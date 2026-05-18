高小溫習攻略｜初小步入高小做好準備 家長必留意這7點！步入前青春期調整教養方向

高小溫習攻略｜都市有好多傳說，有沒有聽過「三年級效應」？對不少孩子來說，只要幼稚園的基礎課程根基打得好，小一、小二可說不難應付，然而小三的課程範圍擴闊增潤，由基礎知識提升為應用學習，有些孩子會在小三開始卡關，當升上小四（高小）就更見吃力，接着還要面對升中關鍵的呈分試，學業壓力隨之而來。面對問題，我們要正面解決，從小四開始家校合作，準備升中事宜，分散升學壓力，也可以針對高小課程，重點規劃學習進度，順利銜接初小基礎，無痛過渡到高小。

（圖片來源：PhotoAC）

步入前青春期調整教養方向7個重點 家長可這樣應對…

每個成長階段，都是一個挑戰。孩子由初小升上高小，不止要面對升學及學業關口，即使心理與生理也開始有各種轉變，家長面對一個小小孩漸次升格為小大人，先要溫提自己不要再有電視台精神「事事關心」，調整教養方向。

（圖片來源：PhotoAC）

1. 自我意識覺醒

孩子開始追求獨立，更具主見，也在意他人對自己看法，渴望被尊重，開始愛面子又或顯得反叛，甚至常駁嘴、不聽話。

家長應對：尊重孩子想法，勿一味批評或隨意指責，改以溫和態度應對，以及採取引導性溝通，多予以肯定與選擇權。

（圖片來源：PhotoAC）

2. 朋輩影響力增

相當重視同學、朋友的看法，甚至會聽取他們的意見多於父母。

家長應對：接納孩子的社交圈子，並嘗試認識其朋友。

（示意圖 / AI生成圖片）

3. 對話方式有變

隨着年紀增長，開始抗拒父母的命令式對話。

家長應對：學習平等式對話，避免過度嚴厲或否定語氣，如以「你認為呢？」代替直接下指令。

（圖片來源：PhotoAC）

4. 嘗試獨立自主

有別於過往凡遇上難題，便會找家長幫忙，而家長也要稍微放手，不要事事畀意見。

家長應對：鼓勵孩子自行想方法解決問題，建立自主解難能力。

（圖片來源：PhotoAC）

5. 極度需要安全感

孩子一方面期望獨立自主，另一方面卻仍然需要家長的適度關注，因為學業或生活少不免有波瀾，內心渴求安全感。

家長應對：不妨飾演孩子的啦啦隊隊長，成為孩子堅實的後盾，讓其知道不論遇到甚麼困難，家永遠是最安全的地方，謹記尊重不等於疏離，陪伴和支持是孩子永遠所需。

（圖片來源：PhotoAC）

6. 在意個人空間

開始重視私隱，不喜歡家長未經同意翻看其物品或查看手機，由於在意個人空間，經常逗留在自己房間以致鎖上房門，要了解這沒有故意疏遠，只是建立自我界線的表現。

家長應對：尊重私隱，進入孩子房間前先敲門，借用其物品也要先詢問，跟孩子建立互信關係，讓他了解家長是關心而非監控。

（圖片來源：PhotoAC）

7. 面對發育變化

時下孩子早熟，不少人於前青春期已開始發育，面對「陌生」的身體，孩子會感到害羞或不知所措，又或伴隨身體不適而困惑，亦可能開始對戀愛、性別差異等大感好奇。

家長應對：持開放而正向態度，進行適齡的性教育，可嘗試共讀相關繪本或書籍而打開話題，讓孩子知道家長是可靠而可以安心提問的人，而不是上網尋找似是而非的答案。

（圖片來源：PhotoAC）

文：劉佩樺 圖：資料圖片

相關文章｜桌遊對智力的6大好處 提升腦力分泌安多酚 數理+推理邏輯力UP！

相關文章｜桌遊│慈幼葉漢千禧小學組校隊推廣智力運動 培養責任 劣勢訓練提升抗逆力