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免費派2,000盒夾心餅乾條 玩遊戲嬴固力果造型擦手巾/輕便防曬雨傘｜親子優惠

親子
更新時間：12:45 2026-04-23 HKT
發佈時間：12:45 2026-04-23 HKT

喜歡吃朱古力夾心餅乾條的小朋友要留意，固力果將於5月份一連兩個周末於港島及新界4個不同地點送出2,000盒pejoy夾心餅乾條，還有超可愛的固力果造型擦手巾、輕便防曬雨傘，只要去玩遊戲就有機會免費獲得，即得親子優惠詳情。

親子優惠｜玩遊戲嬴2,000盒夾心餅乾條、固力果禮品 

小朋友都愛吃外層塗滿各種風味朱古力醬的Pocky百力滋，固力果「pejoy超人氣夾心餅乾條」系列的經典「pejoy朱古力味夾心餅乾條」及人氣「pejoy士多啤梨味夾心餅乾條」今年再度回歸，更會帶同2,000盒免費pejoy夾心餅乾條、固力果造型擦手巾、輕便防曬雨傘同大家迎接夏天。

固力果「pejoy超人氣夾心餅乾條」系列的經典「pejoy朱古力味夾心餅乾條」及人氣「pejoy士多啤梨味夾心餅乾條」。（圖片來源：固力果）
固力果「pejoy超人氣夾心餅乾條」系列的經典「pejoy朱古力味夾心餅乾條」及人氣「pejoy士多啤梨味夾心餅乾條」。（圖片來源：固力果）

於5月一連2個周末（5月2至3日、9至10日）遊走多個地區的超級市場與大家玩遊戲，想要pejoy夾心餅乾條、固力果造型擦手巾、輕便防曬雨傘，就要留意以下派發地點喇！（禮品數量有限，送完即止）。

玩遊戲就有機會免費獲得2,000盒pejoy夾心餅乾條、固力果造型擦手巾、輕便防曬雨傘。（圖片來源：固力果）
玩遊戲就有機會免費獲得2,000盒pejoy夾心餅乾條、固力果造型擦手巾、輕便防曬雨傘。（圖片來源：固力果）

點擊圖片瀏覽免費派發地點：

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