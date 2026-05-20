高小溫習策略│升高小宜針對性改善學習模式 中、英、數失分細節位+重點擊退弱點

高小溫習策略│對於孩子升上高小後成績「告急」，Stand-up Education校長蘇Sir認為最核心的原因在於「學習模式的轉移」。「初小階段，學生能靠死記硬背來應付考試；但升上高小，題目的要求改為概念的深度運用，孩子或會一時難以適應。」蘇Sir以數學科的面積題為例，高小不再只是直接套用公式（長×闊）計算，而是提供四邊形的特性、周長與比例，要求學生反向推導出實際數據。「如果學生對幾何概念不夠清晰，或者未接觸過這類邏輯推論，成績就很容易出現斷層式下滑。」

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三大主科失分位細節

以三大主科中、英、數來剖析，蘇Sir指出同學最常遇到的「失分陷阱」，就是隱藏在容易忽略的細節中。

中文科：詞彙精準度與論證深度

A. 詞彙：學生在「看文填充」或「詞義辨析」都是失分要塞，因為他們只記意思，卻忽略詞語的使用範圍（如：愛護VS愛戴）、感情色彩（褒VS貶）及程度深淺。

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蘇Sir：學生認為「關照」包含了「關心」和「照顧」的意思，而飼養員確實既關心又照顧大熊貓，所以字面上解釋是通，但「照料」的使用對象通常是需要被照顧的人或動植物；而「關照」的使用對象則泛指「人對人」，而且往往帶有社會關係。

B. 中文寫作：寫作說明文時，學生難以精確抓緊事物的特點，且缺乏具體數據（列出數字）、類比（打比方）或舉例（舉例子）來輔助，導致內容空洞。

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蘇Sir：文章缺乏中心句，學生只是直接把例子當成了中心句，欠缺中心思想，而且未有具體提出例子解釋保護眼睛方法。

英文科：敗在「無謂分」與時態混亂

A. 語法：最典型失誤是Subject-Verb Agreement (SVA)，一旦主語變成nobody或one of the boys，學生便會分不清單複數。

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蘇Sir：學生看到nobody（無人）或everyone（所有人），直覺上便認為是「很多人」或「沒有人」，容易當成複數。

B. 寫作：四格漫畫常出現Tense不一致，如首段Past Tense，次段就變了Present Tense，而且句式單一，缺乏了連接詞與句式變化。

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蘇Sir：第一句用了「During the examination week」（過去的一個時段），但後段卻寫了「today is the English examination」。 既然故事是從過去開始，全篇文章就必須保持Past Tense。

數學科：概念模糊導致運算方向錯誤

同學對於「1」（即「整體」）的概念較弱，在分數乘除應用題中，常分不清何時該用1+或1-；此外，方程式亦是高小的一大難關。學生習慣了算術運算，對於「設 x」感到抽象，更難以從文字題中找出「等量關係」來列式。

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蘇Sir：學生看到1/5，大腦自動反應這是「數值」而不是「比例」，加上對「1」即是「整體」的概念模糊，便理解不來比原先增加或減少需要加上「1+」或「1-」。

各科弱點針對性擊破 主科重點救亡！

針對上述的各項弱點，同學欲何具體改善的話，蘇Sir揚言大前提當然要溫習，但溫習必須有策略，也不能只是狂操練習。

中文科：寫作與多維詞庫

寫說明文要練習「特點＋說明方法（如語例、舉例子）」的結合，確保每個段落都能清晰解釋，建立詞庫時，除意思外，必須標註「語境」與「色彩」（如形容長輩或平輩？形容環境或心情？）。

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近年中文科由小學到DSE，由家長到學生都極度恐慌，蘇Sir說要救亡，必須從「底層架構」做起。

加強段義辨析：學習歸納每段重點，練習整合文章資訊，這對閱讀理解的長題目至關重要。 精讀優秀範文：分析高分範文的結構，了解不同文體要求，學習如何將平淡的內容昇華到更高層次的立意。

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英文科：從校對入手強化語感

嘗試從Proofreading入手，每天做三至五句的語法校對練習，重點訓練對SVA、Articles（a / an / the）和Tense的敏感度，這會比盲目做Reading更有助於減少失分。同時也可刻意練習「句式變換」，將簡單句改寫為Relative Clause（who / which）或使用Connectives（moreover / however）。

數學科：勿急着計算

練習方程時，先不要急着計算，學生要先訓練「翻譯」題目，找出哪兩個量是相等，同樣分數題如遇到難題也先不要趕忙列式，嘗試利用圖解，理清「部分與整體」的關係。

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蘇Sir：大意有得醫

步進高小，個個眼中就是呈分試，事實面對這個關乎升中的關鍵，不能掉以輕心，蘇Sir直言大家常掛在嘴邊的「大意」正是致命傷。「家長常說『大意無得醫』，其實是反映孩子未具備『篩選有用資料』能力，因而看不出題目中的關鍵字（keywords），所以才會漏看條件。」

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蘇Sir：看到「快」字，學生腦袋自動連結「加法」，但在跑步比賽中，「快」=「時間少」，亦有可能被一些「無用資料」所干擾，如100米賽跑，若學生缺乏「篩選資料」能力，便會認為「題目給的數字一定有用」，而不明白100只是背景資訊，與計算時間無關，因而列式錯誤。

準備建議：

及早預學：小五、小六實在非常忙碌，還要準備面試，所以學生應利用升小五的暑假，預早接觸高小題型。 訓練細心度：平日做練習時就要養成「圈出關鍵字」的習慣，有助精準拆解題目。 時間管理：呈分試是限時競賽，從小五開始做練習就要計時，模擬真實考場的壓力，減低臨場應試的不安感。

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給高小同學一句鼓勵說話：

「一係唔做，一係盡力做。既然呈分訛試是避無可避，與其敷衍了事，不如全力以赴，這才不辜負自己的努力！加油！」 Stand-up Education校長蘇Sir（圖片來源：受訪者提供）



文：劉佩樺 圖：受訪者提供、資料圖片

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