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小一叩門2026｜全面解讀50+條熱門叩小一門問題：點解覺得孩子唔適合獲派學校？

親子
更新時間：09:01 2026-06-01 HKT
發佈時間：09:01 2026-06-01 HKT

小一叩門2026｜一般的小一叩門面試都需要進行面見環節，有些更要面見家長。想一擊即中入到心儀的叩門小學，就要做足準備。以下的50+熱門叩門問題僅供參考，部分看似容易實則要花點心思回答，特別是家長篇，家長們事前要先擬好答案，勿打「天才波」！

小一叩門2026｜小一派位失利要叩門應怎樣做？ （圖片來源：通德學校 - 小學概覽）
小一叩門2026｜小一派位失利要叩門應怎樣做？ （圖片來源：通德學校 - 小學概覽）

小一叩門面試：孩子篇 - 40種常見題型及題目

曾經歷直資、私立小學面試的孩子當然對於「面試」並不陌生，但對於一些未能經歷小一面試的小朋友來說，面試可說是「難關重重」，既要了解老師或校長的問題，亦要答到「合適」的答案。可於小一叩門面試前為孩子簡單「溫習」一下以下的熱門問題，讓孩子做足心理準備。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

小一叩門面試題目：個人題

  1. 你叫咩名？
  2. 今年幾多歲？
  3. 依家讀邊間幼稚園？
  4. 今日嚟呢度做咩呀？你知道呢度係咩地方嗎？
  5. 今日坐邊種交通工具嚟？
  6. 請分享一本（或一中一英）你喜歡嘅圖書。（除非有指定，否則不論中、英文也可）
（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

小一叩門面試題目：家庭題

  1. 你有沒有兄弟姐妹？如果無，你希望有嗎？
  2. 邊個同你一齊住？
  3. 爸爸媽媽做甚麼工作？
  4. 你爸爸媽媽叫甚麼名字？
  5. 每天早上誰叫你起床？
  6. 誰接送你上學放學？
  7. 放學後，誰幫你檢查功課？誰教你做功課？
  8. 誰幫你在手冊上簽名？
  9. 平時放學後，你會和誰一起，多數會做甚麼？
  10. 周末時，爸爸媽媽會同你做咩呀？
（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

小一叩門面試題目：校園生活題

  1. 如果响公園見到其他小朋友嗌架，你會點做？
  2. 你有無參加興趣班呀？可以講講嗎？
  3. 有無參加過比賽？比賽時有咩感受？
  4. 試過得獎嗎？如果有，可以分享一下得獎心情嗎？
（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

小一叩門面試題目：情景題

  1. 如果你唔小心打爛咗一件物件，你會點做？
  2. 如果响地下執到$50，你會點做？
  3. 你最心愛嘅玩具畀弟弟 / 妹妹整爛咗，你會點做？
（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

小一叩門面試題目：小組討論 / 活動題

  1. 學校會安排幾位面試者一起看短片 / 聽故事，然後問問題。
  2. 老師先講故事，再由面試者繼續創作情節。
  3. 讓面試者現場揀選畫具、圖書或玩具，然後進行小組活動。
  4. 面試者自由玩遊戲或砌積木，老師從旁觀察然後問一些相關問題。
  5. 邀請面試者在眾人前唱歌、講故事，或展示個人專長。
畫畫是恆常出現的面試題目。
畫畫是恆常出現的面試題目。

小一叩門面試題目：生活常識題

  1. 你今天乘搭甚麼交通工具的？
  2. 過馬路時要注意甚麼？
  3. 當有緊急事時，你可以打甚麼電話號碼？
  4. 試講出一些港鐵站的名稱？
  5. 港鐵車廂內有甚麼是不可以做的？
  6. 以玩具鐘，考認不認識長短針和會不會看鐘
  7. 年、月、星期、日和小時的關係。
  8. 一年有多少季？分別是甚麼？
  9. 有甚麼交通工具只在港島行駛？
  10. 日常起居生活的正確習慣，例如吃飯前，去洗手間後要做甚麼？
  11. 日常普通常識，例如「機場在哪裏？」「過海可以用甚麼交通工具？」
  12. 家畜和動物的認識，例如「有甚麼動物是住在海裏？」「甚麼動物是吃草的？」

小一叩門面試：家長篇 - 10大面見熱門題

不少學校亦設有家長面見的環節，要求家長與孩子一起或單獨面見，大部分學校都想透過簡單的對話初步認識家長，與對孩子的教育理念是否跟學校一致，故家長亦要做好準備。

點擊圖片瀏覽10大面見熱門題家長篇：

文：劉佩樺   圖：受訪者提供

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