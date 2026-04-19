嘉頓×昂坪360春日滋味派對 4米巨大嘉頓什餅/藍白格仔水晶車廂/嘉頓三文治工作坊｜親子好去處

農曆新年的送禮之選嘉頓家庭什餅，是不少爸媽的兒時回憶，那時大家爭吃最愛的餅乾款式，體驗滋味與簡單而純粹的快樂。這款陪伴不少香港人成長的餅乾，於今個春天將會「放大」出現在昂坪市集，連同巨型香葱薄餅、巨型生命麵包等各位去重拾快樂。即睇活動日期與詳情。

親子好去處｜嘉頓×昂坪360巨大化嘉頓什餅必打卡

本地經典品牌嘉頓特別與今年步入20歲生日的昂坪360聯乘，於昂坪纜車及昂坪市集打造「春日滋味派對」，為大家帶來驚喜的「脆」味之旅。即日起至5月10日，兩架限定主題水晶車廂換上生命麵包的經典藍白格仔包裝造型萌爆登場！坐進主題纜車，就如化身為一塊香噴噴的麵包，被裝進藍白格仔巨袋內！

即日起至5月10日，昂坪360兩架限定主題水晶車廂換上生命麵包的經典藍白格仔包裝造型萌爆登場！（圖片來源：昂坪360）

步出纜車走進昂坪市集，即發現高約四米的巨型嘉頓生命麵包主題復活蛋，配上萌萌的兔子耳朵，還有嘉頓忌廉威化、牛油蛋糕、朱古力手指餅等經典產品，大家可走進巨型復活蛋中於萬花筒鏡子下打卡，也可坐在瑞士卷鞦韆上享受藍天。

大家可走進巨型嘉頓家庭什餅、香葱薄餅、 生命麵包打卡！（圖片來源：嘉頓）

打卡贏盲盒+嘉頓美食包

於指定日子期間，小朋友持有即日來回纜車門票，還可免費獲贈「嘉頓集出滋味遊戲卡」，參與「集出滋味蓋印活動」，於市集三個「打卡點」收集印章，集齊即可獲得特別版家庭什餅磁貼夾盲盒一個或嘉頓產品造型抹手巾一條，以及嘉頓美食包一份。另外，亦可換領「嘉頓三文治工作坊」入場券，以嘉頓麵包親手製作專屬三文治，肚子滿足地完結麵包之旅。

集齊印章可換取限定禮物，還有機會參加「嘉頓三文治工作坊」。（圖片來源：嘉頓）

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嘉頓×昂坪360 「春日滋味派對」

日期：即日起至5月10日

地點：昂坪市集、昂坪市集圓形廣場、昂坪市集360旅遊資訊中心

$30本地小童來回纜車門票優惠

日期：即日起至5月10日

詳情：本地賓客可以$30優惠價購買小童來回纜車門票1張

* 小童賓客會於昂坪360職員的要求下出示香港身份證正本（11歲或以下小童則為香港出生證明書正本或副本）， 以核實年齡。

* 優惠適用於全部車廂類型，包括全景纜車、標準車廂及水晶車廂；該來回纜車門票僅適用於同一種車廂類型使用。

集出滋味蓋印活動

日期：即日起至5月10日（只限周末及公眾假期）

時間：10:30 - 17:30

禮品換領地點：昂坪市集360旅遊資訊中心

參加方法：

1. 凡持有即日小童來回纜車門票的賓客可於東涌纜車站售票處或昂坪市集360旅遊資訊中心免費領取集出滋味遊戲卡乙張，完成蓋章可以換領禮品。

2. 成人或長者賓客可以$30於昂坪市集旅遊資訊中心購買集出滋味遊戲卡1張，完成蓋章及出示即日纜車門票，即可換領禮品。

嘉頓三文治工作坊

日期：5月1 - 3日

時間：11:00 - 17:00

地點：昂坪市集2號店Mountain Cafe

參加方法： 憑即日小童纜車門票及集齊蓋印的遊戲卡，到360旅遊資訊中心換領工作坊入場券，再憑入場券顯示的指定時間前往參加。

* 每天6場，每場大約1小時，首場開始時間為11:00，尾場開始時間為16:00。