Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

7-11優惠｜7-Eleven 45周年新一波驚喜 聯乘本地波鞋元祖Yasaki推復古限量新品 附售賣點+價錢

親子
更新時間：16:10 2026-04-27 HKT
發佈時間：16:10 2026-04-27 HKT

繼重塑香港首間7-Eleven 經典「紅屋仔」、45%增量版自家產品、碼45周年限定yuu折日及與可口可樂聯乘的相機，為慶祝45周年生日，7-Eleven又有新一波驚喜喇！不少Threads友到日本經常掃「7仔」襪，想不到香港7仔竟聯乘本地波鞋元祖Yasaki推出「45 周年專屬」復古限量新品，更注入標誌性7仔元素，即睇5款復刻80年代潮流美學的限定新品，還有懷舊Cap 帽及別注純棉襪的特定售賣分店地址，4月29日就準備去掃貨喇！

7-11優惠｜7-Eleven聯乘本地波鞋元祖Yasaki推復古限量新品

香港7-Eleven踏入 45 周年，以「梗繫我地」為主題，繼早前多款周年限定產品大受歡迎後，今期7仔首度聯乘陪伴不少香港人成長、本地80年代波鞋元祖品牌Yasaki，打造「7-Eleven 45周年 x Yasaki聯名別注系列」，既重拾昔日情懷，也塑造時尚與功能兼備的日常運動風格。

（圖片來源：7-11）
（圖片來源：7-11）

「7-Eleven 45周年 x Yasaki聯名別注系列」共有5款復刻產品，首推以1989年傳奇鞋款YM729為設計藍本的Y729 EVOLVA元祖波鞋，不但保留元祖級復古輪廓之餘，更在舒適度上全面進化！同場還有於80年代大熱的Y126經典保齡球袋、經典懷舊Cap帽、Y175迷你保齡球袋，也有全新別注純棉襪，將7-Eleven熱賣襪款招牌三色調與Yasaki的格調藍色融合，搶眼的撞色設計更添復古味道！

（圖片來源：7-11）
（圖片來源：7-11）

點擊圖片瀏覽7-Eleven聯乘本地波鞋元祖Yasaki全系列：

元祖波鞋、Y126經典保齡球袋及Y175迷你保齡球袋將於4月29日起，於「7仔預購網店」及7-Eleven App 開賣；而懷舊Cap帽及別注純棉襪亦將於 4 月 29 日早上7時起，於多間指定分店同步發售！

點擊圖片瀏覽Cap帽及別注純棉襪指定售賣分店地址：

相關文章｜ 免費派2,000盒夾心餅乾條 玩遊戲嬴固力果造型擦手巾/輕便防曬雨傘｜親子優惠

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
謝賢再被爆「爺孫戀」秘聞 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收謝婷婷珠寶附「歸還通知」
謝賢再被爆「爺孫戀」秘聞 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收謝婷婷珠寶附「歸還通知」
影視圈
7小時前
方嘉柏周三谷戰派出五駒上陣。
莫雷拉請假 方嘉柏倚重三騎師
馬圈快訊
21小時前
鑽石山站情侶遭躁漢推跌 原列糾紛 再到警署誓言追究
01:18
鑽石山站情侶遭躁漢推跌 報案誓言追究 警列襲擊調查
突發
5小時前
六合彩50周年金多寶｜頭獎$2.28億5.2攪珠 網民出發達奇招 邀陌生人夾錢豪買15個字半注｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜網民出發達奇招 邀陌生人夾錢豪買15個字半注｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
羈留青年遭木棍捅肛門致直腸出血 時任懲教助理與一羈留人士認罪還押候懲 另4人不認罪明開審
羈留青年遭木棍捅肛門致直腸出血 時任懲教助理與一羈留人士認罪還押候懲 另4人不認罪明開審
社會
4小時前
街市買平價游水魚驚變「白眼魚」 港女怒控換魚 眼利網民卻揭「駭人真相」：根本不是死魚！｜Juicy叮
街市買平價游水魚驚變「白眼魚」 港女怒控換魚 眼利網民卻揭「駭人真相」：根本不是死魚！｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
點解香港沒有爛尾樓｜湯文亮
點解香港沒有爛尾樓｜湯文亮
樓市動向
5小時前
草蜢演唱會丨蔡一傑首揭患腦癌細節 切7cm腦瘤後得知擴散情天霹靂：繼續搵方法醫
15:45
草蜢演唱會丨蔡一傑首揭患腦癌細節 切7cm腦瘤後得知擴散情天霹靂：繼續搵方法醫
影視圈
9小時前
茶皇殿44折歎海鮮餐！$98起歎齊即撈肉蟹+乳鴿+小菜燉湯 54折豪食片皮鴨配龍蝦桶蠔
連鎖酒家44折海鮮餐優惠！$98起歎齊即撈肉蟹+乳鴿+小菜燉湯 54折豪食片皮鴨配龍蝦桶蠔
飲食
20小時前
水泉澳街市兩檔販爭執 其中一男持刀斬傷兩人 當場被捕
00:41
水泉澳街市兩檔販爭執 其中一男持刀斬傷兩人 當場被捕
突發
5小時前