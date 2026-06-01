小一叩門2026｜全面解讀50+條熱門叩小一門問題：點解覺得孩子唔適合獲派學校？
更新時間：09:01 2026-06-01 HKT
發佈時間：09:01 2026-06-01 HKT
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小一叩門2026｜一般的小一叩門面試都需要進行面見環節，有些更要面見家長。想一擊即中入到心儀的叩門小學，就要做足準備。以下的50+熱門叩門問題僅供參考，部分看似容易實則要花點心思回答，特別是家長篇，家長們事前要先擬好答案，勿打「天才波」！
小一叩門面試：孩子篇 - 40種常見題型及題目
曾經歷直資、私立小學面試的孩子當然對於「面試」並不陌生，但對於一些未能經歷小一面試的小朋友來說，面試可說是「難關重重」，既要了解老師或校長的問題，亦要答到「合適」的答案。可於小一叩門面試前為孩子簡單「溫習」一下以下的熱門問題，讓孩子做足心理準備。
小一叩門面試題目：個人題
- 你叫咩名？
- 今年幾多歲？
- 依家讀邊間幼稚園？
- 今日嚟呢度做咩呀？你知道呢度係咩地方嗎？
- 今日坐邊種交通工具嚟？
- 請分享一本（或一中一英）你喜歡嘅圖書。（除非有指定，否則不論中、英文也可）
小一叩門面試題目：家庭題
- 你有沒有兄弟姐妹？如果無，你希望有嗎？
- 邊個同你一齊住？
- 爸爸媽媽做甚麼工作？
- 你爸爸媽媽叫甚麼名字？
- 每天早上誰叫你起床？
- 誰接送你上學放學？
- 放學後，誰幫你檢查功課？誰教你做功課？
- 誰幫你在手冊上簽名？
- 平時放學後，你會和誰一起，多數會做甚麼？
- 周末時，爸爸媽媽會同你做咩呀？
小一叩門面試題目：校園生活題
- 如果响公園見到其他小朋友嗌架，你會點做？
- 你有無參加興趣班呀？可以講講嗎？
- 有無參加過比賽？比賽時有咩感受？
- 試過得獎嗎？如果有，可以分享一下得獎心情嗎？
小一叩門面試題目：情景題
- 如果你唔小心打爛咗一件物件，你會點做？
- 如果响地下執到$50，你會點做？
- 你最心愛嘅玩具畀弟弟 / 妹妹整爛咗，你會點做？
小一叩門面試題目：小組討論 / 活動題
- 學校會安排幾位面試者一起看短片 / 聽故事，然後問問題。
- 老師先講故事，再由面試者繼續創作情節。
- 讓面試者現場揀選畫具、圖書或玩具，然後進行小組活動。
- 面試者自由玩遊戲或砌積木，老師從旁觀察然後問一些相關問題。
- 邀請面試者在眾人前唱歌、講故事，或展示個人專長。
小一叩門面試題目：生活常識題
- 你今天乘搭甚麼交通工具的？
- 過馬路時要注意甚麼？
- 當有緊急事時，你可以打甚麼電話號碼？
- 試講出一些港鐵站的名稱？
- 港鐵車廂內有甚麼是不可以做的？
- 以玩具鐘，考認不認識長短針和會不會看鐘
- 年、月、星期、日和小時的關係。
- 一年有多少季？分別是甚麼？
- 有甚麼交通工具只在港島行駛？
- 日常起居生活的正確習慣，例如吃飯前，去洗手間後要做甚麼？
- 日常普通常識，例如「機場在哪裏？」「過海可以用甚麼交通工具？」
- 家畜和動物的認識，例如「有甚麼動物是住在海裏？」「甚麼動物是吃草的？」
小一叩門面試：家長篇 - 10大面見熱門題
不少學校亦設有家長面見的環節，要求家長與孩子一起或單獨面見，大部分學校都想透過簡單的對話初步認識家長，與對孩子的教育理念是否跟學校一致，故家長亦要做好準備。
點擊圖片瀏覽10大面見熱門題家長篇：
文：劉佩樺 圖：受訪者提供
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