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考試溫習攻略｜中文科4大溫習重點 糾正錯字免拉低分 3大失分陷阱小心寫作離題

親子
更新時間：07:15 2026-05-27 HKT
發佈時間：07:15 2026-05-27 HKT

考試溫習攻略｜溫習中文科時，進研教育中文科主任Mr. Alex建議家長可以跟孩子具體互動，並協助收集「生活素材庫」，在日常聊天時引導觀察，例如：「啱啱响商場見到細路喊，你估佢點解喊？佢個樣係點？」記錄這些對話，就是寫作的心理描寫素材。Mr. Alex特別提醒，錯別字扣分極重（作文通常錯一字扣一分，無上限），因此家長可準備一本「易錯字簿」，專門記錄孩子經常寫錯的中文字，例如：已 / 己 / 巳、在 / 再，每天花五分鐘默寫三個，效果顯著。 

（示意圖 / AI生成圖片）
（示意圖 / AI生成圖片）

中文科考核重點：

初小中文科的考核重點在「識字、寫字」，至高小階段，明顯轉向 「閱讀理解深層次分析」與 「書面表達邏輯」。

  1. 閱讀理解：不僅從文中找答案，亦會考核歸納段意、推斷深層寓意、辨識修辭手法的作用，例如：為甚麼作者要用排比句？想強調甚麼情感？以及理解文章主旨和作者觀點。
  2. 語文知識運用：涵蓋成語運用（在句子中填寫合適成語）、關聯詞邏輯（因為……所以……；雖然……但是……）、修辭辨析（比喻、擬人、反復、設問）、句式改寫（把字句被字句互換、長短句改寫）。
  3. 寫作：小四開始接觸議論文雛形（如：說明理據），小五小六着重 「記敍文」的細節描寫（動作、心理、對話）和「說明文」的結構分明。考核重點是內容的具體性和結構的完整性。
（AI生成圖片）
（AI生成圖片）

中文科常見得分位 

 

  1. 標點符號與錯別字：只要細心檢查，可說是「送分題」。
  2. 成語填充（選擇題）：通常有語境提示，難度不高。
  3. 文章中的「直接複製」題：問「文中哪裏提到……」，只要耐心回看原文抄寫即可得分。
（AI生成圖片）
（AI生成圖片）

中文科常見失分位陷阱

失分陷阱1.  段意歸納題（寫作手法題）

  • 問題表現：學生常把段落內容抄一遍，而不是「歸納」。
  • 例子：段落寫「媽媽擦窗、爸爸掃地、我收拾書桌」
  • 錯誤答案：「媽媽擦窗爸爸掃地」
  • 正確答案：描寫一家人分工合作打掃家居的情景。
  • 應對方法：教導孩子用「誰 + 做甚麼 + 結果 / 狀態」的句式概括；練習時多用螢光筆劃出關鍵動詞。
（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

失分陷阱2. 修辭手法的作用（長問答題）

  • 問題表現：只寫出「這是比喻句」，沒寫作用。
  • 例子：那棵老榕樹像一把巨大的綠傘。
  • 應對方法：運用比喻手法，將「老榕樹」比作「綠傘」，生動形象地寫出榕樹「茂盛、巨大、遮蔭」的特點，謹記必須答出後半部分才有滿分。

失分陷阱3. 寫作離題或流水帳

  • 應對方法：鼓勵孩子在動筆前寫下「第一段寫甚麼、第二段重點細節、第三段感受」。記敍文必須有至少一個「定格描寫」，例如描寫人物的一個動作特寫或一句對話，防止變成從早寫到晚的流水帳。
操卷重質不重量，專心做一份更佳。（示意圖 / AI生成圖片）
操卷重質不重量，專心做一份更佳。（示意圖 / AI生成圖片）

溫習攻略：

  1. 操卷重質不重量：不需要一天做三份卷，專心做一份，然後仔細對答案。
  2. 建立「修辭作用詞庫」：背誦幾組萬能詞語，例如：比喻、擬人是為了「生動形象」；排比、反復是要「增強氣勢 / 強調情感」；設問用意是「引起讀者思考 / 興趣」。
  3. 溫習課文主旨：考前務必翻看目錄，回憶每一課課文的中心思想和道理。中文卷的閱讀理解長答題，很多時候皆與課文主旨相通。
  4. 重溫舊作文批改：這是最有效的方法，看老師在自己作文上圈出的錯字、評語，特別是「過於口語化」的錯處，考試時避免再犯錯。
（AI生成圖片）
（AI生成圖片）
進研教育中文科主任Mr. Alex Hon（圖片來源：受訪者提供）
進研教育中文科主任Mr. Alex Hon（圖片來源：受訪者提供）

文：佘君儀  圖：受訪者提供
 

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