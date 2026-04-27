7-11優惠｜7-Eleven 45周年新一波驚喜 聯乘本地波鞋元祖Yasaki推復古限量新品 附售賣點+價錢

繼重塑香港首間7-Eleven 經典「紅屋仔」、45%增量版自家產品、碼45周年限定yuu折日及與可口可樂聯乘的相機，為慶祝45周年生日，7-Eleven又有新一波驚喜喇！不少Threads友到日本經常掃「7仔」襪，想不到香港7仔竟聯乘本地波鞋元祖Yasaki推出「45 周年專屬」復古限量新品，更注入標誌性7仔元素，即睇5款復刻80年代潮流美學的限定新品，還有懷舊Cap 帽及別注純棉襪的特定售賣分店地址，4月29日就準備去掃貨喇！

7-11優惠｜7-Eleven聯乘本地波鞋元祖Yasaki推復古限量新品

香港7-Eleven踏入 45 周年，以「梗繫我地」為主題，繼早前多款周年限定產品大受歡迎後，今期7仔首度聯乘陪伴不少香港人成長、本地80年代波鞋元祖品牌Yasaki，打造「7-Eleven 45周年 x Yasaki聯名別注系列」，既重拾昔日情懷，也塑造時尚與功能兼備的日常運動風格。

（圖片來源：7-11）

「7-Eleven 45周年 x Yasaki聯名別注系列」共有5款復刻產品，首推以1989年傳奇鞋款YM729為設計藍本的Y729 EVOLVA元祖波鞋，不但保留元祖級復古輪廓之餘，更在舒適度上全面進化！同場還有於80年代大熱的Y126經典保齡球袋、經典懷舊Cap帽、Y175迷你保齡球袋，也有全新別注純棉襪，將7-Eleven熱賣襪款招牌三色調與Yasaki的格調藍色融合，搶眼的撞色設計更添復古味道！

（圖片來源：7-11）

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元祖波鞋、Y126經典保齡球袋及Y175迷你保齡球袋將於4月29日起，於「7仔預購網店」及7-Eleven App 開賣；而懷舊Cap帽及別注純棉襪亦將於 4 月 29 日早上7時起，於多間指定分店同步發售！

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