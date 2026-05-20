社區中適合SEN孩的兒童友善空間 4個免費遊樂場推介+6種具訓練功能的玩樂設施｜SEN學堂

對很多家長來說，帶孩子到公園玩樂本是一件平常的事情。然而，對於有特殊學習需要（SEN）的兒童及家長而言，一次簡單的外出，家長往往需要考慮更多：環境安全嗎？地點方便嗎？

人多不多？遊樂設施合適嗎？原來，兒童參與社區活動不止是「玩吓」那麼簡單，尋找一個真正「友善」的活動空間，同樣至關重要。

適合SEN兒童的友好活動必具4個條件

對於SEN兒童的友好活動，並不是指某一類型「特定安排」的活動，而是指兒童可以按自己能力參與、逐步適應、舒服投入的活動。它可以是在公園遊樂、使用社區設施、親子散步，甚至是一次有計劃的家庭郊外探索。

（圖片來源：PhotoAC）

對SEN兒童來說，友好活動最重要的是「環境清晰」、「步驟簡單」、「刺激適中」及「有人陪伴」。而對家長而言，友好活動則代表不用一直擔心孩子被催促或指責，而是能放心讓他們慢慢嘗試、慢慢玩。當孩子覺得「我可以一起參與」，能夠開心地玩、放心地探索，活動就有了真正的意義。這類活動不止重視「玩」，更重視兒童能否在過程中感到被接納、被支持、被看見，並在參與中慢慢成長。

多元化共融遊樂設施

日常生活中，只要家長細心留意，便會發現社區中不乏對親子及SEN兒童友善的活動和設施。一般而言，友善的社區活動通常具備以下特點：場地無障礙、設施設有不同難度、規則清晰、感官刺激適中，並允許家長或照顧者陪同參與。這些元素有助兒童在活動中感到安心，並逐步建立參與感。

佐敦谷公園（圖片來源：康文署）

現時康文署轄下約七成兒童遊樂場設有多元化的共融遊樂設施。而屯門公園更是本港極具代表性的共融友善空間。園內設施劃分為多個遊玩主題區，包括嬉水、音樂感官、彈跳、平衡轉盤、氹氹轉、攀爬、感官牆、沙池及鞦韆等，讓不同能力和需要的兒童都能找到適合自己的玩法。此外，公園的設計亦鼓勵家長在旁陪伴與引導，促進親子互動。

玩水對所有孩子來說都是極具吸引力的活動。（圖片來源：資料圖片）

除了大型共融遊樂場，不少屋邨公園、海濱長廊、兒童遊戲室及休憩花園，同樣提供合適的活動及設施選擇。家長在尋找合適的地方時，重點不應只放於玩樂設施，而應考慮該空間能否讓兒童按自己的節奏投入參與。家長不妨尋覓居住地區附近及出行便利的地點，作為兒童連接社區的起點。

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公園是兒童在社區的訓練場 6種不同訓練功能的玩樂設施

家長帶兒童到公園遊玩時，不妨先在四周或草地走動一圈、觀察環境，再逐步嘗試滑梯或小型攀爬設施，讓兒童慢慢「熱身」，避免一開始便接觸過於刺激的活動。

公園內不同的遊樂設施，都蘊含多元的學習元素及價值：

滑梯與攀爬架：有助訓練大肌肉、平衡力及身體協調，在上落過程中亦學習面對挑戰。

鞦韆與搖擺設施：提供前庭刺激，有助感統發展及身體空間感。

沙池與水池：多項感官刺激，幫助放鬆，同時訓練手部操作能力。

音樂牆與聲音裝置：藉此進行語言刺激，建立因果概念，如按壓裝置後發出聲音。

平衡木：提升步伐控制、大小肌肉協調，建立自信心。

親子鞦韆或雙人設施：促進親子或與他人互動，加強參與動機。

車公廟路遊樂場的歡樂搖擺有點像新式蹺蹺板，以站立形式和對面的小朋友一起升高降落，十分好 玩。（圖片授權：讀者Colvin Lee）

另外，家長必須明白每位兒童的需要各有不同：有的喜歡跑跳、追求刺激，有的則對聲音、人群或光線較敏感，有的需要較多提示，有的則適合簡單清晰的活動步驟。所謂SEN「友善活動」，正是能夠接納這些差異，並提供合適空間與節奏的地方。對感官敏感的兒童而言，較安靜的位置、人流較少的時段、流程簡單的遊戲環境，可能比大型熱鬧的設施更合適；而對動作協調能力較弱的兒童，難度較低的遊玩設施，反而更能提升參與度並建立成功經驗。因此，家長應先了解子女的特性

與需要，從而作出不同的安排與準備。

透過持續的陪伴， 將遊戲轉化為自然的學習和訓練機會。例 如在玩沙時，簡單描 述「堆沙」的步驟： 「首先用鏟子掘沙， 然後堆起……」這些日常對話，已能促進語言及認知發展。（圖片來源：PhotoAC）

隨着兒童逐步融入社區，外出時信心漸增，生活也更輕鬆自在。社區正是孩子成長的重要場所，每一次簡單的外出和遊玩，都是無價的學習歷程。

註冊社工、香港基督教服務處心橋融合教育服務（第四隊） 單位主管張秀兒

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