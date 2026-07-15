暑期學習｜10位校長暑假網上學習平台推介（中）學將數位工具轉為內容創造/打好外語基礎



暑假學習｜放暑假當然可以多元化學習，而學習也不止是學術方面，可以末針對性改進自己的各方面技能，也可以認識正確的理財觀念，甚至趁機打好外語基礎，一個暑假，進步可期。

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問題：

請分享網上學習平台，以及其特色所在。 這個暑假，你認為孩子可以快速學習甚麼技能呢？

佛教林金殿紀念小學吳永雄校長 多嘗試不同事物

暑假不是停下來，而是換一種方式成長，香港佛教聯合會會屬小學校長會主席、佛教林金殿紀念小學吳永雄校長深明此理，強調暑假不是要「學滿滿」，而是讓孩子嘗試不同事物、發現自己喜好。「可以每天有一小時『無電子產品時間』，善用來做運動、做家務甚至純粹發呆，對腦部發展大有裨益。」

香港佛教聯合會會屬小學校長會主席、佛教林金殿紀念小學吳永雄校長（圖片來源：受訪學校提供）

1. 對於低年級來說，識字量還是不足、中文字體輸入較慢的階段，可從「建立數位習慣」開始。

小一至小二：學會用「說」的向科技發問。家長引導孩子使用平板或智慧音箱（如Google助理）使用語音搜尋，如「為甚麼香港的夏天經常下雨？」或「世界上最高的大廈在哪個國家？」，引導孩子分辨「科技給的答案不一定全對」，練習和爸媽一起翻實體書、百科全書對照驗證。

中高年級學生（小三至小六）：將數位工具轉化為內容創造的媒介，而非僅僅用來娛樂。家長可指導使用簡便的數位工具（如Canva兒童版或剪輯軟體），將暑假的家庭旅遊、讀書心得，製成一份精美的數位簡報、電子書或短片。

高年級學生（小五升小六、小六升中一）：學習如何精準向AI提問以獲得需要的答案，家長可引導孩子使用適合兒童的AI學習工具，讓他們嘗試輸入不同指令，如「請扮演歷史老師，用說故事的方式告訴我萬里長城是如何建成。」，在家長指引下，培養明辨性思考與邏輯表達能力，讓AI成為引導孩子自學的專屬助教。

（圖片來源：受訪學校提供）

2.

體能與生活技能 ：踏單車、游泳、學做簡單早餐、整理自己書枱、基本烹飪、個人自理等。

：踏單車、游泳、學做簡單早餐、整理自己書枱、基本烹飪、個人自理等。 實地探索 ：參觀香港科學館、香港太空館、M+博物館（兒童導賞）、香港濕地公園等。

：參觀香港科學館、香港太空館、M+博物館（兒童導賞）、香港濕地公園等。 親子共讀：每周選一本實體書，跟家長輪流朗讀並問對方一個問題等。

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聖公會奉基小學黃悅明校長 栽種培養責任感

將孩子的天賦興趣發揮到極致，並獲得至大成就，相信聖公會奉基小學校長黃悅明博士大有資格分享。學習早已超越課室，黃校長認為孩子趁着暑假，透過欣賞有關科學知識的短片，既能認識科學原理，又能提升英語聽讀能力，實在最好不過。

聖公會奉基小學校長黃悅明博士（圖片來源：受訪學校提供）

1.「Peekaboo Kidz」

對象：小一至小六

孩子愛看視頻，建議可透過欣賞此英語頻道，觀看有關科學知識的短片，既能認識科學原理，又能提升英語聽讀能力，一舉兩得。

「廉政公署德育資源網」

對象：小一至小六

良好的價值觀，對孩子成長非常重要，透過這德育平台，認識涵蓋責任心、自律守規、誠實等價值觀的中文及英文繪本，提升閱讀能力，培養良好品德。

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2. 種植一些簡易的植物，例如苜蓿芽、薄荷等，培養孩子責任感與耐心，由種子發芽、靜待茁壯成長，孩子需要每天照料，從而學到凡事不能一次就立刻成功，磨練出耐性與韌性，同時也提升觀察力與科學素養。此外，更可強化孩子的自我管理與規劃力，讓孩子做到簡單計劃，學會安排澆水時間、除草等。即使種植失敗，也能從中學習，調整種植方法。

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顏鎧銘校長 打好學外語基礎

本地學生掌握兩文三語，優勢顯而易見，如果要令孩子喜歡英文，關鍵不止在「學多少」，而是能否在真實、有趣的情境中「用英文來做事情」。通德學校顏鎧銘校長表示，學校近年推動「從做中學」（learning by doing）和以學生為本的學習動機，所以推介兩個電子學習平台，「從英語學習的角度出發，最重要讓孩子不再只是背生字、做工作紙，而是透過看故事、玩遊戲來主動用英文探索世界，在過程中建立自信與成就感。」

通德學校顏鎧銘校長（圖片來源：受訪學校提供）

1.「EPIC School Plus」

對象：小一至小六

一個兒童英文圖書館平台，提供逾萬本英語圖書、有聲書和教育短片，當中包括分級讀物、知識性讀物、圖像小說等。孩子可以按興趣和程度自選圖書，亦可由老師預先挑選主題書單，如環保、友誼、情緒管理等，讓孩子一邊閱讀，一邊思考價值觀和生活態度。平台設有朗讀功能和字詞提示，孩子可邊聽邊讀，提升發音和聆聽能力，同時累積詞彙。家長亦可陪伴孩子閱讀，養成每天閱讀英文習慣。

「Starwish Party」

對象：小一至小四

過去三年，通德成為重點發展Starwish Party的參與學校之一。這是一個以體感遊戲為主的英語學習平台，孩子在課堂或家中透過移動身體參與遊戲，例如跑到正確的英文單字、配對句子或完成拼字任務，在活動過程中自然練習英文拼音、文法和句子結構。遊戲設有即時回饋和闖關元素，讓孩子在「過關」的動力下，主動反覆練習，並在熟悉、愉快的聲音環境中增強英語能力。

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2. 暑假這段美好時光，孩子可以學習使用手機進行基本攝影與照片編輯，從而親身體驗記錄生活的美好與實用價值。當孩子拿起手機，記錄暑假中的平凡日常，同時為自己和家人建立一份珍貴的「生活檔案」。這些照片是真實的時間膠囊，以免美好的回憶隨時間消逝。

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文：劉佩樺 圖：受訪學校提供

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