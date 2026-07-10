香港太空館暑假兒童夏日天文班認識星空 免費參加製作火星紙模型｜暑期活動2026
發佈時間：15:17 2026-07-10 HKT
暑期活動2026｜今年香港載荷專家有份參與神舟二十三號載人飛船升空，於太空進行飛行任務，令不少對太空充滿好奇的孩子更想了解宇宙！想滿足小朋友對於太空的好奇，最好帶他們去香港太空館，除了可以參觀與欣賞免費天文電影，這個暑假更有多個暑假活動，如兒童夏日天文班，可認識星空，開啟科學潛能。即睇暑期活動2026參加方法與香港太空館活動詳情。
香港太空館兒童夏日天文班1：認識星空
晚上天上一閃一閃的星星，引起孩子對星際有無窮想像。「認識星空」將以引人入勝的星座傳說和神話故事作起點，讓小朋友認識天上的星體之餘，更了解基本的天文知識，導師還會透過趣味盎然的遊戲和星圖DIY，教授觀星技巧，引領大家進入奇妙的星空世界。
香港太空館暑假活動推介1：兒童夏日天文班「認識星空」
日期：8月20、21日（兩節活動內容相同，每節名額80人）
時間：10:00 - 12:00
地點：香港太空館演講廳及天象廳
費用：每位$52（費用已包括學生半價優惠）
語言：粵語講解
對象：6 - 9歲
報名方法：＞＞按此＜＜
香港太空館暑假活動推介2：兒童夏日天文班「地球轉轉轉」
從科學書本上，孩子都知道地球每分每秒都在轉動，轉動與我們的生活有關，日夜交替、季節更迭，甚至是氣候系統的運行。想對於地球轉動了解更多，可參加「地球轉轉轉」，活動將結合球幕電影欣賞與趣味活動，帶領小朋友一同「轉」研這個既熟悉又陌生的星球──地球。還會利用氣球，模擬熱帶氣旋的運行軌跡，讓天文與氣象知識能活現眼前。
香港太空館兒童夏日天文班：地球轉轉轉
日期：8月27、28日（兩節活動內容相同，每節名額80人）
時間：10:00 - 12:00
地點：香港太空館演講廳及天象廳
費用：每位$39（費用已包括學生半價優惠）
語言：粵語講解
對象：6 - 9歲
報名方法：＞＞按此＜＜
香港太空館暑假活動推介3：宇宙中的太陽系
今年暑假去旅行不去日本、歐洲，改去太陽系！9至12歲會化身成為小小探險家，參與「太陽系旅行團」，到時利用天象廳的數碼天象投影系統，與小朋友一起漫遊太陽系，探索各行星的奇妙特性，還會飛越銀河系，一起感受宇宙的浩瀚無垠！
宇宙中的太陽系
日期：7月16、17日（兩節活動內容相同，每節名額270人）
時間：10:30 - 11:30
地點：香港太空館天象廳
費用：免費活動，網上報名
語言：粵語講解
對象：9 - 12歲
報名方法：＞＞按此＜＜
香港太空館暑假活動推介4：《太陽系大冒險3D》映後活動「火星探索任務」
小朋友在欣賞《太陽系大冒險3D》後，可以憑票免費參加映後活動「火星探索任務」，延續電影的太陽系探險故事。活動將重點探索火星，動手製作火星紙模型，並會介紹各項火星探索任務的重要發現。
《太陽系大冒險3D》映後活動「火星探索任務」
日期：8月15日（每節名額160人）
時間：14:30 - 16:00
地點：香港太空館演講廳
費用：免費
語言：粵語講解
對象：須年滿6歲，6-12 歲兒童須由成人陪同參加
*每位參加者需憑任何一場《太陽系大冒險3D》實體門票正本免費參加；無需預約，一人一票，座位先到先得。
詳情：＞＞按此＜＜
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