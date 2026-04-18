兒童職場體驗10大推介 小昆蟲科學家/貓Cafe店長/電繪設計師/小護士/普通科醫生

兒童職場體驗｜小朋友都愛「扮」大人，對於各種職業都感到好奇。除了「大路」的醫生、警察，原來兒童職業體驗甚為「多元化」，可以學做手打烏冬、做小獸醫，也可以做個貓cafe店長，甚至當電繪設計師！種種職業都有趣又好玩，即玩以下活動，開拓小朋友的未來志向！

兒童職場體驗推介1：My Mini Zoo小昆蟲科學家

昆蟲雖然不像貓、狗、雀鳥、兔子等動物形象討好，但昆蟲是世界上最繁盛的動物類群，據估計全球約有550萬種，不論任何地方都可見蟲蹤。

甲蟲標本班近距離觀察不同種類的甲蟲標本，學習標本保存原理及安全觀看方法，亦有安全昆蟲示範接觸。 （圖片來源：My Mini Zoo）

My Mini Zoo作為坊間少有結合小動物及教育的機構，特別推出甲蟲標本班及小小飼養員工作坊。前者結合STEM讓小朋友親身接觸觀察標本到動手製作標本展示盒，輕鬆走入昆蟲世界；後者可體驗親手餵食、製作幼蟲居住環境、記錄成長過程，親眼見證幼蟲變蛹、再羽化成成蟲的神奇旅程。所有活動均由專業團隊帶領，深入淺出結合科學知識和手作體驗，小朋友可從玩樂中學習，記憶自然深刻。

認識常見甲蟲種類（鍬形蟲、大兜蟲、花金龜、竹節蟲等）， 了解其習性和生態角色。（圖片來源：My Mini Zoo）

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My Mini Zoo

地址： 長沙灣創匯國際中心16樓F室（港鐵荔枝角站B1出口步行3分鐘）

對象：4歲以上（4 - 6歲建議由家長陪同）

收費： $288（4月早鳥優惠價，5月正價 $328）

報名方法：＞＞按此＜＜

甲蟲標本班

日期及時間：4月18日起逢星期六 11:30 - 12:45

小小飼養員

日期及時間：4月18日起逢星期六 14:00 - 15:15

兒童職場體驗推介2：Meow Art Coffee小小貓Cafe店長計劃

可愛又慵懶的貓咪治癒感十足，連帶貓cafe也廣受歡迎，也不失為一個認識貓貓的入門好地方。想測試自己是否能成為可靠又盡責的小貓奴，不妨參加由Meow Art Coffee舉辦的小小貓cafe店長計劃，近距離接觸一班各有故事的貓咪，了解貓咪生活習慣同特性、照顧貓咪起居飲食、打掃貓房間及與貓咪互動，少不了利用貓貓零食（活動免費贈送）即場籠絡一眾貓咪！

擔當貓cafe店長，照顧十數隻貓咪，任務一點也不少！（圖片來源：Meow Art Coffee）

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小小貓cafe店長計劃

地址： 荃灣柴灣角街38 - 40號銓通工業大廈16樓B室Meow Art Coffee （屯馬線荃灣西站B1出口行12分鐘，有線電視旁邊。）

收費： 每組$388 （1位大人及1位小朋友） 額外家長每位$50 / 位，額外小朋友可半價優惠加購；2對以上

可享有額外折扣優惠，8對以上可包場。

查詢及預約：5690 0686（WhatsApp）

兒童職場體驗推介3：ClayMaMa×Procreate電繪小達人

隨着設計軟件和AI應用越見廣泛，小學生用電腦進行美術設計和繪圖做報告已非新鮮事。相比傳統繪畫，電繪無疑更易上手，變化也大得多，但美感、構圖及色彩調配等還是最好有人指導一番。擁多年美術教育經驗的ClayMaMa今年新增電繪班，教導小朋友利用iPad和Procreate軟件，結合美術知識進行創意電繪，課程設基礎技巧班及中階技巧班，適合初學新手及有一定Procreate基本繪畫和上色技巧的小朋友，齊齊做個電繪設計達人！

對比傳統美術，電繪可靈活修改，也能以不同技巧作出多種變化。（圖片來源：ClayMaMa）

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ClayMaMa×Procreate創意電繪工作坊

日期：4月19、26日，5月3日 （逢星期日）

時間：16:30 - 18:30

地址： 荔枝角永康街環薈中心1207室 （港鐵荔枝角B1出口步行3分鐘）

查詢及報名：9081 1132（WhatsApp）

兒童職場體驗推介4：Pet Centrals小小動物醫生體驗日做小獸醫

獸醫的工作其實不只治療患病的動物，想一睹真正動物診所的運作和獸醫的工作，小朋友可參加由獸醫診所Pet Centrals舉辦的Pets Central Junior Vet Academy小小動物醫生體驗日，由專業動物醫生團隊及教育局註冊老師帶領，讓小朋友穿上制服，齊齊進入獸醫院體驗獸醫工作。

