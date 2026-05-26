考試溫習攻略｜人文科重理解忌死記 科學科試題多樣化 兩科常見得分位與失分陷阱

考試溫習攻略︳踏入5月，小學的期終試、期考接踵而來，學生和家長都需要為各科考核做足準備，以爭取優異成績，尤其是本學年在小一及小四新分拆的人文科及科學科，考核模式、範圍、要求、題型等，未必每位學生已掌握竅門，如何在試前提升認知、增加對課程內容的了解，是不少學生的疑惑。校長及老師們為學生及家長，提供人文科、科學科的溫習錦囊，務求協助學生保住基本分之餘，亦有力爭取更佳成績。

學生在科學科學習自製保温袋。（圖片來源：受訪學校提供）

人文科+科學科 靈活面對各種題型

本學年在小一、小四正式推行的人文科及科學科，學生與家長仍然在摸索學科的內容及考核模式，屯門區中華基督教會何福堂小學尹淑芬校長聯同該校科學及人文科統籌主任葉穎琦，詳細闡述兩學科的各項溫習重點，協助親子備課。

中華基督教會何福堂小學尹淑芬校長（左）、科學及人文科統籌主任葉穎琦（圖片來源：受訪學校提供）

人文科 重理解忌死記

學科的相關試題，多以生活化或社會化情境出發，要求學生作出判斷、解釋或比較，整體評核明顯側重思考過程與回應質素。

考核重點：

對核心概念的理解：包括個人與社會、責任與權利、身份認同、關愛他人及公民意識等。 分析資料的能力：能否理解文字、圖片、圖表及不同情境資料。 表達能力：能否以合適的結構和語言，準確回應題目要求。

（示意圖 / AI生成圖片）

常見得分位

主要出現在「貼題」及「說得清楚」的答案上，表現理想的學生，通常能善用題目所提供的資料，配合相關概念，以完整句子交代原因和影響。例如在探討社會議題時，學生不但能指出相關現象，亦能進一步說明背後成因，以及對個人或社會帶來的影響，這類答案往往更容易取得高分。

常見失分位陷阱

答非所問、答案過於籠統，或只是重複資料內容而未有進一步解釋。 在資料題中忽略引用題目所提供的資訊，只憑個人經驗作答，結果未能回應評核要求。例如當題目要求學生「解釋對社會的影響」，有學生只描述事件本身，卻未說明影響層面。 只簡單寫「有好處」、「有影響」，但欠缺具體說明與例子，導致分數流失。這些情況反映學生對題目關鍵詞，如「解釋」、「影響」及「原因」的理解仍有不足。

小四的人文科自學工作紙，前者要求學生訂立學習目標，後者嘗試將廿四節氣分類。（圖片來源：受訪學校提供）

人文科溫習習攻略 培養人文思考能力

家長協助子女溫習人文科時，尹校長建議以引導與討論為主，而非直接提供標準答案。透過日常生活的例子、社區觀察或新聞事件，與子女一同探討不同觀點，有助培養他們的人文思考能力。家長可多提出開放式問題，例如「為甚麼這樣想？」或「如果你是當事人，會有甚麼選擇？」，引導學生反思事情背後的原因與影響，從而提升在答題時的思考深度與表達層次。

生在人文科課堂上進行個人匯報。（圖片來源：受訪學校提供）

溫習攻略：

1. 避免單靠死記內容

應着力理解課題的核心概念及其內在關係。在人文科的學習中，首要任務是掌握各單元的重要概念，例如個人與家庭、社會生活、香港與國家、權利與責任等。學生不止需要認識相關詞語，更要理解概念的意義及其應用情境，並能配合生活例子加以說明。

2. 提升資料分析能力

考試題目會配合圖片、圖表或情境資料，要求學生根據所提供的資訊作答。因此，溫習時需刻意訓練學生養成「先看資料、再作回應」的習慣，避免憑個人感覺或經驗作答。

3. 學習三步作答法

刻意練習以「原因→影響→例子」的結構作答，有效提升答案的完整度與層次，在解釋社會現象時，若能說清發生了甚麼、為何會出現，以及對他人或社會帶來的影響，便更能展現人文科所重視的思考與表達能力。

