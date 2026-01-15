「交畀你講育兒」孖寶爸伍家謙：「你只有一次陪伴成長的機會」︳星級教養

星級教養︳第15屆全運會去年圓滿閉幕，曾經與「比賽直擊」畫上等號的伍家謙，這次沒有再奔波於泳池與田徑場之間追訪運動員。作為雙胞胎爸爸的他，早已離開體育館，轉戰另一條「親子跑道」，現在接送孩子上學才是日常的首要任務。從資深體育記者轉型節目主持，從二人世界一躍成為四口之家，這位親力親為的超級奶爸笑言：「我唔知照顧一個小朋友有幾辛苦，因為我一嚟就照顧兩個！」

伍家謙 - 前體育記者、 節目主持、 製作公司負責人（圖片來源：《親子王》）

跳出舒適轉型 開拓出新道路

轉跑道近10年的伍家謙，直言當日要鼓起勇氣跳出舒適圈不容易，當「體育」不再交給「伍家謙」去報道，走進一條未知的職業賽道，一路以來都是邊走邊學。「人生去到不同的階段，想法也隨之改變。那時剛結婚不久，考慮到若未來負擔更重，例如有了小朋友、父母年邁了需要照顧，可能就再難有轉變的機會。加上當時媒體環境急劇轉變，感覺到平台與戰場正在轉移，便萌生嘗試新事物的念頭，希望把握時機轉型。」轉型過程並非一開始就有明確計劃，而是逐步摸索。「起初只是接一些拍攝工作，後來與懂拍攝的朋友合作，成立自己的製作公司，慢慢開拓出新的道路。」要轉型先要肯走出第一步，過程需要敢於嘗試，家謙逐漸適應角色轉變，包括成為一對龍鳳胎「小怪獸s」的爸爸。近年除了製作公司的工作，也有為教育機構分享經驗，或參與體育相關項目，開拓了多元發展的新道路。

伍家謙與太太婚後育有一對龍鳳胎「小怪獸s」，孩子今年已5歲多，就讀國際學校。（圖片來源：IG@vinceng88）

作為自由工作者及製作公司老闆，好處是「極具彈性」。「我可以隨時調動與安排工作時間，每天可『車出車入』接送孩子上學放學，也可去學校當家長義工，見證到孩子每個成長時刻。」不過遇上需日夜顛倒的時候，如去年巴黎奧運需到外地採訪，就由太太上場。「太太工作時間相對地固定，但成為我的穩定後盾，我們夫婦倆可分工合作，盡量不缺席孩子的重要階段。」

學會細察孩子的內心世界

分析足球比賽、報道賽事消息向來難不倒家謙，而擁有五年多「湊仔」經驗的他，首次擔任育兒節目主持同樣頭頭是道。「當初只是偶然路過電視台參與體育節目拍攝，沒想到竟與《晚吹－GG家長指引》製作團隊一拍即合，就這樣當了一年的育兒節目主持。」節目雖已告一段落，伍家謙卻笑言「每一集都在學習」，其中一集關於「學校功課」的主題尤其令他印象深刻。「原來現在小朋友的功課艱深度已完全超越我的想像。」音樂課不再只是唱歌，還要連線答題；認識恐龍也不再只是「恐龍」，而要細分翼龍、暴龍等學名。「我們那一代，音樂考試唱一首歌就合格了，現在真的完全不同了。」

（圖片來源：《親子王》）

工作轉型邊學邊做，做爸爸也一樣要學習。節目中有來自不同家庭的分享，讓他學會改變想法試從小朋友的角度出發。「當小朋友做錯事，家長總是急着要他們道歉、認錯，若孩子低頭不語，我們便會認定這行為是『沒禮貌』，其實，他只感到羞愧、有壓力。」家謙坦言，過去的他也會如此心急，經育兒專家分享，讓他明白到「教養」需要更多耐性與理解。「當了育兒節目主持才知道小朋友的內心世界如此豐富，原來透過這些微小的察覺，可以更了解孩子的內心，也讓我與孩子在日後相處更加從容。」

（圖片來源：IG@vinceng88）

體會「真正的陪伴」

從倆小口子到一家四口，在疫情期間一次過獲得「雙倍快樂」成為一對龍鳳胎的爸爸，回想起「小怪獸s」出生的那段日子，家謙形容是「刺激挑戰」。「小怪獸s出生時正值疫情高峰期，工人姐姐滯留在菲律賓無法來港，唯有硬着頭皮『全民皆兵』，一家人輪流上陣。兩個BB的作息時間又不一樣，一個搞掂，另一個就醒，幸好家中長老們都是可以『落場湊』的神隊友，做足三個月『廳長』，總算順利渡過最難捱的初生段。」儘管辛苦，他卻心懷感恩。「我很慶幸自己親力親為照顧過他們，餵奶、掃風、換片，全部做齊。」

（圖片來源：《親子王》）

肯湊不難，湊得好才不易，看着小怪獸s健康成長，難怪奶爸自豪。「我可以跟他們說，爸爸也照顧過你，不是把所有工作都丟給媽媽。」疫情將家人困在家，但也因為困在一起，伍家謙體會到何謂「真正的陪伴」，直到今日，仍堅持事事「自己嚟」不假手工人姐姐。

