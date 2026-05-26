曾為養家敲監製門 周志康：「責任越大， 能力才會越大」盡力給女兒幸福童年｜星級教養

星級教養｜戴着企鵝面具，他在《中年好聲音4》拿下五燈滿分。面具下，他是兩女之父、藝人 —— 周志康。褪下「企鵝人」的身份，他形容自己是個「佛系爸爸」，不催谷、不比較，相信快樂童年比甚麼都重要。但佛系不等於被動，他曾為養家，硬着頭皮敲監製的門。從17年前參加《超級巨聲》的青澀小子蛻變成「企鵝人」，他明白到，盡情與盡力做好每件事，便是最好的身教。

藝人、《中年好聲音4》參賽者周志康（Daniel）（圖片來源：《親子王》）

撕走標籤 讓大家重新聽我唱歌

回想當初經理人問自己是否有興趣參加《中年好聲音4》，阿康坦言曾猶豫，畢竟近年更多在拍劇、主持方面發展，會擔心自己是否能夠再次適應比賽的節奏，加上自己本身不是一個熱衷於競技的人，但再三考慮後，深知自己仍熱愛唱歌，最終決定把握這次難得的機會。

他特別慶幸節目有「企鵝人」的設定。「面具遮住了大眾對『周志康』的既有印象，大家不知道那是我，純粹聽聲。」他坦言，以往觀眾可能透過一些綜藝節目認識自己，很容易被人誤以為「貪玩」、「唔認真」。「但我們其實是認真地玩，目的是想令人開心。面具幫我撕走了標籤，讓大家可以重新聽我唱歌。」

那兩位女兒知道爸爸參賽嗎？「知道。」阿康說，起初他只打算跟太太交代工作上的事，女兒在旁邊聽着，反應不大。「她們已經習慣我在螢光幕出現，只是覺得『爸爸去參加比賽』這件事頗有趣。」直到兩姊妹第一次入錄影廠，看見爸爸在台上唱歌，她們才逐漸變得投入。「反而其他同學和家長會問，她們就要幫我一起保守秘密。」

阿康以「企鵝人」身份在《中年好聲音4》舞台上演出。（圖片來源：、IG@danielchau928）

從被動到主動 一份因責任而生出的勇氣

做藝人，收入不穩，拍劇、主持、比賽，時間從來不夠用。比賽初期，阿康同時拍攝劇集《璀璨之城》，港、澳、珠海三地奔波，多重壓力曾讓他在鏡頭後躲起來哭。然而，比起身體的勞累，更深刻的是成為爸爸後的轉變。26歲那年，他成為父親。「以前我很被動，不會主動敲監製的門。但有了孩子，我告訴自己：你要養家，不能再等機會從天而降。」於是，他硬着頭皮，到監製的辦公室敲門、自我介紹，爭取拍劇和主持的機會。這份勇氣，不但為他帶來更多工作機會，也讓他明白：「原來責任越大，能力真的可以變得越大。」

阿康坦言，若這些年只拍劇而與音樂完全無關，可能真的會灰心，但幸運的是自己因歌唱比賽而入行，多年來不時都有相關工作機會，如唱劇集歌、擔任《勁歌金曲》主持等。「能夠唱歌本身已經是一份天賜的禮物，不是人人唱歌都五音俱全，有人喜歡聽你唱歌就更加難得。加上能從事相關工作，還奢求甚麼？」

成為父親讓阿康明白：「原來責任越大，能力真的可以變得越大。」（圖片來源：《親子王》）

親子陪伴 質比量更重要

儘管工作忙碌，阿康堅持只要在香港，一有時間便會陪女兒。深知自己陪伴她們的時間不多，他特別強調陪伴的質量，更分享了父女其中一個相處點滴。「大女瞓覺之前，我們有一個傾偈時間。她會跟我講喺學校同邊個friend、玩緊啲乜、點樣同同學交換啲卡……甚至會分享自己的秘密、收藏品。有時她講到12點多，要催促才依依不捨地去睡覺。」

若到外地工作，阿康也會刻意在女兒睡前，提早和她們視像通話。那兩個女兒見到他回家的反應？「細女因為年紀最小，反應最大，會跑過來攬住我。太太和大女可能習慣了，不像細女那麼熱情，但都會好sweet咁叫『爸爸』。」提到家中三位「女王」，阿康臉上帶着甜絲絲的笑容。

即使工作忙碌，阿康仍會盡量抽時間陪伴女兒。（圖片來源：IG@danielchau928）

講道理的慈父 教育不是情緒發洩

阿康形容自己與女兒的關係是亦師亦友。「擺出一副高高在上的樣子不是我的作風，女兒們很清楚，我是個可以講道理的人。」他憶述，大女Emma有次要去廣州參加啦啦隊比賽，收拾行李時想帶多雙鞋配襯，太太卻覺得沒有必要。這時阿康便充當起「和事佬」，跟太太分析：「如果女兒願意自己承擔拎重少少的後果，為甚麼要阻止她呢？」Emma最終決定多帶一雙鞋，還跟爸爸說：「你就像是我其中一個老師，雖然會有惡的時候，但願意跟我講道理。」

那麼，阿康甚麼時候會展現嚴厲的一面？「若牽涉到品德方面的問題，便會立即介入。」他舉例兩姊妹有時候會一起刷牙洗臉，但廁所空間有限，有次妹妹無意中妨礙到姐姐，姐姐就刻意「撞番」妹妹一下。他看見後，立即嚴肅地告訴Emma這樣做是不對的。「要清楚指出小朋友做得不對的地方。如果單純發脾氣，那只不過是情緒發洩，不是教育。」他強調，語氣可以嚴厲，但要分清楚目的。