人文科的課堂小組活動，加強學生理解不同概念的意義。（圖片來源：受訪學校提供） ​

科學科 試題多樣化

有別於其他科目，科學科的試題形式多樣化，包括繪圖題、生活情境題及實驗情境題等，評核要求需清晰而具體，更講求科學探究能力。

在科學科的學習支援上，尹校長建議家長鼓勵子女利用圖像、簡圖或流程圖整理所學概念，並透過日常生活例子加深理解與記憶。家長亦可多帶子女走進大自然，觀察植物生長、昆蟲活動或天氣變化，又或參觀香港科學館、香港太空館等，讓學生在真實情境中接觸科學，體會學習的趣味。

科學科的閉合電路實驗，學生獲益良多。（圖片來源：受訪學校提供）

考核重點：

對科學概念的理解：例如能量、物質特性、生命系統等，能否分辨相近概念並正確運用。 科學探究能力：包括辨認公平測試、控制變項，以及理解實驗設計目的。 應用與解釋能力：即學生能否運用科學知識，解釋日常生活中所觀察到的現象。

（AI生成圖片）

常見得分位

奪得高分的答案往往不止寫出結果，還要清楚交代原因，例如以「因為……所以……」的句式說明因果關係。這類回答能顯示學生真正理解科學概念，而非僅僅背誦課本中的結論。

常見失分陷阱

只寫答案、不寫原因，或出現概念混淆的情況，例如將「熱」與「溫度」、「重量」與「質量」混為一談。 在實驗題中，部分學生容易忽略公平測試的重要性，未能說明哪些條件需要保持不變，從而影響整體得分。 失分往往只是少了一句解釋。當題目要求說明某一現象的原因時，有學生只描述「發生了甚麼」，卻未能說明「為甚麼會發生」。只要能補充背後的科學原理，即使只是多寫一句「因為……所以……」，答案質素便會明顯提升。

科學科溫習攻略 在家進行小實驗

在安全情況下，尹校長提議家長與子女可嘗試在家進行簡單的生活實驗，讓學生從動手中學習，體驗科學探究的過程。例如把不同物料放在陽光下比較升溫速度，以理解吸熱差異；用磁鐵測試哪些物件能被吸引，從而認識磁性特質；在水中放入雞蛋並逐步加鹽，觀察浮沉變化，探索密度概念。這些實驗步驟簡單，卻能有效引導學生觀察現象、提出假設並作出解釋。

（AI生成圖片）

溫習攻略：

1. 鞏固對基本科學概念的理解

包括不同單元的核心內容，例如能量的形式與轉換、物質的特性、動植物的基本結構與需要等。同時，學生亦須學會分辨相近概念，例如熱與溫度、重量與質量，避免在考試中因概念混淆而失分。若能以自己的說話配合生活例子解釋概念，理解往往會更為牢固。

2. 加強科學探究能力

考試中常見的實驗題，不止考查結果，更着重學生是否理解實驗設計的原意，例如甚麼是公平測試、哪些條件需要保持不變，以及實驗的目的為何。不少學生在這類題目失分，原因在於只記得結論，卻未能解釋實驗步驟背後的科學原理。因此，溫習時重溫課堂實驗紀錄，理解每一個步驟的作用，顯得尤為重要。

3. 提升應用與解釋能力

試題經常以日常生活現象作為情境，要求學生運用所學知識作解釋，例如地面濕滑為何較容易跌倒？金屬觸感為何較冷？高分答案通常不止描述現象，還能清楚說明原因，若學生能養成使用完整句子，並以「因為……所以…… 」的方式說明因果關係，作答表現往往更理想。

文：佘君儀 圖：受訪學校提供

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