小六生誤食入浴劑校方及時發現送院 家長：「個包裝真係好似零食」附醫生3個關鍵處理法｜親子熱話

為了吸引大、小朋友，近年不少受歡迎的糖果都會推出特別版，有的化身成護手霜，也有變成護唇膏、入浴劑，包裝跟原來的糖果一模一樣，如不細心閱讀產品上的說明及指示，根據分辦不出兩者。今日（19日）多個家長WhatsApp群組流傳一宗有關元朗一所小學有4位小六生誤食入浴劑的事件，幸而校方及時發現並將孩子送院。事件引起家長們的熱議，指入浴劑真的「個包裝真係好似零食」，提醒其他家長別掉以輕心。

小六生誤服入浴劑送院 校方發出通告提醒

今日（19日）於多個家長群組中流傳一段校園新聞，指元朗一所小學有4位小六生，因誤服入浴劑需送院治療。根據群組內容消息，指案發時有多部救護車趕到學校，將4名誤把入浴劑（浴鹽）當作零食放入口的小六生送院治理。校方於事件後翌日，由「健康校園小組」發出以「學生誤服入浴劑事件」為題的通告，並提醒各位家長與學生要細心閱讀產品上的指引，以免重蹈覆轍。通告內容：「昨天下午，六勤班班主任於午膳後發現班中四位學生誤食少量由家中帶回學校的一包入浴劑（附圖），其包裝與一般糖果極為相似，但有寫明『入浴劑』及 "Don't eat" 字眼。學校已即時聯絡家長，並召喚救護車護送相關學生到醫院檢查。經醫生診斷後，學生均沒有大礙，不用洗胃，只需回家觀察及休息。今天相關學生亦已回校上課。

於事件發生後第二日，校方即時發出通告。（圖片來源：網上圖片）

學校提醒家長，必須留意提供給學生的食物是否安全，特別留意包裝上的標籤及字眼，以防有同類事件發生。學校亦會加強教育，提醒學生注意飲食衛生，確保安全。特此告知，謝謝您的合作！」

有指學生誤服這款入浴劑。（圖片來源：網上圖片）

家長讚校方反應快 網民：「大人都覺得好似零食」

有家長讚揚校方反應迅速，並即時發出全校通告提醒家長與孩子。「覺得校方反應好快，亦都證明咗老師有關心學生，見到零食包裝有問題即刻去查問。」

（示意圖，非當事人，AI生成圖片）

有家長指包裝真的「似到十足」，以假亂真。「雖然右邊有寫'Don't eat'同埋右上角有浴缸，但我相信大部分人第一眼只會見到品牌名同正中間個『細路女』」、「呢隻包裝真係零食咁樣，小朋友一唔留意就會食」、「我係大人都覺得好似零食」、「你請我『食』，我真係好自然會放入口」，家長們認為就算是大人也未必能分真偽，並指日後會再三提醒小朋友將食物放入口前要分清楚，以免誤服。

本身糖果包裝跟入浴劑包裝本為相似。（圖片來源：網上圖片）

遇上孩子誤服入浴劑 醫生教3個即時處理方法

為此《親子王》特別請教兒科醫生張傑醫生，張醫生提醒各位家長及老師，如當發現小孩誤服入浴劑時，切記要保持冷靜。以下是3個即時處理的關鍵步驟：

1. 保持呼吸道暢通，切勿盲目催吐

做法： 讓小孩保持坐姿或側臥，避免分泌物或殘留物阻塞呼吸道。

絕對不要催吐：入浴劑通常含有界面活性劑、碳酸鈉或香精等化學成分，催吐可能會導致液體嗆入氣管，或有機會引發吸入性肺炎；此外，酸鹼性物質在催吐時亦有可能造成二次灼傷食道，造成更大傷害。

（示意圖，非當事人，AI生成圖片）

2. 清除口腔殘留，適量喝水稀釋

做法：立即用清水幫小孩漱口，吐出嘴裏殘留的粉末或液體。如確認小孩意識完全清醒且吞嚥正常，可讓他們喝下少量的清水或牛奶（約100–200毫升），以稀釋胃裏的化學物質、保護胃壁。

注意：如果小孩已經意識不清、精神萎靡或劇烈嘔吐，絕不能強行餵水，否則會造成窒息。

（示意圖，非當事人，AI生成圖片）

3. 保留包裝並立即送醫

做法：無論小孩目前有沒有症狀，都應立刻送往醫院急診，或致電急救電話求助。

關鍵細節：務必把入浴劑的包裝袋、剩餘樣品一起帶到醫院。包裝上的成分表（如日文的「浴用化粧料」或化學成分標示）能讓醫生在第一時間判斷毒性，決定是否需要洗胃、使用解毒劑或進行特定觀察。

（示意圖，非當事人，AI生成圖片）

育兒安全小提醒：市面上許多日本入浴劑包裝設計極像零食。買回家後，請務必將這類物品鎖在小孩拿不到的高處，並反覆提醒孩子：「外表像糖果的東西，必須先給爸爸媽媽看過、確認過才可以吃。」但為免意外發生，家長亦要慎選零食，減少或避免購買此類包裝的糖果或入浴劑。

張傑醫生

香港大學內外全科醫學士 MBBS（HK）

愛爾蘭皇家內外科醫學院兒科文憑 DCH（Irel）

香港兒科醫學院院士 FHKCPaed

香港醫學專科學院院士（兒科）FHKAM（Paediatrics）

張傑醫生

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