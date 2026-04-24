從泳壇飛魚到寵女狂魔 方力申：「老婆開心，家庭開心」分享「123」教養法｜星級教養

有天聽電台節目，受訪嘉賓是初為人父、個唱在即的方力申（Alex），主持人問他：「為何新歌會叫《万刀甲》？」從前觀眾笑他是「万刀甲」，未能「出人頭地」，骨子裏滿有運動員的正能量精神，由辱罵轉為動力，今天他以《万刀甲》重頭出發，參加先進世錦賽奪金、開辦個人演唱會、做個出色的新手爸爸……以努力告訴大家，中年也可發力，無論在哪個崗位，他「出頭」了。

方力申 - 演員、歌手、運動員（圖片來源：《親子王》）

以新歌「喚醒」歌迷 望泳界改革培育潛質泳手

親 ：《親子王》 方 ：方力申

親 ：今年踏上紅館開《最佳時間》演唱會，於工作及籌備演唱會時有遇上哪些難忘事？

方 ：做紅館演唱會最大壓力是票房，這次個人公司也有份投資。當了解整盤生意的運作，知道辦一場演唱會需動輒數百萬，並非小數目，自己有份參與其中，對於花一分一毫就更上心，會想如何節省成本與開支，達至收支平衡。（演唱會加場可有壓力？）對我來說，做一場已很滿足，但加場後壓力也雙倍。一來我從未試過連續做兩場演唱會，二來亦要對投資方有交代，所以希望落力點宣傳，畢竟這麼多年沒出歌、出唱片，我的歌迷都可能處於「休眠狀態」，要推出多點新歌「喚醒」他們，同時亦不想全唱舊歌，想帶點新驚喜。

新歌《万刀甲》有不錯的成績令我重建信心，完成這次演唱會後，期望會有新一輪的巡迴演唱會，也可推出更多的新歌。不進則退，無論工作、游水或做人，都要保持動力去持續進步，別讓自己懶下來。

方力申於今年5月將會於紅館首開個唱，近日積極宣傳與推出新歌《万刀甲》。（圖片來源：IG@alexfongliksun）

親 ：作為前香港游泳代表隊，不但開設游泳學校，也積極參與大型比賽，對於香港的游泳發展有何看法及建議？

方 ：泳會最初只教授初學者，幾年前成立個人泳隊，現在仍以兒童至青少年泳手為主，尚在發展階段，雖然亦有學界紀錄泳手，也有的曾在分齡錦標賽獲獎，但要培養出港隊運動員，還有很多進步空間。何詩蓓、何甄陶的成績對於本地運動員來說極為鼓舞，特別是何詩蓓，作為香港土生土長的泳手，大部分時間於本地訓練，能取得奧運獎牌絕不簡單。香港泳壇有她實是幸運，但我們不能假設每五年會出現一個「何詩蓓」，她或許是香港的「五十年一遇」。

作為香港泳壇一份子，小方積極推動泳界發展，除了多年前已開設游泳學校，去年亦於西沙GoPark設立泳池，方便泳手訓練。（圖片來源：《親子王》）

要打破這種想法，於培訓、選拔的制度上都需要作出改變。香港作為國際大都會，沒可能游泳教練只限於說廣東話、看中文。我們需要擴闊眼光，吸引外國教練來港取得合資格的牌照，所以早前我也就此提出意見，認為教練課程應增設英文授課和英文試卷。游泳比賽制度上亦需要改革，泳會百花齊放才會健康成長，希望不會再有去年小泳手因屬會問題而失去比賽資格的情況，做到人人憑實力，就取得參賽的機會。另外，場地方面也希望康文署能配合，例如可提早開放，或撥出訓練時間予泳會，各方面需要進步，才可讓有潛質的孩子得到最佳的訓練場地、方式。

近年小方積極參與海外賽事，更於去年世界先進游泳錦標賽奪得45至49歲組別男子200米個人混合泳及200米背泳金牌。（圖片來源：IG@alexfongliksun）

美滿原成家庭成育兒學習模板

親 ：去年情人節結婚後，今年又榮升新手爸爸，可有想像日後與女兒會是哪種模式相處？

方 ：Isla是我們的第一胎，不止我與太太，全家也都很緊張，一出生她便萬千寵愛在一身，一哭就有人照顧。比起跟女兒日後的相處方式，我更重視身教。為了女兒的來臨，我翻閱不少親子教育書籍及資料，知道原生家庭對於一個孩子的成長極為重要，子女會看着父母如何溝通、處理問題，為小事爭執也有機會影響到子女的價值觀與人生觀。我擁有很好的原生家庭，也希望給子女同樣美滿的原生家庭，就像我父母給我的、教導我的，會將這些「經驗」套用在教育女兒上。

去年與藝術家太太葉萱結婚，今年誕下女兒Isla， 即成為「寵女狂魔」。（圖片來源：IG@alexfongliksun）

親 ：由「運動員+歌手」轉做「爸爸」，個性與處事方式上有何轉變？

方 ：現在是以家庭為先，但並非為養育孩子而接更多工作賺錢，而是選擇多陪伴家庭，學懂平衡生活。以前不會「揀job」，有工作便全力以赴，事業為重，現在會為家庭而作出選擇。例如女兒要打針，若工作不太重要我會選擇：「不要做了。」子女出生的首十年非常重要，我不想錯過她的黃金成長階段。當她有了自己的朋友、自己的世界，到了青春期就開始不理爸爸，所以有機會做她的「偶像」，我會盡力做。

