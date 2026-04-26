拆解SEN孩子學習樂器3大挑戰 英國皇家音樂學院考試原來有特殊調適申請？｜SEN學堂

「呯呯呯呯⋯⋯喳喳⋯⋯呯⋯⋯」這夜，客廳中又傳來星宿王子練習的聲音。縱然不少家長深知學習樂器帶來的裨益，卻仍會憂慮甚至懷疑SEN孩子是否有能力應付，你是否也是其中之一？悄悄告訴大家，我家的星宿王子及日月公主，便曾接觸及學習五種不同樂器，包括鋼琴、爵士鼓、小提琴、大提琴及長笛。今天，就讓我們一同來探索SEN孩子在學習樂器時，可能面對的困難及應對方法。

SEN孩子學習樂器挑戰1：難於安坐

大部分樂器均要求孩子安坐及專注學習，但對於患有專注力不足及過度活躍症（ADHD）的孩子來說，要他們安坐30甚至45分鐘並非易事。故家長除了因應孩子的專注力調整課堂長短外，亦可考慮把課堂安排在「放電」環節後，好讓他們的大腦有更好準備。

（圖片來源：PhotoAC）

在眾多樂器中，確診ADHD的星宿王子選了需要較多肢體律動的爵士鼓，這項樂器容許孩子在敲打過程中手腳並用，身體更可隨着節拍輕鬆擺動。偶爾遇上節奏強勁的曲目，更可成為星宿王子消耗能量及宣洩情緒的理想途徑。

（AI生成圖片）

SEN孩子學習樂器挑戰2：閱譜困難

縱然針對「讀寫障礙」與「閱譜能力」關係的研究不多，但對於患有讀障的孩子來說，閱讀五線譜上的各種符號，還是隱藏着不少挑戰。在平日閱讀時，確診讀障的日月公主容易出現跳行跳字，同樣，當她閱譜時，也會出現類似情況 —— 有些音符消失了。另外，音符在不同的間線上，有其獨有的音名或唱名。日月公主的追視能力較弱，縱然有足夠的樂理知識，但還是需要較長的時間辨別五線譜上的符號，影響她閱譜的速度及演奏的流暢度。我曾嘗試以顏色區分線與間，加強她的視覺記憶；亦曾製作音符卡助她練習。日月公主還提醒我，要避免在原本已密密麻麻及充滿各種符號的樂譜上加上太多線或圈的額外標記，這會令讀障孩子眼花繚亂，百上加斤。

以顏色區分五線譜的線與間、自製音符卡， 能有效幫助讀寫障礙孩子減低閱譜混亂。（圖片來源：PhotoAC）

SEN孩子學習樂器挑戰3：協調障礙

學習樂器需要各種器官及肢體協調，亦需要動用身體的不同肌肉。部分SEN孩子的協調能力較遜，又

或口肌手肌能力較弱。家長在選樂器時，除了參考孩子的興趣外，也可考慮從能力入手，讓孩子建立成功感，增加持之以恆的動力。敲擊樂例如鋼琴及鼓，對協調能力的要求相對較低。相反，弦樂如小提琴及大提琴，對小肌肉的要求則較高。吹奏樂器如長笛及小號等，更講求眼、手與口的配合，難度絕不能小覷。

（圖片來源：PhotoAC）

音樂： SEN孩子的情感出口與成長階梯

音樂能陶冶性情，抒發情感。對於情緒起伏較大或不擅長情感表達的SEN孩子來說，旋律及音符或

許是他們的另一語言，同時更是與外界交流的另一扇窗。在學習樂器的過程中，SEN孩子亦能得到不少訓練機會，例如孩子需要專注閱譜及聆聽、身體各部分需要互相協調等。透過與別人合奏，SEN孩子還能從中學習社交，體驗彼此配搭的美妙。他們甚至能在表演或考核過程中，鍛煉韌力，建立自信及成功感。

●合奏不止 是音樂練習，更是SEN孩子學習輪流、聆聽與互相配合的好機會。（圖片來源：PhotoAC）

五線譜上的音符，有高有低，有快有慢，這才動聽，人生的樂章也如是！SEN孩子的學習過程，或許

比別人困難，然而他們還是能探索，掌握及譜奏屬於他們的樂章。願我們的孩子，也能享受音樂、享受人生，找到讓他們發光發亮的舞台！

溫馨提示：英國皇家音樂學院考試可申請特殊調適

英國皇家音樂學院聯合委員會（ABRSM）可為特殊需要考生提供考試調適，如延長考試時間、放大樂譜等。若有需要，家長可與樂器或樂理老師商討及申請。

FB@日月公主SEN之日月版主影子

影子 —— 看似灰暗無色，一片孤寂；回頭一看，卻見暖暖光芒，照耀前路。這是我的筆名，也是我的提醒！育有兩名SEN孩子 —— 星宿王子（確診ADHD）及日月公主（確診讀寫障礙及ADHD並伴有ASD

徵狀）。透過專頁「日月公主SEN之日月」分享養育SEN孩子的甜酸苦樂及高低起跌，與同路人互勉共情，同路同行。

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