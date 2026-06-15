Gemini英文寫作指導使用方式 家長善用人工智能助子女溫習英語3個用法 ｜許定國校長隨筆

隨着人工智能（AI）技術的飛速發展，教育界正經歷一場深刻的變革。但科技不應是學習的替代品，而是強大的輔助工具。除了學生，家長們也可運用人工智能幫助孩子們的在家溫習。接着和你們談談怎樣透過 Gemini，打造一個以互動、高效和充滿樂趣為特色的英語學習家庭環境。

人工智能助溫習英語用法1：打造「全天候」的 專屬英語導師

在傳統的家庭溫習中，家長常因自身的英語水平或工作繁忙，在輔導子女時感到力不從心。Gemini的出現，正好扮演了「24小時溫習夥伴」的角色。家長可以引導孩子將學校的課文或生字輸入Gemini，再輸入簡單的指令（prompt），如：「用小學四年級的英文水準解釋‘Generous’的意思，並舉三個貼近小學生生活的簡單例句。」Gemini不僅能即時給出清晰的解釋，還能生成極具生活感的例句，幫助孩子在具體語境中理解字義，告別死記硬背。

（示意圖，AI生成圖片）

人工智能助溫習英語用法2：互動式「閱讀與寫作」雙向訓練

要提升英文能力，閱讀和寫作是相輔相成的。家長可以借助Gemini為孩子自定複習素材。在閱讀方面，可以輸入指令：「請以『一次難忘的郊遊』為題，寫一篇約150字的英文短文，難度適合小五學生，並在文末附上三道閱讀理解選擇題。」這樣的「即時生成」功能能針對孩子的弱項或興趣，持續提供最新的閱讀教材。Gemini也是驚人的「寫作指導教練」，當孩子們完成英語作文後，家長千萬不要直接讓Gemini「幫忙重寫」，相反，可以使用引導式指令：「這是我孩子的作文：[貼上文章]。請指出其中的文法錯誤並解釋原因，同時建議三個可以替換的更高級詞彙。」透過這種「只點撥、不代筆」的方式，孩子能清晰明白自己的思維盲點，在修正中取得進步。

（示意圖，AI生成圖片）

人工智能助溫習英語用法3：模擬現實場景打造開口信心

對不少香港學生來說，在英語課堂上最大的障礙就是「不敢開口」。Gemini的對話功能，剛好可作為零壓力、容許犯錯的練習環境。

家長可以幫助孩子和Gemini角色扮演（Role-play）。例如，輸入指令：「現在我們來玩角色扮演。你是一位正在香港旅遊的外籍遊客，我是本地小學生。請你先向我打招呼，並問我一個關於香港景點的問題，我們展開對話。」在這樣輕鬆的模擬情境下，孩子的語句是自發性的，並能循序漸進地建立用英語溝通的信心。

（示意圖，AI生成圖片）

科技再先進，也無法取代父母的陪伴與引導。在使用Gemini溫習英語時，家長應扮演「引導者」而非「監督者」。我們要引導孩子明白，AI給出的答案不一定百分之百正確，培養他們的明辨性思考（Critical Thinking）同樣重要。

讓我們張開雙臂擁抱科技，善用 Gemini這位智慧助手，激發孩子對英語的學習興趣，讓英語溫習不再是枯燥的苦差，而是一場充滿探索樂趣的親子旅程。

（資料圖片）

佛教林炳炎紀念學校 許定國校長

教育碩士 （課程與創新教學 / 資優教育） 。從事教學20多年，長於推展STEM及資優教育。曾任香港課程發展議會委員，曾獲 「第九屆香港海華師鐸獎」 、 「全國青少年科技大賽科技創新教育方案二等獎」。

佛教林炳炎紀念學校 許定國校長

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