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小一叩門2026｜派位失利必讀叩門急救手冊：優先處理5件事+自薦信7個重點內容

親子
更新時間：07:15 2026-06-02 HKT
發佈時間：07:15 2026-06-02 HKT

小一叩門2026│家長緊張多時，2026/27學年的小一統一派位終於在6月3及4日公布，如果派位滿意，當然恭喜，要是結果差強人意，別遲疑，立即啟動叩門這最後一根稻草。關於小一叩門，家長都知道要加以裝備，但此時此刻迫在眉睫，從何開始？不用慌忙，本文既為小一叩門急救而來，一切實用為上，由具面試教學經驗的老師提點大家面試技巧；無論最終結果若何，這只是孩子一次經歷，不一定心儀才是最好，順應而為可能更出其不意，都係嗰句：一定有書讀！

小一叩門2026│派位失利必讀叩門急救手冊：優先處理5件事+自薦信建議內容（圖片來源：PhotoAC）
小一叩門2026│派位失利必讀叩門急救手冊：優先處理5件事+自薦信建議內容（圖片來源：PhotoAC）

小一叩門2026│爭分奪秒  先睇小一叩門位  

決定了小一叩門，第一步要先肯定心儀小學有多少個叩門位，一般來說，若然資助小學是實行小班教學，即每班叩門位只有一個，要是仍然行大班教學的話，代表每班叩門位就有兩個。
電子書《真的要這麼早準備嗎？小一派位及面試攻略》作者、資優教育中心創辦人Miss Chu，多年來從事小一及升中面試教學。若然派位結果不理想，Miss Chu認為叩門實屬正常，可是報多少間才「夠」呢？「約三至五所學校已足夠。叩門非『多多益善』，面試時間往往都撞期，家長若然報得太多只會難以兼顧，所謂質勝於量，策略性選校更能提高成功率。」

資優教育中心創辦人Miss Chu（圖片來源：受訪者提供）
資優教育中心創辦人Miss Chu（圖片來源：受訪者提供）

小一叩門2026│優先處理5件事 

Miss Chu提醒家長，刻下有五件事必先優先處理，同時也要着手寫自薦信。

小一叩門必做1：必須註冊學位

教育局於6月3至4日寄出「小一註冊證」，同時規定於6月9至10日到所派學校完成小一註冊，不註冊即視為自動放棄學位，所以無論最終會否入讀所派學校，都必先要註冊。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

小一叩門必做2：搶佔「黃金遞表期」

派位結果公布當天及翌日，都是各學校最密集收表期，部分熱門學校甚至在結果公布前已截止收表。有些學校已改為網上報名，家長宜參考遞交文件方法，更要不時注意校網所發放之最新消息。

小一叩門必做3：備妥「叩門三寶」

  • 自薦信：約三、四段精要內容，排版整潔已可。
  • 推薦信：由幼稚園校長、專業導師、宗教界人士等撰寫。
  • 個人檔案：出世紙、幼稚園成績表、獎項、證書、照片、貼上郵票的回郵信封等。
（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

小一叩門必做4：留意學校特殊條件

不少學校特別是傳統名校均需要「1-1-1」限制。

小一叩門必做5：為面試作最後衝刺

無論叩那一所學校，都可針對常見題如自我介紹、閱讀習慣、家庭教育等多做短答練習，家長要培養孩子跟別人有眼神接觸、有禮貌及專注聆聽三大「軟實力」，期望即場有好表現。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

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小一叩門2026︳小一叩門自薦信書寫語言

家長常疑惑自薦信該以甚麼語言書寫？「留意校網或入學簡章，要是以中文為主或屬本地中文小學，以中文寫信是與學校書面溝通習慣一致。若然校網以英文為主，又或直資、國際學校當然以英文撰文，也要展示孩子的英語能力證明，以符合學校的行政語境。」部分學校強調雙語辦學、兩文三語並重，Miss Chu說那就中、英文擇一即可，切勿雙語夾雜。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

至於內容方面，Miss Chu建議自薦信只需寫三至四段、以一頁內完成為佳，必寫內容是學生基本資料、亮點事例、對學校認同等，亦要提及特殊才能如體藝、STEAM、服務經驗、語言優勢等。「謹記絕不宜書寫貶低所派學校或其他學校的言詞，亦毋須過度吹捧叩門學校，實事求是，也不要把整份履歷或獎狀逐項複製至正文中，要另作附件。」

點擊圖片瀏覽小一叩門自薦信建議內容：

小一叩門自薦信小貼士：

  1. 篇幅：中文約300–400字，英文則約250–300字。
  2. 字體排版：使用易讀字體如：細明體或 Times New Roman，14pt，行距1.5。
  3. 語氣：真誠懇切，避免使用emoji或過度口語化。
  4. 校對：必須確認學生姓名、學校名稱、日期，而錯別字會削弱印象。
（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

文：劉佩樺 圖：資料圖片

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