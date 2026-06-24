中一入學準備｜青松侯寶垣小學三方面支援準中一生 助學生改進應試技巧建立正面成就感

中一入學準備｜位於東涌的青松侯寶垣小學重視學生的持續成長，在小六升中這個重要轉折，校方由「學術鞏固」、「心理調適」與「家校同心」三方面提供支援，加強學生的應考能力與自信心。學校特設升中入學前的模擬學科測驗，讓學生先行適應題型、考試節奏，再由學校團隊進行評估回饋，追蹤成效並作出針對性跟進，協助學生把握應試技巧。學校亦會透過獎勵計劃肯定學生的努力與表揚進步，建立正面成就感。「當孩子被看見、被鼓勵，心理壓力會更容易消減，加上老師的陪伴，面對升中會更有力量。」

調適心理 鼓勵學生前行

陳校長強調，學校提供的每一項安排都以鼓勵為出發點，讓學生能更從容面對升中，同時亦引導家長掌握方向、安心同行。學校特別留意學生的精神健康與自我肯定，升中前的壓力有時是來自不確定與擔憂，學校推行「正向小子要升中」獎勵計劃，建立學生正面的成就感，獎勵形式包括定期表揚、考試後的輕鬆活動，例如打機、球類或其他娛樂方式，期間校長和副校長亦會邀約學生共聚午餐 ，聆聽學生心聲，予以鼓勵。至學期尾聲，更會舉辦畢業聚餐、旅行等活動，集體分享難忘時刻，讓學生感受到校園的溫暖與支持。

青松侯寶垣小學陳綺華校長（圖片來源：受訪學校提供）

畢業生分享經驗

在家長支援方面，學校會參考往年派位結果，結合學生能力作合適中學的對應分析，並向家長提出選校建議，提升掌握度與信心。學校每年約9月中舉行升中家長座談會，向家長清楚說明派位安排及注意事項，並邀請畢業生或家長分享經驗，讓家長及早規劃與準備。學校同時編製《升中錦囊》小冊子，並於網頁設立「升中資訊」專區，整理面試與選校相關資訊，讓家長掌握最新的升中資訊。為進一步加強專業支援，校方亦積極邀請校網內外中學校長到校舉行講座，提供升中策略指引，讓學生與家長獲得更直接、具體的方向。

學生努力後獲得小禮物，能建立正面的成就感。（圖片來源：受訪學校提供）

學校同時安排六年級升中家長會或講座，集中介紹派位辦法及面試技巧，協助學生了解程序與重點，從容應對，讓學生升中路上不會孤單，並能帶着希望與勇氣迎接未來。

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文：佘君儀 圖：受訪學校提供

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