人體解剖生理學及X光概念】
日期：4月19、26日
時間：10:00 - 11:15
地址：紅磡漆咸道北270 - 274號結好中心12樓A室
價格：$390
報名連結：＞＞按此＜＜
*下單時必須提供參加體驗活動小朋友的姓名及出生日期（小朋友的姓名將用於活動結束時頒發個人證書/獎狀
兒童職場體驗推介10：Carelab小護士課程
由醫護人員成立及作為導師的Care Lab HK向來專為兒童推出醫護職業體驗，想做護士就可以參加「小護士課程，加入N2婦產科，了解懷孕及生產過程，以及如何照顧初生嬰兒。課題包括：了解男生和女生性徵結構、幼兒性教育-學習保護自己的身體、認識生命的起源到懷孕及生產過程，還可試穿安全模擬懷孕套裝（由Care Lab HK設計）親身「挺着大肚子」感受及體驗媽媽懷孕時「愛的負擔」！
小護士 — N2 婦產科（懷孕及生產過程 與 初生嬰兒照顧）
日期：4月19、26日，5月17、30日
地址：紅磡漆咸道北270 - 274號結好中心12樓A室Carelab
價格：$480
查詢及報名：9829 1657（WhatsApp）/ Facebook@carelab_hongkong / https://carelab.booking-radar.com/hk
報名連結：＞＞按此＜＜
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