真正的成功不在於一次高分 過程比結果重要 學習目標VS表現目標 ︳許定國校長隨筆

校長隨筆｜當孩子在成長的過程中，家長最關心的問題常常是：「我的子女應該着重學習目標（learning goal），還是表現目標（performance goal）？」這不單是教育理念的選擇，更直接影響孩子的學習態度、心理健康和長遠發展。

甚麼是學習目標與表現目標？

甚麼是學習目標與表現目標？學習目標是指孩子在學習過程中希望掌握的知識、技能或思考方式，例如「我想明白分數的運算原理」、「我希望學會寫一篇有條理的文章」。這類目標強調過程和成長，鼓勵孩子探索、嘗試和反思。

表現目標則是指孩子希望達到某個具體結果，例如考試分數、名次或比賽獎項，例如「我要在數學考試取得90分」、「我要成為班上的前三名」。這類目標注重成果和外在評價，容易成為家長和學生衡量成敗的標準。

兩者對孩子的影響有何不同？

表現目標的確能激發孩子的短期動力，讓他們明確知道要達到甚麼標準。但如果過度強調分數和排名，孩子容易把成績等同自我價值，遇到失敗便產生挫敗感，甚至害怕挑戰、避免嘗試新事物。長遠而言，這不利於培養孩子的抗逆力和自主學習能力。

相反，強調學習目標能讓孩子專注於「我學懂了甚麼」、「我如何進步」，即使遇到困難或失敗，也會視之為成長的機會。這種心態不僅有助於建立自信，更能培養持續學習的動力和解難能力。近年教育界提倡「成長型思維」（growth mindset），正是希望孩子明白：能力是可以透過努力和學習不斷提升，而不是被一次成績定型的。

家長可以怎樣做？

在日常生活中，家長不妨多問孩子：「今天你學到甚麼新知識？」、「這次你在哪方面有進步？」而不止是「你考了多少分？」。例如，當孩子考試成績未如理想時，家長可以陪伴孩子一起分析失分原因，訂立改善策略：「下次溫習時多做兩題應用題」、「嘗試用心聽老師解釋難題」，而不是只會責備或懲罰。

同時，家長也可以肯定孩子的努力和方法，例如「我見到你這次提前溫習，這是很好的習慣」、「你用自己的方式整理筆記，進步了不少」。這些鼓勵能幫助孩子建立自我效能感，願意主動學習和面對挑戰。

當然，表現目標並非完全不重要。升學、比賽等都需要面對具體評核，但家長可以引導孩子把成績視為學習成果的「里程碑」，而非自我價值的唯一標準。最理想的做法，是以學習目標為核心，配合合適的表現目標，讓孩子在追求成果的同時，也不忘享受學習和成長的過程。在孩子成長的路上，家長的陪伴和引導至為重要。與其只關心分數和名次，不如多鼓勵孩子設定學習目標，欣賞他們的努力和進步。讓孩子明白，真正的成功不在於一次考試的高分，而是在於不斷學習、勇於嘗試和持續成長。這樣，他們才能在未來的人生路上，走得更遠、更穩、更有自信。

佛教林炳炎紀念學校 許定國校長

教育碩士 （課程與創新教學 / 資優教育） 。從事教學20多年，長於推展STEM及資優教育。曾任香港課程發展議會委員，曾獲 「第九屆香港海華師鐸獎」 、 「全國青少年科技大賽科技創新教育方案二等獎」。

