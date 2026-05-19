高小溫習策略│嶺南大學香港同學會小學校長4大升中貼士 把握四年級黃金期打好4大基礎

高小溫習策略｜說到初小到高小的過渡，家長一定重點關注五、六年級的呈分試，嶺南大學香港同學會小學吳曉靈校長認同成績課業固然重要，一般而言，小四上學期成績出現波動也是正常。「然而，升上小四不該由快樂走向壓力，而是從遊戲中學習走向在真實挑戰中建立自信，學校在保持愉快氛圍的同時，小四課程在深度和學習模式上確實有提升，是小學課程難度的一個明顯分水嶺，特別是中、英文的閱讀理解及寫作，以及數學的應用題，這是邁向高小階段的必經之路。」吳校長坦言升中是重要事，所以學校於四年級開始舉辦升中活動，家校合作一起籌劃。

（圖片來源：受訪學校提供）

從多元智能評估到個性分析

根據多元智能理論，每種智能均有提升空間，「多元智能評估」讓學校了解學生在不同智能的優勢與弱項，為學生制定配合其智能特質的專屬成長方案，同時將具備突出專長潛力的學生納入學校人才庫。「學校『146個性化教育』，即分別於一年級、四年級和六年級進行評估，初小在於鼓勵學生廣泛探索各種智能，漸漸展現有興趣及能力的範疇；高小則着重深化與整合各項智能，並鼓勵學生在特定智能領域中，發展其專長。」

嶺南大學香港同學會小學吳曉靈校長（圖片來源：受訪學校提供）

於小四進行的評估會結合家長的觀察與參與，讓家長及老師透過評估報告全面認識學生，為其安排更合適的生涯規劃。「四年級是孩子心理發展的關鍵期，自我意識顯著增強，此時進行深入評估，更能清晰呈現學生的特質，讓家長及老師為學生作出更明智的選擇。」由於吳校長是DISC（由美國心理學家William Moulton Marston提出的性格分析，透過Dominance、Influence、Steadiness與Compliance來分析人的情緒反應和行為風格）專業行為分析師，她會在學年初親自為每位六年級學生做DISC性格測試，分析其性格特徵和適合的中學類型，而家長收到報告，也可從客觀角度評估孩子性格，好等選擇中學時有更清晰路向。

採用IB理念的跨學科學習，小四開始會有更多專題研習。（圖片來源：受訪學校提供）

學習過程比考試重要

了解內在個性，有利於家校合作栽培學生，而嶺小向來走Happy Learning路線，吳校長強調愉快學習不等於沒有要求，學校採用IB理念的跨學科學習，小一開始已有不少專題研習，學生需要自行搜集資料、管理時間，以及最重要的完成報告。「學校的海內外遊學團也從四年級開始安排，如本學年已曾到訪北京、四川、新加坡及新西蘭，孩子可以在真實情境中獨立處理問題。」

吳校長強調學習過程比每一次考試更重要，家長需要與孩子一起調整心態，相信「愉快」是要有所準備，只因學校考試佔總成績40%出（一、二年級佔20%），其餘60%來自平日的進展性評估，像課堂表現、專題研習、小組討論等。吳校長解釋，這種比重本身是保護孩子：萬一考試失準，平時分便成為「安全網」。「家長與其着重分數，不如多關注孩子平日的努力態度，我們鼓勵家長與孩子使用時間表管理功課和專題研習，避免臨急抱佛腳。」吳校長認為家長要陪伴孩子越過升上高小的縫隙，就要當孩子的教練，放手讓他們嘗試，在他們需要時給予擁抱和指引。

（圖片來源：受訪學校提供）

練好內功再練招式



跟全港學生一起面對升中，學校於五年級開始訓練面試技巧，所以吳校長提醒小四學生，有必要在這一年做好鋪墊。「五、六年級學的是『招式』（面試技巧），四年級必先要練好『內功』（個人底蘊）。」小六上學期安排升中模擬面試，邀請大量家長義工來校接受培訓，然後協助孩子面試，同步可以錄影，讓孩子回家繼續重溫自己的強、弱項。吳校長建議家長在四年級這個黃金階段，要為孩子打好以下四大基礎：

1. 建立真實的「閱讀胃口」

面試時最怕孩子詞彙貧乏、言之無物。四年級不需急於操練中、英文口語對答，而是大量「輸入」。

2. 培養不怕講的膽量

中學面試很看重孩子的互動能力和臨場反應。很多成績優異的孩子，甫見到陌生老師就怯場，這方面該預早做好心理建設，讓孩子建立「敢於表達」的安全感，即使詞不達意，家長也要先肯定他們的勇氣，再慢慢引導，毋須忙着糾正，這會扼殺他們的自信。

學校多公開演說機會，訓練學生不怕面對人群。（圖片來源：受訪學校提供）

3. 把時事變成餐桌話題

近年升中面試極度重視學生的時事觸覺，甚至會有小組討論環節，這絕不是五、六年級特訓就能應付。建議每天或每周，挑選一則輕鬆或與民生相關的新聞，如環保、科技新知、社會現象等與孩子討論，並多問「你認為點解會咁？」、「如果係你會點解決？」，訓練孩子從多角度思考，建立個人觀點。

4. 放手訓練自理

面試官經驗豐富，能辨識孩子是被過度照顧，還是有責任感的準中學生，因此訓練自我管理和自律，實在是非常重要，家長真的要放手。

後記：走訪中學校長

為了掌握真實情況，吳校長親自走訪近20名中學校長，了解他們傾向取錄哪類型小學生；總結發現，中學校長早已不再只看重學業成績，而是傾向尋找具備「全人素質」的學生。「他們傾向取錄具備好奇心與學習動機的『主動學習者』，也高度重視學生的求知欲，期望學生對事物有好奇心，同時具備良好閱讀習慣。」此外，吳校長提醒恆毅力（Grit）亦是關鍵，能面對困難、不輕易放棄且具備抗壓能力的學生，相比尖子更能獲得中學校長青睞。

模擬面試，難不倒同學。（圖片來源：受訪學校提供）



給將升上高小的家長一句重要建議：

「把學習的責任權交還給孩子 —— 請從『事事代勞的開路先鋒』，勇敢退居為『從旁引導的同行教練』。」

（圖片來源：受訪學校提供）

杖長4大升中貼士分享：

小四開始籌劃升中，吳校長不諱言是希望時間更充裕，那麼學生在往後的五、六年級便能從容應戰，而不是提早焦慮。學校除了邀請不同的中學校長主講升中講座，以及安排家長和學生一起參觀不同的直資或津貼中學，吳校長更有貼士分享。



1. 及早補底：若孩子在初小有某些學科根基較弱，小四是最後的黃金補救期，務必在小五第一次呈分試前，協助孩子理順概念，特別是主科的語文基礎。

2. 建立自主學習習慣：中學生要有極高的自學能力。家長應開始放手，引導孩子自行定立溫習時間表，學會摘錄筆記及查閱字典，而不是依賴家長或補習老師「餵養」知識。

（圖片來源：受訪學校提供）

3. 課外活動：在升中「自行分配學位」的面試和評核中，一份具備焦點的Portfolio更顯重要。建議鎖定目標後，利用小四及小五的時間深化訓練，爭取入選校隊或參加具認受性的比賽，中學會看重孩子在特定領域的持續性與毅力。

4. 培養自理與溝通能力：鼓勵孩子在日常生活中多表達己見，訓練他們面對陌生人時能有禮貌、有條理地對答，這對日後面試的臨場表現至關重要。

文：劉佩樺 圖：受訪學校提供

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