AI無法取代的溫度：為何孩子更需要學習「同理心」？｜許定國校長隨筆

最近，無論是教育界還是職場，話題總離不開人工智能（AI）。從ChatGPT到可以生成影片的Sora，科技的迭代速度讓人驚嘆，也讓不少家長感到焦慮：「校長，我的孩子將來會不會被電腦取代？」、「現在還要背書嗎？還要學寫作嗎？」

一切從校內夜宿說起

面對這些焦慮，我的回答總是：AI可以取代繁瑣的運算和資料整理，但它永遠無法取代人與人之間的溫度，尤其是「同理心」與「團隊精神」。學校已連續第二年為五年級的學生舉辦兩日一夜在校內夜宿活動。看着這群快將升上中學的孩子，我深刻體會到這一點。這一屆的五年級學生，正如老師們所觀察到的，孩子們「各有各性格」，個人能力都很強，但往往習慣各自為政。因此，這次訓練營的目標很明確：自律、尊重、同理、合作及美好回憶。

（圖片來源：PhotoAC）

同理心是這樣練出來的

試想一下，如果讓AI來規劃一場任務，它會計算出最短路徑、最高效率。但在我們的活動中，效率並非唯一指標。在「搶龍尾」的環節裏，孩子們學到的不是如何快速贏得比賽，而是「犧牲與保護」。當「龍頭」張開雙臂擋在前面，甚至願意犧牲自己被抓，只為了保護身後的「龍尾」同學時，那種挺身而出的勇氣，是任何演算法都寫不出來的程式。AI懂得避險，但人類懂得為了他人冒險，這就是同理心的極致表現。

（圖片來源：PhotoAC）

夜宿活動中，每組學生需負責烹調自己的晚餐。AI可以一秒鐘生成完美的米芝蓮食譜，但它無法複製孩子們在電爐邊的互動。我們看到，平時在家很少入廚的同學手忙腳亂，而擅長烹飪的同學則自然地補位協助；到了清洗環節，角色互換，原本煮食的同學休息，由其他人負責善後。這種「互助」與「分工」，不是基於指令的輸入，而是基於對夥伴處境的體察與關懷。

建立情感共鳴與修復關係

而整場活動最讓我動容的，是晚上的「黑暗夜行」與「互數心中情」。在社工的帶領下，孩子們回顧了在小學這五年的時光。AI再大容量，也無法理解孩子們心中那些微小卻深刻的誤會與感動。在那一夜，孩子們坦誠相對，解開了班級裏積累的誤會，說出了平時不敢說的心底話。那種眼淚與擁抱，修復了人際關係的裂痕，這正是AI難以觸及的領域 —— 情感的共鳴與修復。

（圖片來源：PhotoAC）

活動最後，孩子們在「好好回憶錄」的卡片上寫下美好回憶，貼在親手設計的班旗後。這面旗幟將掛在課室裏，成為他們共同的圖騰，是共同成長的見證。

如何提升孩子競爭力？

在未來的世界，知識的獲取將變得前所未有的容易。孩子們的競爭力，不再僅僅取決於腦袋裏裝了多少百科全書，而取決於他們能否感知他人的情緒、在團隊中貢獻溫暖、在衝突中尋求共識。AI強大，但唯有「同理心」與「愛」能讓孩子走得更遠，並確保他們飛行的方向是為了讓世界變得更美好。擁抱科技的同時，更要守護孩子那份無可取代的溫度。

（圖片來源：PhotoAC）

佛教林炳炎紀念學校 許定國校長

教育碩士 （課程與創新教學 / 資優教育） 。從事教學20多年，長於推展STEM及資優教育。曾任香港課程發展議會委員，曾獲 「第九屆香港海華師鐸獎」 、 「全國青少年科技大賽科技創新教育方案二等獎」。

佛教林炳炎紀念學校 許定國校長

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