親子瑜伽：讓愛與成長「動」起來 3個瑜伽動作推介全方位提升孩子身心靈

親子瑜伽｜兒童的成長發展與親子間的親密連結息息相關，而親子瑜伽正是一項能輕鬆營造「高品質陪伴」的親子活動。只需要鋪上一塊地墊，全家便能在歡笑聲中拉近距離，不僅提升身體的靈活性，更同時培養孩子的專注力與社交能力。

（示意圖/AI生成圖片）

親子瑜伽｜一家大小參與 全方位鍛煉

兒童瑜伽將傳統瑜伽動作和呼吸練習簡化，並結合音樂、遊戲和故事元素。而親子或家庭瑜伽則更進一步，加入講求合作性的雙人動作，適合一家大小共同參與，在歡樂中鍛煉肌肉力量、柔軟度與平衡感。瑜伽動作有助提升身體意識，如「戰士式」能強化大腿，「下犬式」則能伸展全身。呼吸練習也同樣重要，最為人所認知的「腹式呼吸」（吸氣時腹部隆起，呼氣時腹部收縮），能幫助孩子放慢呼吸節奏，學習透過觀察呼吸來平靜心情、調節情緒。長期練習，甚至有助孩子說話更清晰流暢。

（圖片來源：PhotoAC）

藉互動 學詞彙、學社交

由於親子瑜伽講求合作性，因此也能營造豐富的社交機會，促成有意義的眼神接觸、肢體接觸和即時溝通。孩子需要全神貫注地觀察、模仿家人的動作和語言。例如，家人維持動作時由一數至十，孩子慢慢會明白時間的長短，甚至「秒數」和「分鐘」的概念。當家人介紹動作時說出身體部位名稱（如：手肘、腳底）、動詞（如：舉起、拱高）、方向詞（前後、左右、側邊）和形容詞（如：高低、輕重），孩子專注聆聽並全身參與，更能深入掌握詞彙。練習時，大家也能自然地互相鼓勵、評論、讚賞、感謝，這正正是學習社交的寶貴機會。

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分齡引導 讓瑜伽融入生活

建議家長可以先從每天5至10分鐘的小練習開始，建立習慣後再逐步延長至15至30分鐘。

3歲以下： 可以進行嬰幼兒按摩和被動伸展。

3至6歲： 適合進行單人或雙人動作，加入兒歌、故事和角色扮演元素，增加趣味性來維持專注力。例如，做「蝴蝶式」上下拍打雙膝時，家長可以把它說成是蝴蝶飛舞，和孩子一邊拍動一邊數數或唱兒歌，培養節奏感；做「獅子式」張大嘴巴發出「哈！」的一聲（模仿獅子吼叫），扮演威風的森林之王。

6歲以上： 可以嘗試聽着純音樂，專注於當下的呼吸和身體感覺，並挑戰較高難度的雙人動作。

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3個親子瑜伽動作推介

以下推薦三個溫和的親子瑜伽動作，適合三歲以上的孩子與家人一起嘗試！

1. 貓牛式：模仿動物伸展呼吸，重複5至10遍

兩人面對面或並排跪在墊上，雙手按在身前，吸氣時抬頭挺胸，扮演牛牛；呼氣時扮演貓咪，拱高背部，頭自然垂下。父母帶領孩子重複5至10遍緩慢的吸氣（牛式）和呼氣（貓式）。通常孩子看到家人模仿可愛的動物表情，都會開懷大笑，非常投入。

（圖片來源：香港基督教服務處）

2. 夥伴船式：像坐小船般對坐，維持20秒

兩人面對面坐，拖着對方雙手，腳底碰腳底。然後一起抬起腿，兩雙腳形成「V」字，輕輕前後或左右搖動，像坐小船般維持10至20秒。過程中不妨互相鼓勵：「加油，唔好跌落水呀！」

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3. 夥伴樹式：單腳站立互相靠依，維持10秒

秒大人單腳站立扮演大樹，然後孩子站在身旁，單腳站立扮演小樹，維持10秒。親子可以互相倚靠，站穩後舉高雙手，想像有風吹過，雙手左右擺動。完成後，家人可讚賞孩子：「小樹，你用單腳都企得好穩喎！」

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多讚賞 多分享

如果孩子容易疲倦、分心或出現衝動行為，家長可以縮減練習時間至五分鐘，並縮減維持動作的時間至三至五秒，也能配上兒童喜愛的兒歌，建立能夠順利完成活動的成功感。每次練習後，大家可以一起平躺進行「大休息」。每人將一隻布偶放在肚子上，放慢呼吸，看着布偶升高、降下，亦可以慢慢地「數數字」，從1數到20。結束後，家長可以讚賞孩子的努力並描述自己的感覺：「我隻腳好攰，不過心情好輕鬆！」再邀請孩子分享感覺。

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動作是其次 互相同理接納才是關鍵

我留意到不少家長過於着重孩子是否能夠跟從動作要求，費盡唇舌指導，卻忽略了自己。其實，親子瑜伽是一個實踐「覺察與修復」的平台，家長不必急於教導或糾正，反而應善待自己，不強求完美姿勢，只需多耐心觀察、接納彼此的情緒和需要。如果孩子未能模仿動作，父母可用同理心回應，如：「呢個動作唔容易，但我見到你有努力試，我哋一齊做多次呀！」善用肢體示範，簡化指示，甚或留待下次再試。

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由今天起，除了與孩子玩玩具、說故事，也試着在忙碌的日常中抽出片刻，與孩子一同深呼吸、伸展身體吧！

香港基督教服務處言語治療師、兒童瑜伽導師 林芷婷（Krystal）