7-11優惠｜7-Eleven聯乘New Balance推12款迷你波鞋磁貼 一方法可免費換盲盒

7-11優惠｜繼與本地波鞋元祖Yasaki聯乘推出復古限量新品，7-Eleven又有新一輪的45周年慶祝活動！適逢New Balance推全球盛事Grey Days，兩大品牌將聯手大玩『縮小』美學，推出全系列12款的7-Eleven x New Balance「Mini拼砌模型磁貼」系列，精選 NB迷最愛的6 大經典鞋款型號變成縮小版，只有一方法就可以免費換一個！

7-11優惠｜7-Eleven x New Balance Mini拼砌模型磁貼系列登場

為慶祝7-Eleven 45周年及New Balance全球盛事 Grey Days，兩大品牌聯手推出「Mini拼砌模型磁貼」系列，將New Balance灰色美學元素注入7-Eleven創新元素，精選了6大經典鞋款型號 — 574、2002、2010、990v6、204 及1300，再將波鞋縮小化，每個型號推出2個不同顔色，打造成12款迷你鞋立體模型！

（圖片來源：7-Eleven）



這些的骰可愛的「Mini 拼砌模型磁貼」不止是裝飾公仔，還可以細拆成 6 件零件（包括：鞋底、鞋面、支架、鞋帶和兩個 N 字標記），可以重新組裝成小波鞋。模型仲細節滿滿， 990v6有「MADE IN USA」、204L的銀色線條亦神還原！鞋底更附有磁石設計，提高實用度之餘，亦令家具增添趣味。就連盒子也非常有心思，每款模型均附贈指定顔色的半透明迷你鞋盒，盒身結合7-Eleven及New Balance的標誌性品牌元素，並100%忠實還原鞋碼貼紙細節、Barcode，模型更被印滿New Balance Logo的經典包裝襯紙包裹，細節位滿分！

（圖片來源：7-Eleven）

點擊圖片瀏覽7-Eleven x New Balance Mini拼砌模型磁貼系列：

當中11款將會以盲盒形式於7-Eleven和yuu以印花換購形式亮相，而1300更以隱藏版限量現身，只佔所有盲盒約5%，數量極為罕有，全系列中收藏價值最高！另一款1300則會於New Balance門市限定登場。想儲12款「Mini拼砌模型磁貼」將於 5月20日早上7時起於7-Eleven及New Balance指定專門店正式登場。只要於指定時間內儲齊20張電子印花，更有機會免費換一個呢，快快入手喇！

每款模型均附贈指定顔色的半透明迷你鞋盒。（圖片來源：7-Eleven）

點擊圖片瀏覽7-Eleven x New Balance Mini拼砌模型磁貼系列：

「Mini 拼砌模型set」印花派發方法：

電子及實體印花派發日期：由2026年5月20日早上7時起至2026年6月30日止。於7-Eleven實體店或網店單次購物滿$20即可享電子或實體印花 1 張，其後每$10可多享1張印花，如此類推。

「Mini 拼砌模型set」換購方法：

【電子印花】由2026年5月20日早上7時起至2026年7月3日止，儲齊20張電子印花，即可免費隨機換購「Mini 拼砌模型set」1 套（限量 5,000套，先到先得，換完即止）；或儲齊4張電子印花加$56，即可隨機換購 1 套；或儲齊6張電子印花加$88，即可隨機換2套。

【實體印花】由2026年5月20日早上7時起至2026年7月3日止，儲齊4張電子印花加$56，即可隨機換購「Mini 拼砌模型set」1 套；或儲齊6張電子印花加$88，即可隨機換2套。



【yuu 獎賞計劃會員專享優惠】由2026年5月20日早上7時起至2026年6月30日止。兌換日期由由2026年5月20日早上7時起至2026年7月3日止。以8,800yuu 積分加 $25，即可隨機換購「Mini 拼砌模型 set 」1 套。

^指定New Balance 門市地址：https://bit.ly/4dvjZ5y

相關文章｜7-11優惠｜7-Eleven 45周年新一波驚喜 聯乘本地波鞋元祖Yasaki推復古限量新品 附售賣點+價錢