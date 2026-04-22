兒童圖書開倉過萬本圖書繪本低至一折 $10特價區/買6本享6即/網店同步啟動｜親子優惠

圖書開倉｜想孩子學業進步，除了多溫習、上課要專心，多看圖書也有助提升語文能力，對於增強邏輯思維也有幫助。想小朋友看閱讀，就要先提高他們對圖書的興趣，就讓他們自選喜歡的書籍吧！今日（22日）起至4月27日，半年一度的「蘋果樹圖書繪本大開倉」再次舉行，一連6日將有過萬本兒童圖書、兒童繪本低至一折出售，更特設$10特價區，還有買6本即享6折等多重優惠，網店也同步開倉，即刻帶同孩子出發，去入手好書，享受親子共讀時光。

親子優惠｜蘋果樹圖書繪本大開倉3大優惠（圖片來源：蘋果樹圖書）

親子優惠｜蘋果樹圖書繪本大開倉3大優惠

「蘋果樹圖書繪本大開倉」於即日起至4月27日於油塘書倉及蘋果樹屋網上書店舉行，一連六天的開倉將有超過一萬本精選圖書以優惠價發售，當中包括幼兒繪本、人氣童書到小學補充練習等等。活動期間將希3大優惠，如設有激抵$10特價區及低至1折優惠，當中更有備受歡迎的超筍繪本，數量有限，先到先得；現場亦設買滿6本正價圖書，即享6折（1至5本享65折）。另外，若未能抽空親身到實體開倉店，網店開倉亦同步啟動，媽媽們可到蘋果樹屋網上書店，正價圖書一律有65 折。

$10特價區（圖片來源：蘋果樹圖書）

3類必掃人氣好書

蘋果樹圖書每年都會舉行多場兒童圖書開倉活動，由於書種豐富多樣，價格極為吸引，每次舉辦都受到家長們歡迎，帶齊「車仔」來掃書。而今次人氣好書亦有多款深受小朋友歡迎的熱門系列，包括超 《屁屁偵探》、《屁屁丹迪》、《野貓軍團》、《100層樓的家》、《多啦A夢》、《大排長龍》系列、宮西達也系列。

最新屁屁偵探讀本（圖片來源：蘋果樹圖書）

另外亦有不少實用教育與功能書，如幼兒發聲書、貼紙書、STEAM系列圖書、情緒教育及性格養成繪本，如：文房香港出版品格教育繪本、生活學習繪本系列；同時方便各位媽媽備戰9月份的新學期，有不少教育圖書，當中包括小學中、英、數補充練習特價區、幼兒早教腦力開發系列，讓大家可以一站式掃貨。

文言文輕鬆學 原價$107/本（圖片來源：蘋果樹圖書）

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蘋果樹圖書繪本大開倉

日期：2026年4月22日（星期三）至 27日（星期一）

時間：10:00 - 18:30

地點：油塘草園街4號華順工業大廈2樓D室（港鐵油塘站A2出口，步行約7分鐘）

支付方式： 現場支援現金、八達通。購物滿指定金額可使用信用卡、Alipay或 WeChat Pay。

蘋果樹屋官網：＞＞按此＜＜

掃貨注意事項

．現場接受現金、八達通及指定金額之信用卡、Alipay、WeChat Pay ；

．請自備環保購物袋，建議家長自備購物袋或旅行喼，以便搬運心儀圖書；

．現場通道通道較窄，攜帶嬰兒車的家長需將車輛泊於門外；

．所有圖書先到先得，不設留貨或送貨服務。



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