教育學家：「讀故事」刺激語感勝過「做練習」 一個方法識字+閱讀能力提升44.4%｜許定國校長隨筆

在香港，我們常看到孩子埋首於無盡的英文練習簿中。對許多學生而言，「閱讀」等同於「做Comprehension」 —— 將文章拆解成碎片，只為尋找標準答案。教育學者Monica Quilty在研究中提醒，這種「測驗驅動型」模式，往往忽略孩子的情感需求，甚至可能磨掉他們對語言的好奇心。要讓孩子真正掌握英語，家長需要從「為了考試而讀」轉向「為了樂趣而讀」。

建立孩子的「閱讀胃口」

作家Jennifer Vermeer在《Unlocking the Magic of Reading》中寫道：「閱讀不應僅是關於理解測驗，而是關於尋找共鳴與生活的樂趣。」當孩子將英語視為一個「學科」，門檻便會高不可攀；但當英語變成一個「故事」，它就成了通往異想世界的門票。

（AI生成圖片）

家長應從建立孩子的「閱讀胃口」開始，不必急着讀古典文學；相反，像 《Dog Man》或《Diary of a Wimpy Kid》這類圖像小說（Graphic Novels）則是絕佳的起點。這類讀物透過幽默的圖像與地道的對話，讓孩子在爆笑中自然吸收詞彙。當孩子因為情節而廢寢忘餐時，他們不再是被動的受教者，而是主動的探索者。

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成功閱讀的關鍵

為甚麼「讀故事」勝過「做練習」？教育學家Joy Williams指出，故事能將枯燥的邏輯轉化為有意義的經驗。相比於「枯燥的語法練習」，繪本中重複的句式與情節，能讓孩子在無壓力下內化語法規則。這印證了作家兼教育學者Jane Braunger的核心觀：「參與度（Engagement）是成功閱讀的關鍵。」當孩子被故事吸引時，他們大腦的語言區塊會被深度激活，這種自然產生的「語感」，遠比死記硬背規律來得紮實。

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大聲朗讀 = 語言的「洗禮」

除了選好書，「Read-Aloud」（大聲朗讀）也是一個可多加運用的策略。研究顯示，透過互動式的朗讀，孩子的識字與閱讀能力表現能從33.3%大幅提升至77.7%。朗讀不只是讀出文字，它還是一場語言的「洗禮」。當孩子聽着你讀故事的節奏、語調與情感時，他們在建立口語與書面語的連結。即使孩子已經識字，親子共讀仍能營造溫暖的語言環境，讓英語與「愛」掛鈎。

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「學習閱讀的最佳方式，就是去閱讀。」教育的終點不是培養只會做題目的機器，而是培養出終身閱讀的靈魂。與其要求孩子多做一篇練習，不如給他們一點時間去翻閱喜歡的讀本。讓我們陪伴孩子，從練習簿的苦海中，跨入閱讀的星辰大海。

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佛教林炳炎紀念學校 許定國校長

教育碩士 （課程與創新教學 / 資優教育） 。從事教學20多年，長於推展STEM及資優教育。曾任香港課程發展議會委員，曾獲 「第九屆香港海華師鐸獎」 、 「全國青少年科技大賽科技創新教育方案二等獎」。

佛教林炳炎紀念學校 許定國校長

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