Junior Vet Academy小小動物醫生體驗日讓小朋友穿上制服，齊齊進入獸醫院體驗獸醫工作。（圖片來源：受訪者提供）

現場將有真人示範基本動物體檢，近距離認識動物醫生日常工作如檢查健康、診症等，並參觀獸醫醫院及認識醫療設備，也有機會參與角色扮演環節，讓小朋友透過互動學會尊重生命及培養同理心、責任感。

參觀Pets Central動物醫院，近距離認識動物醫生日常工作如檢查健康、診症等。（圖片來源：受訪者提供）

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Pet Centrals小小動物醫生體驗日

日期： 最新開班情況請以表格內之日程為準

地址： 北角渣華道48號地下Pets Central Veterinary Academy

授課語言：英文

報名方法：＞＞按此＜＜

3 - 5歲組別（6月班）

日期：6月7、21日

時間：10:00 - 11:30

費用：$600（1位家長及1位小朋友）

*需由家長陪同

6 - 10歲組別（6月班）

日期：6月7、14、21、28日

時間：12:30 - 14:00 （6月14、28日另設10:00 - 11:30）

費用：$400 / 位

*毋須家長陪同

兒童職業體驗推介5：日籍師傅手作烏冬工作坊

來自日本名古屋，於1925年成立，已有逾百年歷史，最著名的是其採用日本小麥粉每日新鮮製造的烏冬，配以味噌或鰹魚等數款湯底及獨創砂鍋燉煮，大人、小孩都聞香而至。

製作烏冬過程輕鬆好玩，師傅還會大搞氣氛提供道具打卡。（圖片來源：《親子王》）

現時「山本屋」在每個周末於尖沙咀LCX店和圍方店均會舉辦「手作烏冬工作坊」，資深又鬼馬的師傅們將會帶領大家製作麵團、手切麵條，更會把親手製作的烏冬即場烹煮並享用，更可選清新鰹魚湯底口味，還可將多餘的麵條可帶回家作自行料理，工作坊也包每位大人一碗砂鍋味噌烏冬，齊齊品嘗傳統滋味。完成後會獲得日文職人證書，更有抽獎環節、打卡道具，保證收穫滿滿。

即場享用自己做的烏冬，小朋友的鰹魚湯底口味較清新，大人亦會有招牌味噌烏冬一起當下午茶。（圖片來源：《親子王》）

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山本屋親子手打烏冬體驗工作坊

地址： 尖沙咀海港城海運大廈LCX 3樓32號舖分店 / 大圍圍方5樓527號舖分店

時間 : 10:00 - 11:30（逢星期六）

對象：5 - 12歲兒童及其家長

語言 : 日文 （有現場翻譯） / 廣東話

價格 : $460 / 組 （每組包括 1 位小童 + 1 位成人） ，額外成人每位加$138（包括享用自選烏冬1份）

報名方法： 按 https://linktr.ee/thefoodstoryhk 登記成會員，然後於The Food Story App報名。

兒童職業體驗推介6：Tiny Buddies兔子倉鼠護理員

可愛的兔子是否只吃紅蘿蔔？兔子看似溫馴乖巧、易照顧但其實要飼養兔子並非想像般容易，亦因此不時發生棄養事件。

利用牧草製作草餅給兔兔吃。（圖片來源：官方圖片）

小動物用品店Tiny Buddies定期舉辦兔子護理員班，教導小朋友正確照顧兔子的方法，小朋友需負責清理大、小便、整理籠子、準備牧草，還會製作草餅給兔子。有見近年棄養倉鼠情況亦相當嚴重，Tiny Buddies今年更新增小倉鼠護理工作坊，一起學習照顧待領養倉鼠，培養小朋友愛心和責任感。

