中一入學準備｜外籍教師助備戰升中面試 僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校校長：家長宜安排這兩種暑期活動提升表達能力

中一入學準備｜升中是學生成長的重要里程碑，屯門區僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校關倩芬校長認為，升中準備不應只聚焦學術成績，更需兼顧心理素質、責任感及適應能力，協助學生迎接人生新階段。

（圖片來源：受訪學校提供）

外籍教師協助升中面試

早於學生就讀五年級，學校會於試後活動安排升中面試班，由英文外籍教師提供即時回饋及指導，更會因應學生面試日期及學習需要，安排與外籍教師進行個別強化輔導，提升英語溝通能力及臨場表現。在升中前的暑假，家長毋須一味安排大量補習或操卷，更重要是幫助孩子保持閱讀習慣、自主學習能力及穩定生活節奏。關校長建議家長可適量安排閱讀、英文語境活動、運動或生活自理訓練，提升孩子的表達能力及獨立性。

僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校關倩芬校長（圖片來源：受訪學校提供）

中學課程內容較深，課業量增加，加上部分學校以英語授課，學生容易感到壓力，在小六學期尾至升中暑假期間，不少學生會出現對未知環境的焦慮與不安，關校長說：「由熟悉的小學生活轉到較自主、節奏較快的中學，學生難免擔心自己能否適應新老師與同學，以及新的學習模式。」針對學生的擔憂，學校在六年級全年下午時段，均設有增值課，按學生中、英、數能力分組教學，加入升中銜接元素；六年級下學期更安排「中學學科適應課程」，讓學生提早接觸中學課堂模式。

透過升中面試班，學生可熟習面試的過程。（圖片來源：受訪學校提供）

外籍教師個別強化輔導，提升學生的英語溝通能力及臨場表現。（圖片來源：受訪學校提供）

學術與成長支援並行

很多學生對升中的擔憂，源自對新環境缺乏認識，因此學校每年會邀請校友回校分享升中選校心得及中學生活，讓學生對中學建立正面印像。學校亦設有「小六升中資訊日」，安排家長及學生參觀不同中學校園，加深認識各校辦學理念及特色。學校會邀請區內中學校長到校講座，讓家長與學生及早掌握升中資訊。為方便家長了解各中學活動，學校亦會適時將教育局及友校資訊上載校網，並於課室設置升中資訊角，方便學生閱覽。

「大哥姐關愛計劃」讓五、六年級學生學習關顧別人及承擔責任。（圖片來源：受訪學校提供）

關校長指出，升中適應不止是學業能力的提升，人際關係及情緒管理同樣重要，因此學校重視學生價值觀及品格培養，設有「大哥姐關愛計劃」，安排五、六年級學生支援小一學生適應校園生活，學習關顧別人及承擔責任。學校亦推行「小義工服務獎勵計劃」，鼓勵學生透過服務學習實踐關愛、仁愛及同理心，提升自信與溝通能力，為日後中學群體生活建立良好基礎。

僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校（圖片來源：受訪學校提供）

文：佘君儀 圖：受訪學校提供

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