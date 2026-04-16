LocoBike北角樂區單車亭開幕推限時半價優惠 備多款中小童單車$100全日玩｜親子好去處

親子好去處｜從前想跟孩子邊吹海風邊踩單車，只能到大埔、沙田，自隨著多個海濱公園與板道落成，親子踩單車就可有多個選擇。LocoBike除了於各區設有共享單車，原來也有多個樂區單車亭，近日就於北角東岸板道開設了全新LocoBike北角樂區單車亭，還特別推出限時半價優惠，有多款中小童單車$100就可以玩足一日，帶著頭盔、護膝等安全工具就可以去玩，出遊就更輕鬆方便喇！

親子好去處｜$100北角東岸板道全日踩單車

位於北角東岸板道的LocoBike北角樂區單車亭於3月底全新開幕，大家可一邊暢享綠色騎行，一邊飽覽維港絕美海景。為照顧不同年齡小朋友，北角樂區單車亭配備了不同尺寸的中小童款單車，車身穩定、安全貼心，讓孩子可以放心騎行探索。東岸板道設有兩個Harbour Go專用停泊位，租還都非常方便，而且收費透明，方便家長們帶孩子出遊，也可以跟小朋友打卡影靚相，令假日更有活力！

為慶祝LocoBike北角樂區單車亭開幕，特別推出限時半價優惠，於北角樂區單車亭租用單車可享一小時優惠價$50（原價 $100）或全日優惠價 $100（原價 $200），優惠推廣期由即日起至另行通知，爸媽們可到場查詢呀！

點擊圖片瀏覽北角樂區單車亭設施及詳情：

北角樂區單車亭租用單車優惠詳情：

．一小時 優惠價 $50（原價 $100）

．全日 優惠價 $100（原價 $200）

樂區單車亭by locobike

．元朗朗和路（西鐵元朗站）營業時間：10:00 - 20:00

．天水圍 天水圍天福路（西鐵天水圍站）營業時間：10:00 - 20:00

．將軍澳 將軍澳南公園 營業時間：11:00 - 21:00

．北角 北角電照街39–41號 營業時間：11:00 - 20:00



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