做父母要加多點耐心

育兒之路，最考驗新手父母的從來不是技巧，而是耐性。「從前我是個心急的人，孩子一犯錯便想他們立即道歉，糾正行為，但原來這樣做會忽略了孩子內心的感受。我們經常用成人的角度去審視孩子的世界，但孩子不是大人，家長需要了解他們的思維再去配合，而過程就要極大的耐性去支持。」陪玩、陪瞓、陪食、陪學習，湊仔生活日常都是耐性考驗。 「要等他們執玩具，出門前又要等他們穿鞋子，事事都要等，我們只能從旁協助，讓他們自己去執行學習自理能力。」

（圖片來源：IG@vinceng88）

他又坦言當了爸爸更「黐家」：「以前放假一定約朋友食飯睇戲，現在完成工作後會第一時間回家，就如今天訪問後就會去接他們放學。『車出車入』那半小時，可以跟他們談天說地，分享學校趣事，是我每日最期待的時光。」家謙積極爭取陪伴孩子的機會，與他們多見面。「一個人正常的情況之下，你只有一次陪伴孩子成長的機會，錯過了就沒有。（是責任嗎？）絕對不是為責任，能看着他們成長，經歷每個成長階段，是件很有趣又值得回味的事。」子女初生那哇哇哭聲，第一次軟綿綿地叫「爸爸」、「媽媽」，還有上幼稚園那天跟父母分別的眼紅紅模樣，這些畫面都是每對父母最溫暖的回憶。「我怕將來回頭看，會後悔沒多送他們幾次。現在趁他們還願意讓我接送，我都會珍惜與盡量配合。有得拖好拖，有得攬好攬嘛，不然到了中學就未必肯讓爸爸抱抱了。」

點擊圖片瀏覽伍家謙與子女生活點滴：

「只有喜歡學習，才會願意學習」

談到孩子的教育，家謙與太太早有共識，安排子女入讀國際學校。「我們都認為：『只有喜歡學習，才會願意學習。』上學佔據了孩子童年生活的一大部分，若孩子從小對上學產生抗拒，甚至每天都不開心，那將會是極大的煩惱。我們為孩子選了以玩樂為教學模式的學前班，老師透過各種遊戲和活動傳授知識，讓孩子在快樂中學習。對於孩子而言，上學就等於去玩！至今他們仍然每天都充滿期待地去上學。」家謙覺得這種「玩住學」的方式不會讓孩子覺得讀書是苦差，對學習百利而無一害。

（圖片來源：IG@vinceng88）

家謙與太太重視閱讀，孩子每周會從學校圖書館自選兩本書。對於培養閱讀習慣，最重要是從興趣入手。「兒子愛車，就借來很多與車相關書籍，如《汪汪隊立大功》等，女兒則愛公主與動物，就讓她沉浸在那個世界。」他認為，只要引發起孩子的興趣，邊看邊學詞彙，慢慢就可培養起閱讀習慣。「我自己的中文根底，也是從小看衛斯理、金庸學回來的。」家謙的太太於大學時期修讀中文，也贊同這個學習理念。

運動場是班房以外的課室

喜歡一件事，多艱辛也會克服。「就如喜歡打機，不會覺得打機辛苦；我自己喜歡長跑，每天跑十多公里也不覺累。喜歡一件事，就會投入百分百的熱情。」愛跑步的家謙，會帶孩子參與各式各樣的親子跑。「去年兒子跑三公里累得想哭，但他記得我們的鼓勵：『比賽重點從來不是贏，而是堅持跑到終點！』最後靠自己力量跑到終點，那份成功感很寶貴。去參與比賽或做運動時，也可從中灌輸一些正確的價值觀予孩子。」他希望孩子明白，訓練、比賽過程中付出的努力，就會在「終點」時取得回報。

（圖片來源：《親子王》）

家謙認為於成長階段中參與一項運動對孩子有莫大益處，特別是團體運動。「我常說：『運動場是班房以外的課室。』在運動場上不止學習到運動技巧，還有助於培養競技精神，提升社交及邏輯思維能力，也學會堅持與變通，這些都是課室內或課本上未必能學習得到的。我有不少好兄弟就是從小認識的『波友』，現在還會一起談談昔日打波的趣事，運動場讓我收獲了很多美好的友誼與回憶。」運動也可以帶來快樂的安多酚，每對父母都想孩子健康、開心，廿四孝爸爸家謙自然不例外。「每個階段的快樂，都不會有第二次。當你以為有無數次的快樂，或許最美好的已出現。只有珍惜當下，才能留得住那快樂的片刻。希望小怪獸s無論讀書、玩耍或將來投身社會，只要盡力做好，不留遺憾，把握每刻的快樂，就已是當爸爸最大的心願了。」

（圖片來源：IG@vinceng88）

文：陳愷盈 圖：霍楚暉、IG@vinceng88

場地提供：Kiztopia（灣仔合和中心店）

相關文章︳從嚴父到反思再化成朋友 黃浩然：「一家人要互相扶持，最緊要學識求救」︳星級教養

相關文章︳不做虎媽 從小培養出閨密情 谷祖琳：「每個媽媽都是最佳女主角」︳星級教養

相關文章︳挑戰單車環島遊 教孩子別輕言放棄 DJ朱薰：「新一代育兒不能事事Say No」︳星級教養