轉眼間，大女Emma已經11歲，細女Elva亦已7歲。（圖片來源：IG@danielchau928）

輸在起跑線 哪又如何？

在大女Emma準備升小時，阿康曾在另一訪問分享：「並非就讀最高尚的學府，也可以成為成功人士。」眨眼間Emma已到了需要面對呈分試、升中的關鍵時刻，在這凡事講求「贏在起跑線」的社會，他可有動搖？「我到現在都沒有改變這個想法。」他堅定地說。「在AI時代，你擁有的知識可能兩秒就已經被取代，懂得隨機應變地解決問題比死記硬背更重要。」他認為，如果能力所及，當然會給予孩子最好的資源；但若逼得太辛苦而破壞親子關係，便違反了初衷。對阿康而言，小朋友感到幸福才是最無價的。「如果考到全級第一，但小朋友不開心，那又有何意義？」

同期入行的「巨聲幫」朋友，有人開紅館，有人勇奪男歌手獎，亦有人轉行。阿康如何看待這種「同一起跑線，不同終點」的現象？他指自己不是一個喜歡比較的人。「每個人手持的牌都不同，家庭資源、際遇亦不一樣。與其浪費時間跟他人比較，不如問自己：『我有沒有盡力？我開不開心？』」正如周媽媽經常說如果在阿康小時候有讓他學鋼琴就好了，但阿康認為只要有心，幾時學也不是問題。「之前跟一班藝人朋友在網上直播唱歌，我下定決心要自彈自唱，最後都成功做到。所以不論起點在哪裏，隨時都可以發力，把握好當下的機會就足夠了。」

17年前，阿康與孿生哥哥周志文參加《超級巨聲》，但兩人原來是分開報名，事前並不知對方參賽。（圖片來源：IG@danielchau928）

組成幸福童年的3大要素

而在阿康心目中，一個快樂的童年最基本的三樣要素，是家庭、朋友、興趣。他表示，家人之間有着無法改變的血緣關係，慶幸自己和家人的關係十分良好；而朋友則會影響一生，特別是女兒現在這個年齡層很容易受朋輩影響。「我小學、中學，以至入行後認識的朋友，都在我的人生路上充當一個重要的角色。」至於興趣，則能為人生添上更豐富的色彩。「就算之後未必繼續，但它帶給你的感受、得着，都將會畢生受用。」他分享，日前觀看Emma參加啦啦隊比賽，最後屈居亞軍，Emma因此感到失落。「但我見到她在做動作時比以往更有自信，還記得媽媽之前提點的細節，整理好頭髮，這些都是進步。就算結果未如理想，但過程中學會了抗壓、累積經驗。」

Emma近年參與不少啦啦隊公開賽，更成功贏得獎牌。（圖片來源：IG@onlylovemily）

家是最好的後盾 夫妻互相補位

太太Emily是全職媽媽，阿康主力賺錢，但他強調夫妻是共同體，應該互相補位。「沒規定誰一定要負責做甚麼。例如之前我有一日假期，太太說很眼瞓，問我可否幫忙準備女兒的午餐飯盒，我話好，六點多便起身炒飯，就是這麼簡單。」

參加《中年好聲音》這種長達數月的歌唱比賽，不單止耗時費神，更可能打亂原定的工作安排，有機會影響收入。太太對此可有微言？阿康坦言藝人一向都是「好天斬埋落雨柴」，默默耕耘是常態。「今次參賽之後，很快就接到很多商演，已經很開心。」同時感激太太的體諒，尊重他去做自己想做的事。

這份支持，加上女兒見到爸爸日練夜練的畫面，便成了最好的身教。「每首參賽歌曲我練到自己都覺得煩，她們見我不停重複，自然感受到何謂堅持和投入。」他認為，比起說教，孩子更擅長觀察。「她們見到我哪怕不是最喜歡、最擅長的工作都會認真對待，亦會潛移默化受影響。例如做功課、背英文生字，她們會知道這是自己的責任，要履行好。」

作為家中經濟支柱，阿康曾直言：「打理家頭細務辛苦到不得了，所以太太份『糧』應該高一啲。」（圖片來源：IG@danielchau928）

盡情盡力 給女兒也是給自己

比賽目標，阿康坦言一開始只是抱持一試無妨的心態，獲得這麼大迴響完全是意料之外。「但當重新拿起支咪在台上唱歌，心中那團火立即重燃起來。」隨着賽程推進，他也從最初以10強為目標，到現在希望爭取MVP的殊榮，甚至進入決賽。「參加得就不要想着會落敗，要保持心中那團火。」

訪問尾聲，筆者請阿康寄語兩個女兒一句話。他沉思片刻，說出四個字：「盡情、盡力。」「盡情，是找到自己熱愛的事，每一件都要好好去愛；盡力，則是在能力範圍內做好每件事。」或許每個人的能力、興趣都不一樣，正如Emma的天分在啦啦隊而非音樂，但阿康覺得只要找到想做的目標，盡力去達成，自然就會過得開心。「現階段的我也正在做這件事。」

企鵝面具下，不止是一個好歌手，更是一個以身作則的好爸爸。

阿康表示，盡情盡力做好每件事，自然就會過得開心。（圖片來源：《親子王》）

文：林詩敏

圖：Elson、IG@danielchau928、IG@onlylovemily

髮型：Ken yong@Hair corner art mall

場地提供：Kids Kids Car

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