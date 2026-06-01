7-11優惠｜7-Eleven聯乘New Balance第二彈推復刻潮物Retro卡式機+Mini咔嚓相機 附盲盒換購日期及方法

7-11優惠｜繼5月20日與New Balance推跨界合作推出12款的7-Eleven x New Balance「Mini拼砌模型磁貼」系列，引起全城熱搶熱潮，又有另一驚喜登場！第二彈驚喜以「潮玩加Fun」為主題，帶來充滿玩味與極具收藏價值的Retro卡式機及Mini咔嚓相機，不止融合兩大品牌的元素，亦具實用度，定必掀起另一波換購熱潮。同場亦有實用性極高的摺疊運動袋，即睇換購方法與各款產品的特點，到時一齊去換喇！

7-11優惠｜7-Eleven聯乘New Balance第二彈Retro卡式機

從80年代起便陪伴港人成長的Retro卡式機，是不少爸媽與長輩們的集體回憶。在GenZ世代不少昔日潮物相繼回歸，今次7-Eleven與New Balance就將Retro卡式機帶到今個世代！

4款Retro卡式機以盲盒形式登場，每部Retro卡式機都内置一餅卡式帶，入面已預錄一首由Rover呈獻的《難得全家聚一起》改編版 —「7仔梗繫你」45周年主題曲，更貼心附設有線耳機，讓大家可以即換即聽歌！Retro卡式機的外殼融入了7-Eleven和New Balance的設計元素，經典又活潑；每款盲盒更附有專屬款式貼紙，亦窩心考慮到以貼紙區分卡式帶的「Side A」、「Side B」！

Retro卡式機亦設有錄音模式，聽歌後可錄下心聲送給親朋好友，將溫暖的聲音傳遞到對方耳畔，永久保存紀念。Retro卡式機也能收聽電台，滑動即可選擇不同的FM電台頻道，讓大家可體驗80年代拿着收音機接收大氣電波，收聽電台節目的樂趣。

7-11優惠｜7-Eleven聯乘New Balance第二彈Mini咔嚓相機

雖然高清影像大行其道，但近年Mini咔嚓相機又再興起，成為不少GenZ的潮物玩意。今次7-Eleven與New Balance特別推出以盲盒形式發售的4款Mini咔嚓相機，每款都以不同外殼顔色和圖案配搭，除了經典的灰橙拼色，亦有搶眼的粉紅和型格的軍綠，迷你size最啱隨身攜帶，盲盒亦會附贈銀扣或幼鏈，用來掛在鎖匙扣或手袋上更可作裝飾品！

7-11優惠｜7-Eleven聯乘New Balance第二彈推復刻潮物Retro卡式機+Mini咔嚓相機（圖片來源：7-Eleven）

除了基本的拍照和錄影， Mini咔嚓相機更有錄音功能；另外，除了能挑選像素外，在錄影模式中更有移動偵測功能，相機能自動偵測畫面的動靜態，偵測到有動態時自動拍攝，同時畫面靜止超過10秒時便自動停止錄製，可省下儲存空間。迷你的相機更内置25款不同濾鏡，拍照或攝影都可使用，CP值超高！

（圖片來源：7-Eleven）

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同場加映：限量超輕量摺疊運動袋

暑假快到，是旅行的時候了。7-Eleven與New Balance特別推出摺疊運動袋，質地輕盈之餘，容量極大，運動袋還可摺疊在蝴蝶結内，體積細小易攜；更特別設有兩個貼心配備，除了附有拉鏈，更有行李拉桿帶設計，帶去旅行期間shopping就更輕鬆。整個系列Retro卡式機、Mini咔嚓相機及摺疊運動袋將於6月3日早上7時起於7-Eleven登場。立即儲齊全套！

（圖片來源：7-Eleven）

「Mini咔嚓相機」及「Retro卡式機」電子及實體印花派發日期：

．由2026年6月3日早上7時起至2026年6月30日止。於7-Eleven實體店或網店單次購物滿$20即可享電子或實體印花 1 張，其後每$10可多享1張印花，如此類推。

（圖片來源：7-Eleven）

「Retro卡式機」換購方法：

【電子印花】由2026年6月3日早上7時起至2026年7月3日止，儲齊4張電子印花加$248，即可隨機換購1件。「Retro卡式機」均預先包裝並隨機換購，顧客不能選擇款式。現貨數量有限，換購情況會因應個別分店而異。如超過換購數量，本公司可安排訂貨。而取貨日期會按貨源而定，詳情請向店員查詢。

【實體印花】由2026年6月3日早上7時起至2026年7月3日止，儲齊 4張實體印花加 $248，即可隨機換購「Retro卡式機」1件。



【yuu 獎賞計劃會員專享優惠】推廣日期由2026年6月3日起至2026年6月30日止。兌換日期由2026年6月3日早上7時起至 2026 年7月3日止。以8,800 yuu 積分加$218，即可隨機換購「Retro卡式機」1 件。

（圖片來源：7-Eleven）

「Mini 咔嚓相機」換購方法：

【電子印花】由2026年6月3日早上7時起至2026年7月3日止，儲齊 4張電子印花加$168，即可隨機換購1件。「Mini 咔嚓相機」均預先包裝並隨機換購，顧客不能選擇款式。現貨數量有限，換購情況會因應個別分店而異。如超過換購數量，本公司可安排訂貨。而取貨日期會按貨源而定，詳情請向店員查詢。

【實體印花】由2026年6月3日早上7時起至2026年7月3日止，儲齊 4張實體印花加 $168，即可隨機換購「Mini 咔嚓相機」1件。

【yuu 會員專享優惠】推廣日期由2026年6月3日起至2026年6月30日止。兌換日期由2026年6月3日早上7時起至 2026 年7月3日止。以8,800yuu 積分加$128，即可隨機換購「Mini 咔嚓相機」1件。

*想更快儲齊印花，換「Retro卡式機」或「Mini 咔嚓相機」，還可使用分享印花功能！只需輸入朋友的電話號碼，用戶即可瞬間與朋友分享印花，更快儲齊印花換齊全套「Retro卡式機」及「Mini 咔嚓相機」！

（圖片來源：7-Eleven）

「摺疊運動袋」換購方法：

．由2026年6月3日早上7時至7月3日止。 於7-Eleven分店任何消費加$129，即可換購摺疊運動袋1件。

．yuu 獎賞計劃會員專享優惠： 推廣日期由2026年6月3日至7月3日止 ; 兌換日期由2026年6月3日早上7時至7月3日止。以8,000 yuu 積分加 $89，即可換購摺疊運動袋1件。

*產品數量有限，換完即止。客人可挑選款式。圖片只供參考，實際尺寸以實物為準。

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