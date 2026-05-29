考試溫習攻略｜英文科3大考核重點+3大失分陷阱 小心漏「s」、宜背熟這兩種詞彙

考試溫習攻略｜關於英文科，英文科主任Mr. Henry建議家長為子女創造「錯誤博物館」，把在默書等錯過的串字或文法，拍照或用電腦打印出來，將錯誤與改正後的句子並列，貼在家中當眼位置，每天看30秒，遠比抄寫10次更有效。家長亦可以「扮唔識」，讓孩子當小老師，他們在解釋過程中，邏輯會更清晰。至於英文聆聽則是長期功夫，Mr. Henry指不需要強逼孩子做聆聽練習卷，只要睡前或在車上時，播放BBC Learning English或適合小學生的英文故事podcast，重點不是要坐定定聽，而是當背景音樂，潛移默化，訓練語感。

（示意圖 / AI生成圖片）

英文科考核重點：

高小英文科的考核重點不再只是識讀、識串，而是文法準確性與語境理解。

文法（grammar）： 重點考核tenses。小四要熟練Simple present, Present continuous, Simple past, Future；小五小六就重點攻克Present perfect及Past continuous。此外，Prepositions（at / in / on / for / with）和Question words（Wh-words）是必考細節。 閱讀理解（comprehension）：除了直接找答案，高小必考Pronoun reference（如文中'it'是指甚麼？）、Inferencing（Why did the character cry?）及synonyms。 寫作（writing）：重點考核picture composition 的邏輯連貫性。必須正確運用連接詞（first / next / then / suddenly / finally），重點提醒：文法全對比用深字更重要！

（AI製作圖片）

英文科考試常見得分位

標點與大細楷：專有名詞、句首字母大寫，只要小心核對，這是最穩定的得分位。 簡單時態填充：多背誦「關鍵時間詞」，e.g. yesterday → Past tense；every day → Present tense。

（AI製作圖片）

英文科考試常見失分位

失分陷阱1：Present perfect tense VS Past tense

問題表現 ：學生見到「已經做完」就用Past tense，忽略對「現在」的影響。

：學生見到「已經做完」就用Past tense，忽略對「現在」的影響。 例子： I _______ （finish） my homework. I can play now.

應對方法：

教導口訣：「過去了，但影響到現在」有since / for / just（剛剛做完） 必用Present perfect（have / has + p.p.）。上例中因為結果是「現在可以玩」，所以答案是have finished。

（AI製作圖片）

失分陷阱2：Pronoun reference（代名詞指代）

問題表現 ：隨意選一個名詞，不考慮單複數或邏輯。

：隨意選一個名詞，不考慮單複數或邏輯。 例子 ：Peter and Tom went to the park. They played football.

：Peter and Tom went to the park. They played football. 應對方法：強制要求學生向前找最近的一個同性質名詞（單數找單數、複數找複數），劃箭嘴練習。

（AI製作圖片）

失分陷阱3：寫作時忘記「第三身單數+ s」

問題表現 ：寫作思維一活躍，就寫出He 'go' to school。

：寫作思維一活躍，就寫出He 'go' to school。 應對方法：完成作文後，專項檢查，用螢光筆圈出文章中所有的He / She / It人名，然後看後面的動詞有沒有加s / es；這是最後五分鐘的救命草。

（AI製作圖片）

（圖片來源：PhotoAC）

英文科溫習攻略：

1. 製作「tense時間軸」手冊

拿出一張紙畫時間線，標出past, now, future。將課文出現的動詞表按時態分類寫在對應位置，視覺化記憶。

2 狂操Proofreading

英文卷中的Proofreading是最嚴重的「失分位」。考試前，找來10篇短文只看不改，訓練眼睛找出漏掉的「s」、錯的tense、錯的preposition。

（AI製作圖片）

3 閱讀理解先看題目

常教導學生不要先讀文章，而是先看清第一、二條選擇題問題，帶着「目標關鍵字」去文章裏掃描，例如問題「What colour is the car?」，眼睛就只「掃描」文章中出現顏色的詞語。

4 背誦萬能開頭與連接詞

寫作方面，背熟一個漂亮的開頭句型和應急用的連接詞（although, however, therefore, besides），能立刻提升文章檔次。

（AI製作圖片）

進研教育英文科主任Mr. Henry Tsoi（圖片來源：受訪者提供）

文：佘君儀 圖：受訪者提供

相關文章｜考試溫習攻略｜人文科重理解忌死記 科學科試題多樣化 兩科常見得分位與失分陷阱

相關文章｜考試溫習攻略｜中文科4大溫習重點 糾正錯字免拉低分 3大失分陷阱小心寫作離題