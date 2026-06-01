小一叩門2026｜全面解讀50+條熱門叩小一門問題：點解覺得孩子唔適合獲派學校？

小一叩門2026｜一般的小一叩門面試都需要進行面見環節，有些更要面見家長。想一擊即中入到心儀的叩門小學，就要做足準備。以下的50+熱門叩門問題僅供參考，部分看似容易實則要花點心思回答，特別是家長篇，家長們事前要先擬好答案，勿打「天才波」！

小一叩門2026｜小一派位失利要叩門應怎樣做？ （圖片來源：通德學校 - 小學概覽）

小一叩門面試：孩子篇 - 40種常見題型及題目

曾經歷直資、私立小學面試的孩子當然對於「面試」並不陌生，但對於一些未能經歷小一面試的小朋友來說，面試可說是「難關重重」，既要了解老師或校長的問題，亦要答到「合適」的答案。可於小一叩門面試前為孩子簡單「溫習」一下以下的熱門問題，讓孩子做足心理準備。

（圖片來源：PhotoAC）

小一叩門面試題目：個人題

你叫咩名？ 今年幾多歲？ 依家讀邊間幼稚園？ 今日嚟呢度做咩呀？你知道呢度係咩地方嗎？ 今日坐邊種交通工具嚟？ 請分享一本（或一中一英）你喜歡嘅圖書。（除非有指定，否則不論中、英文也可）

（圖片來源：PhotoAC）

小一叩門面試題目：家庭題

你有沒有兄弟姐妹？如果無，你希望有嗎？ 邊個同你一齊住？ 爸爸媽媽做甚麼工作？ 你爸爸媽媽叫甚麼名字？ 每天早上誰叫你起床？ 誰接送你上學放學？ 放學後，誰幫你檢查功課？誰教你做功課？ 誰幫你在手冊上簽名？ 平時放學後，你會和誰一起，多數會做甚麼？ 周末時，爸爸媽媽會同你做咩呀？

（圖片來源：PhotoAC）

小一叩門面試題目：校園生活題

如果响公園見到其他小朋友嗌架，你會點做？ 你有無參加興趣班呀？可以講講嗎？ 有無參加過比賽？比賽時有咩感受？ 試過得獎嗎？如果有，可以分享一下得獎心情嗎？

（圖片來源：PhotoAC）

小一叩門面試題目：情景題

如果你唔小心打爛咗一件物件，你會點做？ 如果响地下執到$50，你會點做？ 你最心愛嘅玩具畀弟弟 / 妹妹整爛咗，你會點做？

（圖片來源：PhotoAC）

小一叩門面試題目：小組討論 / 活動題

學校會安排幾位面試者一起看短片 / 聽故事，然後問問題。 老師先講故事，再由面試者繼續創作情節。 讓面試者現場揀選畫具、圖書或玩具，然後進行小組活動。 面試者自由玩遊戲或砌積木，老師從旁觀察然後問一些相關問題。 邀請面試者在眾人前唱歌、講故事，或展示個人專長。

畫畫是恆常出現的面試題目。

小一叩門面試題目：生活常識題

你今天乘搭甚麼交通工具的？ 過馬路時要注意甚麼？ 當有緊急事時，你可以打甚麼電話號碼？ 試講出一些港鐵站的名稱？ 港鐵車廂內有甚麼是不可以做的？ 以玩具鐘，考認不認識長短針和會不會看鐘 年、月、星期、日和小時的關係。 一年有多少季？分別是甚麼？ 有甚麼交通工具只在港島行駛？ 日常起居生活的正確習慣，例如吃飯前，去洗手間後要做甚麼？ 日常普通常識，例如「機場在哪裏？」「過海可以用甚麼交通工具？」 家畜和動物的認識，例如「有甚麼動物是住在海裏？」「甚麼動物是吃草的？」

小一叩門面試：家長篇 - 10大面見熱門題

不少學校亦設有家長面見的環節，要求家長與孩子一起或單獨面見，大部分學校都想透過簡單的對話初步認識家長，與對孩子的教育理念是否跟學校一致，故家長亦要做好準備。

點擊圖片瀏覽10大面見熱門題家長篇：

文：劉佩樺 圖：受訪者提供

相關文章︳小一叩門2025│派位失利必讀叩門急救手冊：優先處理5件事+自薦信7個重點內容

相關文章︳小一叩門2025︳小一派位失行進行緊急特訓4個Dos' 留意4大常見學術題

相關文章︳小一統一派位2025︳小一大抽獎結果6月4至5日以3方式通知家長 整體滿意率達90.0% 附小註冊安排/叩門成功如何取回註冊證?

相關文章︳小一派位懶人包︳小一自行分配學位填表策略/小一統一派位策略/小一面試/小一叩門貼士（持續更新）