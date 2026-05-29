考試溫習攻略｜英文科3大考核重點+3大失分陷阱 小心漏「s」、宜背熟這兩種詞彙
發佈時間：07:13 2026-05-29 HKT
考試溫習攻略｜關於英文科，英文科主任Mr. Henry建議家長為子女創造「錯誤博物館」，把在默書等錯過的串字或文法，拍照或用電腦打印出來，將錯誤與改正後的句子並列，貼在家中當眼位置，每天看30秒，遠比抄寫10次更有效。家長亦可以「扮唔識」，讓孩子當小老師，他們在解釋過程中，邏輯會更清晰。至於英文聆聽則是長期功夫，Mr. Henry指不需要強逼孩子做聆聽練習卷，只要睡前或在車上時，播放BBC Learning English或適合小學生的英文故事podcast，重點不是要坐定定聽，而是當背景音樂，潛移默化，訓練語感。
英文科考核重點：
高小英文科的考核重點不再只是識讀、識串，而是文法準確性與語境理解。
- 文法（grammar）： 重點考核tenses。小四要熟練Simple present, Present continuous, Simple past, Future；小五小六就重點攻克Present perfect及Past continuous。此外，Prepositions（at / in / on / for / with）和Question words（Wh-words）是必考細節。
- 閱讀理解（comprehension）：除了直接找答案，高小必考Pronoun reference（如文中'it'是指甚麼？）、Inferencing（Why did the character cry?）及synonyms。
- 寫作（writing）：重點考核picture composition 的邏輯連貫性。必須正確運用連接詞（first / next / then / suddenly / finally），重點提醒：文法全對比用深字更重要！
英文科考試常見得分位
- 標點與大細楷：專有名詞、句首字母大寫，只要小心核對，這是最穩定的得分位。
- 簡單時態填充：多背誦「關鍵時間詞」，e.g. yesterday → Past tense；every day → Present tense。
英文科考試常見失分位
失分陷阱1：Present perfect tense VS Past tense
- 問題表現：學生見到「已經做完」就用Past tense，忽略對「現在」的影響。
- 例子： I _______ （finish） my homework. I can play now.
- 應對方法：
- 教導口訣：「過去了，但影響到現在」有since / for / just（剛剛做完）
- 必用Present perfect（have / has + p.p.）。上例中因為結果是「現在可以玩」，所以答案是have finished。
失分陷阱2：Pronoun reference（代名詞指代）
- 問題表現：隨意選一個名詞，不考慮單複數或邏輯。
- 例子：Peter and Tom went to the park. They played football.
- 應對方法：強制要求學生向前找最近的一個同性質名詞（單數找單數、複數找複數），劃箭嘴練習。
失分陷阱3：寫作時忘記「第三身單數+ s」
- 問題表現：寫作思維一活躍，就寫出He 'go' to school。
- 應對方法：完成作文後，專項檢查，用螢光筆圈出文章中所有的He / She / It人名，然後看後面的動詞有沒有加s / es；這是最後五分鐘的救命草。
英文科溫習攻略：
1. 製作「tense時間軸」手冊
拿出一張紙畫時間線，標出past, now, future。將課文出現的動詞表按時態分類寫在對應位置，視覺化記憶。
2 狂操Proofreading
英文卷中的Proofreading是最嚴重的「失分位」。考試前，找來10篇短文只看不改，訓練眼睛找出漏掉的「s」、錯的tense、錯的preposition。
3 閱讀理解先看題目
常教導學生不要先讀文章，而是先看清第一、二條選擇題問題，帶着「目標關鍵字」去文章裏掃描，例如問題「What colour is the car?」，眼睛就只「掃描」文章中出現顏色的詞語。
4 背誦萬能開頭與連接詞
寫作方面，背熟一個漂亮的開頭句型和應急用的連接詞（although, however, therefore, besides），能立刻提升文章檔次。
文：佘君儀 圖：受訪者提供
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