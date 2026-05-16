SEN學堂｜固執又不跟指令？3大方法提升自閉症孩子的家居學習與自理能力

作為一個出道20多年的SEN媽媽，筆者在過去兩年一直與社福機構及特殊學校合作，在不同訓練中心為自閉症孩子（下稱A仔）進行家居訓練，內容包括穿衣、刷牙、自己食飯、簡單收拾等日常生活步驟。

（圖片來源：《親子王》）

很多家長面對的困難十分相似。以在職媽媽小玲為例，她的孩子今年七歲，經常忘記步驟、調亂次序、不專心、出現固執行為、不跟指令、情緒爆發。小玲和家人對自閉症認識不深，沒有接受過特別培訓，照顧A仔的經驗有限。這種情況在香港十分普遍 —— 許多家長都是在得知孩子是A仔後，才開始了解甚麼是自閉症。即使如此，他們仍然努力學習，這份堅持難能可貴。

大部分上述狀況都是自閉症的常見特徵。其中，家長最頭痛的往往是學習能力與自理能力。以自己穿衣為例，不少家長表示已經教了很多次，但孩子每次都會漏掉步驟或調亂次序，令家長要時刻在旁協助，無法分身處理其他家務。

（圖片來源：《親子王》）

方法1：將步驟細分至「剛剛好」

傳統的教學方式（家長講、孩子聽；大人示範、孩子旁觀）較適合主流小朋友，但對A仔來說卻未必奏效。教導A仔步驟時，一氣呵成地講解怎樣做是「大忌」 —— 因為A仔對指令的理解大多有困難，字數越多，他們就越困惑。大量內容與密集語速只會令A仔不自覺「hang機」。

（圖片來源：PhotoAC）

教A仔要用「A仔的特別方式」 —— 將步驟拆得非常細，減少依賴語言。只要調整教學方式，孩子一定學得到。有家長曾反映，社工和老師已經提過這些方法無數次，日常生活中亦有應用，但效果不大。關鍵在於：單純將穿衣的六個基本步驟拆成十二個步驟，對A仔來說「量仍然太大」。真正的竅門是 —— 在步驟1與2之間，再加入步驟1.1、1.2、1.3……當步驟拆得極細之後，根本不需要使用大量語言作補充，講話速度自然慢下來。對A仔而言，這是剛剛好、接收得到，又跟得上的資訊量。

方法2：視覺提示與手把手教學

為了令A仔學得更好，家長可以預備視覺步驟提示 —— 用精簡文字或圖片列出所有步驟，列印出來或使用圖卡作為輔助。每做一個步驟，就要求A仔在視覺提示中用手指出來。

最關鍵的一步是，教步驟時以「手把手跟住做」的形式進行。例如，家長拿起一條牛仔褲，孩子亦同時拿起自己的褲子。此時，要求孩子來回觀察：家長的手在哪裏？在褲腳？在褲頭？還是在褲管？孩子自己的手又是怎樣？兩者有何不同？

（圖片來源：《親子王》）

A仔最缺乏的，正是這種人與物件之間來回的觀察能力。如果家長能用這種形式教導，不單能提升學習能力與自理能力，連部分自閉症症狀都能減輕。

方法3：用非語言提示代替直接答案

要是A仔真的忘記步驟，家長切忌直接將答案講出來。例如，下一個步驟是「打開衣櫃拿褲子」，千萬不要說「櫃呀、衣櫃呀……」等。家長要學會「忍一忍口」，寧願作出非語言提示，如用手指指向衣櫃，或者走近衣櫃咳兩聲。當A仔能主動想到答案，腦內的神經元會因為受到刺激而增生，久而久之，他們的表現和學習能力都會提升。

（圖片來源：《親子王》）

最後，如果可以的話，將視覺步驟張貼出來。在有需要時，那就是A仔的自我提醒，整體學習效率亦會因此提高。

陳杏儀（Minnie）

陳杏儀（Minnie）

出道21年的SEN媽媽，和家人於2021年成立親和藝術慈善基金，每年舉辦SEN學童進步獎，鼓勵社

會欣賞SEN學童的進步。通過自身的經驗和不斷進修，現為讀寫障礙、ADHD、ASD導師、繩索治療

導師。同時積極推動SEN青少年就業，經營The Harmony共融餐廳。

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