考試溫習攻略｜數學科要識「錯題重做」家長教應用題宜用3步提問法 2大得分位+4大失分陷阱

考試溫習攻略｜說來似搞笑，可是數學科主任Mr. Jay指出，很多時數學失分都是因為草稿太亂，抄錯字所致！「建議家長要求孩子將草稿紙摺成方格書寫，更必須寫題號，考試前多練習使用整齊的草稿紙，考試時才不會亂。」家長亦可在生活中融入「數學對話」，例如逛超市時問：「餅乾原價50蚊，依家八折，售價多少？」孩子熟習後，自然不再恐懼小數點和百分數。

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數學應用題宜用3步提問法

如若子女請教應用題，家長應避免直接說出算式，改為三步提問法，1. 題目要找甚麼？2. 需要知道哪兩個條件（公式）？ 3. 引導他們解題作答；讓孩子自己畫線段圖或列表，養成邏輯思維習慣。

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數學科考核重點：

初小數學講求「具體數字運算」，高小數學則過渡到「抽象代數思維」。

運算基本功：分數加減乘除（特別是需要通分和約分）、小數四則運算。 代數基礎：簡易方程式，考核重點在於「移項變號」的邏輯。 圖形與空間：面積與體積，即正方形、長方形、三角形、梯形、平行四邊形、圓形、柱體。考核重點在於「識別高在哪裏」及「複雜圖形的分割與填補」。 應用題：速率、行程、百分數折扣、整除性（HCF / LCM）。考核重點是「將文字翻譯成算式」的能力。

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數學科常見得分位

直式計算題：只要草稿整齊，沒有抄錯數字，這是必保的得分區。 簡易方程：一步到位的方程（如：x + 3 = 10），屬於基本分。

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數學科常見失分陷阱

失分陷阱1：謹記先乘除後加減，有括號先計算。

問題表現： 學生看到算式長，從左計到右。

學生看到算式長，從左計到右。 例子： 2 + 3 × 4 = ?；不少學生會寫成20。

2 + 3 × 4 = ?；不少學生會寫成20。 應對方法：強制要求學生落筆前，先用筆圈出或標記要先計算的部分，形成視覺提示習慣。

失分陷阱2：分數除法忘記「顛倒相乘」

問題表現 ：2 / 3 ÷ 2 = 2 / 6（錯）

：2 / 3 ÷ 2 = 2 / 6（錯） 應對方法：背熟口訣：除號變乘號，後面那顆數上下顛倒。專項練習20題只做「將除數變倒數」，不計答案，強化肌肉記憶。

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失分陷阱3：周界與面積混淆 / 單位陷阱

問題表現 ：求周界卻用了面積公式；答案忘記寫單位或單位寫錯如cm / cm2。

：求周界卻用了面積公式；答案忘記寫單位或單位寫錯如cm / cm2。 例子 ：長方形長5cm，闊4cm，求周界；寫成5 × 4 = 20cm（錯）

：長方形長5cm，闊4cm，求周界；寫成5 × 4 = 20cm（錯） 應對方法：解題第一步是要在題目旁邊寫大字：「求：周界 / 面積？」等字眼。如果是面積，先在旁列出公式，並提醒自己單位要加平方。

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失分陷阱4：應用題只列橫式，失去步驟分

應對方法：數學卷每一步都有分，教導孩子即使不懂計下一步，也要寫出「第一步已知甚麼」。例如：速度題，寫下「距離 = ? 時間 = ? 公式：速度 = 距離 ÷ 時間」，即使數字代錯，這個列式至少能撿一至兩分。

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數學科溫習攻略

1. 錯題重做

這是最重要的數學溫習法，準備一本「數學錯題簿」。考前兩天蓋住答案和步驟，把錯過的題目重新計一次。如果還是錯同一位置，代表概念未通，必須馬上問老師或家長。

2 操練單位換算表

長度、面積、體積、重量、容量單位元的進率是死記硬背的項目。考前默寫一次：1公里 = ?米；1平方米 = ?平方厘米。

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3. 複雜圖形要畫輔助線

面對不規則圖形面積題，鼓勵學生在試卷圖形上直接畫虛線，將它切割成幾個自己熟悉的長方形/ 三角形。這是化繁為簡的關鍵技巧。

4. 訓練估算能力

做完計算題後，快速估算一下答案。例如49 × 51，大約是50 × 50 = 2500。如果計出2499，合理；如果計出24990，馬上知道多了一個零。

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進研教育數學科主任Mr. Jay Ng（圖片來源：受訪者提供）

文：佘君儀 圖：受訪者提供

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