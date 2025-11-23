小一派位懶人包︳小一自行分配學位填表策略/小一統一派位策略/小一面試/小一叩門貼士（持續更新）

小一派位懶人包︳升小對家長和孩子來說都是一個重要的轉折點，升讀小一不僅影響孩子的學術成績，也對他們的個人成長及往後的小學升學部署有着深遠的影響。因此，《親子王》特意整理了小一派位懶人包，內容涵蓋小一自行分配學位填表策略、小一統一派位填表策略、小一面試、小一叩門貼士等，好讓家長和孩子提早準備，以迎接升小這個充滿可能性的新旅程。

小一派位懶人包︳小一自行分配學位 拆解升小第一步

「小一自行分配學位」是香港小一入學統籌辦法的第一階段，一般於每年的 9 月報名，並在該年的 11 月公布结果。在這個階段，全港的官立及資助小學（統稱「官津小學」）各自拿出約 50% 的學位供申請者進行分配。每名準小學生在這個階段只能選擇一間小學學校申請，而申請不受地區限制。儘管教育局提供了一些指引和計分方法，選校的成功還取決於所選學校的競爭程度以及學生自身的優勢。在小一自行分配學位階段，一些學生可能基於兄弟姊妹在學校就讀或父母在學校任職等因素獲得優勢。這一階段的成功率和策略性思考對於家長來說尤為重要，因為它直接影響孩子是否能升讀心儀的小學。

小一派位懶人包︳小一統一派位填表策略公開！

「小一統一派位」是香港小一入學統籌辦法中的第二階段，又被稱為「小一大抽獎」。在小一大抽獎這個階段，未能在「小一自行分配學位」階段獲取學位的學生，將參加「小一統一派位」。小一大抽獎階段將由教育局統一分配剩餘的小學學位，佔學校總學位的 50% 。小一統一派位的過程中，家長需填寫小一統一派位「選擇學校表格」，小一大抽獎其中包括甲部（不受學校網限制的學校選擇）和乙部（受學校網限制的學校選擇）。電腦按照家長的選擇以及「隨機編號」進行分配「小一大抽獎」，以確保公平。小一統一派位結果將於每年 6 月份公布，家長需要在指定時間內完成註冊手續。

小一派位懶人包︳小一叩門面試攻略

「小一叩門面試」是香港小一入學過程中的重要環節，用於爭取在小一統一派位或小一自行分配學位階段未能獲得的學位。在這一環節中，家長可以向多間學校提交申請，希望獲得剩餘小一學位的錄取機會。小一叩門面試通常包括個人及小組環節，學校會評估申請學童的學術能力、社交技能、表達能力及創意思維等。小一叩門面試的競爭較大，家長和學生需要做好充分準備以增強錄取的機會。每間學校的面試程序和要求可能有所不同，因此了解目標學校的具體要求亦是重要的一環。

小一派位懶人包︳直資小學、私立小學點樣分？

除參加官津小學的派位，也有部分家長心儀直資小學或私立小學。直資小學和私立小學是兩種不同類型的學校。

直資小學是參與直接資助計劃的學校，在資源調配、課程設計和收生等方面享有較大的彈性。這類學校可自定學費，並額外獲得政府依據合資格學生人數提供的津貼。許多直資小學實行一條龍制度，讓小六學生可以直接升讀其中學部，減少升中派位的壓力。

私立小學則是由私人辦學團體經營，完全不依賴政府資助。他們擁有完全的自主權，可以自定學費、課程和招生標準，常提供如國際文憑等多元化的課程，以銜接國際教育體系或外國課程。學費相對偏高，課程自由度也相對較大，常強調全人教育和跨學科學習。