（圖片來源：IG@alexfongliksun）

當了「老公」、「老豆」，我學懂了「遷就」。以前可以自私點，現在會遷就太太，很多事也會以我們仨為先。跟太太吵架要即日解決，也更重視太太的意見。多了耐性，多了體諒，妥協更大，不能做大男人，為了家庭，要懂得放下。

親 ：夫妻在育兒上怎樣分工？如何平衡家庭與工作？

方 ：太太負責大部分的育兒工作，餵奶、掃風、換尿片、洗澡都一手包辦。（你懂得這些工作嗎？）全部都懂，不過太太比較在行，她會搶着做呀！女兒現時很黏媽媽，白天誰都「跟」，但到了晚上便只要媽媽，在這段「安全感」時期，連我也應付不來。當然我希望可分擔太太的壓力，現時演唱會仍未到密鑼緊鼓綵排的階段，可白天工作，晚上回家，全心全意照顧她們。

（圖片來源：《親子王》）

其實太太也很enjoy湊女生活，就算餵人奶中仍會揹着女兒四處去，或逛街、或畫畫，懂得製造me time。早前便跟女兒去畫畫，還拍下三小時縮時影片，享受與女兒的親子時光。

親 ：與太太有共識生多少個小朋友？由「二變三」，夫妻相處上有何改變？如何維繫感情？

方 ：（笑~）逐個逐個來吧，生育時間上還未有共識。本想快點再添一個孩子，但太太想餵人奶久一點，一旦懷孕了便可能要暫停餵哺母乳，一想至此便感到傷心。產前太太也曾懷疑自己是否一個好媽媽、會否懂得照顧孩子，但當女兒出生後發現這是多慮了，各方面都做得很好。其實我熟知她的個性，所以無論於產前、產後，我都對她投下信心的一票。為母則強，她甚至不需我幫忙，自己學組裝BB床，就連電工都一手一腳處理，她根本就是一個好媽媽的「材料」。

小方於去年情人節宣布與葉萱結婚。（圖片來源：IG@alexfongliksun）

現在我們去哪兒都會帶着女兒，太太亦不會要求二人世界，一家三口的生活令她感到最幸福。早前我倆去staycation，她也說要帶同女兒一起，我雖然會為此吃醋，但這也是「開心」的醋。

親 ：跟太太會如何安排孩子的學業路？會否栽培女兒日後加入娛樂圈？

方 ：國際學校與傳統學校都好，不過我希望女兒可以吃點苦，在傳統學校中有紀律地成長。雖然我的中文並不好，但也想她可以於本地學校打好中文根基，兩文三語並行。其他學術、運動方面就隨她的興趣吧，不過一定要學游泳。（會採取軍訓式教導嗎？）太太也有這個憂慮（哈哈~），若她是個男孩，我一定會變身魔鬼教練全力操水。

（圖片來源：IG@alexfongliksun）

我倆都不想女兒加入娛樂圈，所以我不會特意栽培她跳舞唱歌。這一行不容易，當女藝人就更加難，要面對來自四方八面的壓力，我真的不想她承受太大壓力，只想她做個平平凡凡、開心的女孩子。當然要發掘她的長處，如果她真的很喜歡跳舞，我會給她一些「困難條件」，例如一星期要跳足七天，還要承諾最少要學習半年或一年，完成承諾才可以選擇放棄。

（圖片來源：IG@alexfongliksun）

親 ：你自覺將來會是個「虎爸」、「怪獸家長」嗎？

方 ：我不知道自己是否這兩類「爸爸」，但肯定會是個「堅持」的父母。我在很好的原生家庭成長，故此我會遵循爸媽的教導方式。小時候頑皮或學游泳不專注，爸爸會用上「教仔1、2、3」，當數到「3」就會打或懲罰，令我自己做錯事有必然的後果。現在當然不會進行體罰，但當數到「3」，也要堅定地給予後果。教導孩子不要惡，情緒也不要比他們高漲，要先處理其感受，再協助他們自己解決問題。現在我當爸爸了，會參考這些教育方法。

（圖片來源：IG@alexfongliksun）

我也看過一些育兒分享，孩子多參與「家事」有助培養他們的自理能力，亦可建立正確的價值觀。或許日後要她多點幫手做家務，亦可參與家庭的決策，自己的事自己有份決定，從小養出自信心。

（圖片來源：IG@alexfongliksun）

親 ：對於這幾個月的「工作表現」會給予多少分？

方 ：僅僅合格，六分吧（十分為滿分），仍有大大的進步空間。我想要給太太多些時間，「happy wife, happy life」嘛，只要老婆開心，家庭就開心。希望可抽多點時間過二人世界，分擔育兒工作，無論「大」與「細」，陪伴都是最重要的。

（圖片來源：《親子王》）

文：陳愷盈

圖：李沃濤、IG@alexfongliksun

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