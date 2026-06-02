小一統一派位2026「提早放榜」家長今早收小一大抽獎結果SMS 教育局：技術上錯誤 一致以明日公布為準

原定於明、後兩天（3、4日）公布的小一統一派位結果，今早（2日）有多名家長於早上9時許收到短訊SMS通知「派位結果」，家長們紛紛將消息上載至社交平台及家長群組欲確定消息，有家長亦致電學校查詢。而《親子王》編輯於早上10時致電教育局查詢，教育局回覆已就「派位結果」提早發放與電訊公司聯絡，並正修正錯誤，同時籲家長忽略該短訊，派位結果將會以明日（3日）發放的為準確。

小一統一派位2026｜小一統一派位結果「提早」公布 家長大歎失望

今早（2日）早上9時許，有不少正等待明天（3日）小一統一派位公布結果的家長接收到教育局的短訊通知「派位結果」，有家長擔心為「詐騙短訊」，也有家長發現短訊上的日子錯誤，為2025年註冊日子。多名家長致電教育局，致熱線「大塞車」而未能接通查詢，有家長則致電小學查詢消息真確，有學校回覆查詢家長「家長你好，知道有些家長收到教育局統一派位短訊通知，學校已致電教育局查詢。教育局表示由於電訊公司發放了錯誤訊息，一切派位資訊以明天作準，敬請留意。」《親子王》編輯亦有就此事致電教育局查詢，教育局回覆已就「派位結果」提早發放與電訊公司聯絡，並正在修正錯誤，同時籲家長忽略該短訊。

（圖片來源：Threads@rowingluen）

有家長指，擺烏龍的「派位結果」理想，為第一志願，「我都收到，派左第一志願，但年份係2025，希望冇錯啦」，也有人收到時心情緊張，指自己「彈出嚟嗰吓心都卜卜跳」，但得知結果未能作準，心情如坐過山車般大為失望；亦有家長指「而家仲懷疑緊個訊息真定假」、「早左一日，我都怕係假，仲要年份都錯埋，晏d睇下有冇信先」。

（圖片來源：Threads@beanchloebaby）

3個方法取得小一統一派位結果

曾於本年1月25日或之前為子女辦妥統一派位選校手續的家長，將可透過以下方式得知派位結果：

已使用「智方便」或「智方便+」啓動「小一入學電子平台」帳戶的家長，可於6月4日上午10時起透過電子平台查閱統一派位結果。（圖片來源：智方便）

已使用「智方便」或「智方便+」啓動「小一入學電子平台」帳戶的家長，可於6月4日上午10時起透過電子平台查閱統一派位結果。（圖片來源：智方便）

倘若家長在6月5日仍未收到有關郵件或香港郵政發出的「領取郵件通知卡」，可於6月6或7日到指定的領取中心取回《小一註冊證》，屆時請參閱教育局小一入學統籌辦法網頁 所載詳情。

有關取得小一大抽獎結果可瀏覽：教育局小一入學電子平台網頁

（內有載有短片及家長指南，介紹啓動及登入「小一入學電子平台」帳戶，以及經電子平台查閱派位結果的詳情。 )

特殊情況的安排：叩門成功要如何取回《小一註冊證》？

收到2026/27年度小一統一派位結果後，家長須於6月9日（星期四）或10日（星期五），於學校辦公時間內到獲派學校辦理註冊手續。教育局續指，若家長因要事未能於上述日期辦理註冊手續，應事先與獲派學校負責註冊的人員聯絡，以便另作安排，否則將被視作放棄該學位論。如於公布派位結果期間或在註冊日期內，本港遇上惡劣天氣或其他特殊情況，家長須留意電台及電視台宣布有關統一派位或註冊的特別安排。

（圖片來源：星島圖片庫）

若有特殊情況，如子女因遷居至另一區，以致原來獲派的學校與住所距離太遠，而家長決定放棄獲派的學位，則不應辦理註冊手續。在此情況下，家長可親自攜同子女的《小一註冊證》及新居地址的證明文件正、副本（例如印有家長或監護人姓名的租約、差餉單、水費單或電費單），前往九龍塘沙福道19號教育局九龍塘教育服務中心西座平台教育局學位分配組辦理轉校手續。



小一叩門︳港島區各區熱門學校 - 聖若瑟小學（圖片來源：星島圖片庫）

學童於收取《小一註冊證》後，應先往獲派學校註冊。在辦妥入學註冊手續後，因特殊情況，或對結果不滿意欲叩門等因素而需要自行轉校，家長亦應先獲得另一所學校答允錄取，才前往原先獲派的學校取回《小一註冊證》，因為當原校把註冊證交回家長時，等同即時取消其子女獲派的學位。如不於指定日子到《小一註冊證》結果到校註冊，教育局會假設家長自動放棄學位。

小一統一派位有用資訊

教育局二十四小時自動電話查詢服務：2891 0088（聽取有關小一派位的一般資訊）

個別查詢：

．港島及離島：2832 7610

．九龍：2832 7620

．新界西：2832 7635

．新界東：2832 7659

．一般查詢：2832 7700／2832 7740

延伸閱讀：13件小一叩門所需文件

除了要填好申請表，不少學校都需親自遞交申請表，於交表時亦要帶齊以下資料，免掛一漏萬而失去了交表時機。

點擊圖片瀏覽小一叩門所需文件：

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