Tiny Buddies內的住客均是暫託動物，如黑豆（2歲半，男）本是因主人移居內地而打算轉售他人的兔兔。（圖片來源：官方圖片）

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Tiny Buddies小動物護理工作坊

地址：沙田安麗街11號企業中心2樓215室Tiny Buddies

報名及查詢：5661 6727（WhatsApp聯絡Kiki）

草餅製作×兔兔護理工作坊

日期：4月19日

時間：10:00 - 12:00、14:00 - 16:00

收費： $250 / 位（6歲或以下小朋友必須由1位成人陪同而毋須額外收費）

倉鼠新手班

日期：可查詢預約，彈性開班。

收費：

•親子（1位大人 + 1位未滿16歲小朋友） $200

•每多1位同行未滿16歲小朋友加 $120

兒童職場體驗推介7：彩豐小小配方師體驗日製作沐浴露

小朋友可於活動中認識及接觸配方師工作，還可了解護膚產品的包裝流程，體驗及了解產品回收分類，親手生產並手動入料，之後齊齊換上全套白袍和頭套裝備，DIY調配彩豐皇牌蔗糖特滋潤沐浴露。除了可以帶專屬沐浴露回家，每個小朋友亦可獲得一袋禮物包及證書，更可獲得遊戲金幣扭蛋換禮物呢！

（圖片來源：彩豐）

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彩豐小小配方師體驗日

日期： 4月19日， 5月1、10、24日

時間：11:00 - 12:30 （4月1日為15:00 - 16:30）

地址：屯門天后路18號南豐工業城1座6樓609 - 610室

對象：3 - 12歲

費用： $200 / 1大1小（額外加1位小朋友 $150，1位大人 $50）

報名方法：https://forms.gle/zyRHdMPxooXsLmkx9

*整個活動預計1.5小時內完成；

*每場小朋友人數不少於15人，不多於20人；

*所有參加者須大人與小朋友一同參與；

*名額有限，先到先得。

兒童職場體驗推介8：小小店長彩豐體驗日

除了可以做「小小配方師」，想試試產品售銷的小朋友，亦可參加限定的「小小店長」體驗活動。可了解彩豐品牌發展成長之餘，還可到店學習產品分類及上貨流程、體驗即場顧客互動、體驗模擬收款流程，還可獲取大量試用裝回家慢慢試呢！當然也有派發證書及打卡時間，也有禮品包及每位小朋友派發證書後獲2枚遊戲金幣夾公仔，爸媽還可趁機購物呢！

（圖片來源：彩豐）

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小小店長彩豐體驗日

對象：3 - 12歲

費用： $200 / 1大1小（額外加1位小朋友 $150，1位大人 $50）

報名表格：https://forms.gle/BejHqQWuB6qb43856

包團查詢 : 6311 2531（WhatsApp聯絡Bella）

* 每場包場小朋友人數不少於15人，不多於20人。

* 所有參加者須大人與小朋友一同參與，締造美好回憶。

*名額有限，先到先得

*如有任何爭議，彩豐將保留最終決定權。

兒童職場體驗推介9：醫生職業體驗工作坊｜普通科｜人體解剖生理學及X光概念

不少孩子夢想成為醫生，但小朋友知道醫生的工作是怎樣嗎？參加為3至5歲小朋友而設的「醫生職業體驗工作坊（普通科｜人體解剖生理學及X光概念），就可以了解病人由受傷後開始，經由救護車送往醫院的整個流程；也可以知道人體解剖學理論，包括基本的人體結構知識，協助小朋友懂得照顧及尊重自己和他人的身體；也有「X光小教室」，透過有趣的小手工，教導小朋友X光學的原理，復康治療的方法等。活動結束時，將會頒發個人證書/獎狀，印證小朋友做了一日小醫生。

普通科小醫生要學習人體解剖生理學及X光概念。（圖片來源：Carelab）

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【醫生職業體驗工作坊｜普通科｜人體解剖生理學及X光概念】

日期：4月19、26日

時間：10:00 - 11:15

地址：紅磡漆咸道北270 - 274號結好中心12樓A室

價格：$390

報名連結：＞＞按此＜＜

*下單時必須提供參加體驗活動小朋友的姓名及出生日期（小朋友的姓名將用於活動結束時頒發個人證書/獎狀

兒童職場體驗推介10：Carelab小護士課程

由醫護人員成立及作為導師的Care Lab HK向來專為兒童推出醫護職業體驗，想做護士就可以參加「小護士課程，加入N2婦產科，了解懷孕及生產過程，以及如何照顧初生嬰兒。課題包括：了解男生和女生性徵結構、幼兒性教育-學習保護自己的身體、認識生命的起源到懷孕及生產過程，還可試穿安全模擬懷孕套裝（由Care Lab HK設計）親身「挺着大肚子」感受及體驗媽媽懷孕時「愛的負擔」！

小護士 — N2 婦產科（懷孕及生產過程 與 初生嬰兒照顧）

日期：4月19、26日，5月17、30日

地址：紅磡漆咸道北270 - 274號結好中心12樓A室Carelab

價格：$480

查詢及報名：9829 1657（WhatsApp）/ Facebook@carelab_hongkong / https://carelab.booking-radar.com/hk

報名連結：＞＞按此＜＜



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